«COVID показал, кто есть кто»: в Самаре 72-летняя рентгенолог пошла в «красную зону», чтобы не бросать своих учеников

Наталья Поляруш стала лауреатом премии "Благородство" Фото: Ольга НОВИКОВА

Пандемия COVID-19 в одночасье мобилизовала все ресурсы системы здравоохранения. Больницы были переоборудованы в коронавирусные госпитали, медикам самых разных специальностей срочно осваивать премудрости работы инфекционистов, на работу в больницы и поликлиники были призваны не только ординаторы, но и студенты старших курсов медуниверситета. А многие врачи из «группы риска» - старше 65 лет – наотрез отказались покидать свой пост и своих коллег в это непростое время, и также отправились в «красную зону». Среди них – заведующая отделением рентгенодиагностики Самарского областного госпиталя для ветеранов войн Наталья Поляруш. За свою работу во время пандемии она стала лауреатом акции «Благородство» в номинации «Мужество».

«Мечтала быть хирургом, но отец отговорил»

Наталья Поляруш с самого раннего детства знала, что станет именно врачом. Вариантов в общем-то и не было – ее родители были медиками, и девочка буквально росла в пропитанной медицинским духом семье.

- Мои родители познакомились на фронте. Отец, выпускник Куйбышевского военно-медицинского факультета, был военным врачом, мама – фельдшером, прошла Сталинград, - рассказала Наталья Поляруш журналисту КП-Самара». – После войны отец работал сначала врачом в селе, потом главным врачом в МСЧ Новокуйбышевского НПЗ, потом 18 лет возглавлял здравоохранение региона. Я с детства помню ночной стук в окно – вызовы на срочную операцию, помню запах хлороформа, который тогда использовали при наркозе. Отец был первоклассным хирургом, и я мечтала пойти по его стопам. Но он отговорил – мол, неженское это дело. Предложил подумать про такие специальности, как ЛОР, офтальмология или рентгенодиагностика. Родственница работала рентгенологом – я побыла с ней в отделении три дня и поняла, что рентгенология – это мое. Рентгенодиагностика исключительно интересная и важная отрасль медицины – поставить диагноз порой бывает очень непросто, но от того, насколько точно ты это сделаешь, зависит успех лечения.

Докторская диссертация в 50 лет

Карьера складывалась удачно, Наталья Федоровна защитила кандидатскую диссертацию, преподавала в СамГМУ. Но после смерти супруга была вынуждена забыть о докторской диссертации и взять дополнительную работу, чтобы обеспечить детей. Однако случай свел ее с московским коллегой, который увидел сделанные ею необычайно информативные контрастные снимки тонкой кишки и предложил доложить результаты своей работы в Московском научно-исследовательском институте.

- Рентгенография тонкой кишки – одно из сложных направлений в рентгенодиагностике, немногие врачи проводят эти исследования, сделать хорошие снимки и установить диагноз порой бывает очень сложно, - объясняет Наталья Поляруш. – Оказалось, что я одна из немногих врачей в стране, кто это делает. И мне буквально не оставили вариантов – пришлось писать докторскую. В то время мне было уже за 50, я работала в онкодиспансере, но я решила, что могу это сделать – и сделала!

Несмотря на возраст, Наталья Поляруш без колебаний пошла в "красную зону". Фото: личный архив героя публикации

После СОКОД Наталья Поляруш пошла преподавать лучевую диагностику в медицинский университет «Реавиз», и параллельно – возглавила рентгенологическое отделение в госпитале для ветеранов войн, где открылась лечебная база вуза. Именно здесь она встретила пандемию коронавируса, и, несмотря на пенсионный возраст, без раздумий встала на борьбу с новой инфекцией.

«Молодых рентгенолаборантов учили прямо в процессе работы»

- Когда началась пандемия, и госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован под прием коронавирусных больных, ординаторы и молодые врачи пошли сюда работать. Не могла же я бросить своих коллег, своих учеников! – удивляется она. - Да, мне 72 года, ну и что? Страха не было никогда. Разве что только чувство ответственности за своих детей. Поэтому, конечно, сразу привилась, когда появилась возможность.

Наталья Поляруш уверяет: диагностировать ковид-пневмонию по результатам компьютерной томографии не сложно.

- Для меня гораздо труднее оказалось организовать круглосуточную работу кабинета компьютерной томографии и двухсменную работу рентгенодиагностического кабинета. Наш COVID-госпиталь открылся уже после ковид-госпиталя в больнице им. В.Д.Середавина и других госпиталей, поэтому с кадрами были проблемы, лаборантов и врачей не хватало, - признается она. – Молодых рентгенолаборантов учили прямо в процессе работы.

«Разглядывала снимки через запотевающие очки»

Дополнительных сложностей добавила необходимость работать в «красной зоне» в защитных костюмах.

- В рентгенкабинете работали молодые врачи, приходилось их контролировать, пересматривала по 30 снимков и более за смену, - вспоминает Наталья Поляруш. – Делать это в защитном костюме, в запотевающих защитных очках было не слишком удобно.

Ну и психологически работать оказалось даже тяжелее, чем в онкодиспансере – к нам привозили очень тяжелых больных. Несмотря на то, что оказание медпомощи под руководством начальника госпиталя Александра Каширина и начмеда Татьяны Стоволковой проходит на высоком уровне, далеко не все из них выживали.

Героем себя Наталья Федоровна не считает.

- COVID показал, кто есть кто, и с кем можно «пойти в разведку». Я убеждена, что настоящие герои – те, кто работает в реанимации, до последнего борется за жизнь пациентов. А мы только по мере сил помогаем им поставить максимально верный диагноз, - говорит она. – О том, чтобы покинуть коллег в такое сложное время, даже речи нет – мы врачи, и должны выполнять свой долг до конца.

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