День театра 2021 в Самаре: когда будем отмечать, афиша праздничных мероприятий и спектаклей

27 марта будем отмечать День театра 2021 в Самаре. Фото: unsplash.com

День театра в 2021 году в Самаре деятели искусства и заядлые театралы будут праздновать 27 марта. Это праздник не только артистов, но и тех, кто трудится за сценой – художников-оформителей, костюмеров, осветителей, гримеров. И конечно тех, для кого они трудятся – зрителей.

К этому дню в театрах готовят премьеры и показывают лучшие спектакли, приглашают зрителей на экскурсии в закулисье, рассказывают о своей работе, проводят интересные встречи с артистами и режиссерами. Смотрите афишу Международного дня театра в Самаре 2021 и присоединяйтесь к празднику сцены.

Театральный пресс-тур для юных журналистов

В Самаре День театра 2021 начнут праздновать за неделю до заветной даты. 19 марта для юных журналистов и начинающих блогеров устроят пресс-тур. Юные таланты посетят Самарский оперный театр, «СамАрт» и театр кукол. Юнкоры смогут пообщаться с работниками сцены – артистами, гримерами, художниками, режиссерами и др.

В оперном театре ребята встретятся с артистами-лауреатами престижного фестиваля «Золотая маска», в тюзе посетят гримерку и станут свидетелями установки декораций, в кукольном театре гидом для детей станут герои популярной сказки, которые покажу мастерские по изготовлению кукол для спектаклей.

Самарский академический театр оперы и балета

Самарский оперный подготовил зрителям к своему празднику несколько сюрпризов. Гости смогут посмотреть балетный спектакль-феерию «Щелкунчик»(12+) на музыку Чайковского, перед которым их ждет яркий перфоманс.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 27 марта, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 2200 руб.

А на следующий день, в воскресенье покажут искрометную оперетту Имре Кальмана «Сильва» (12+). Спектакль подарит любителям музыки и сценического искусства настоящий праздник с любимыми мелодиями, зажигательными танцевальными номерами и потрясающими костюмы и декорации.

КОГДА: 28 марта, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 1400 руб.

А еще накануне праздничной даты Самарский театр оперы и балета присоединяется к социально-просветительской акции «Галерка» - посещение спектаклей для студентов высших и средних учебных заведений по средам будет стоить всего 50 рублей. Билеты по акции можно приобрести в кассе театра и онлайн. Не забудьте взять с собой студенческий билет для предъявления в кассе и на входе в театр.

Сцена из оперетты "Сильва". Фото: архив театра.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького

Драмтеатр подготовил для своих зрителей к Всемирному дню театра премьеру. Любителей искусства приглашают оценить спектакль по знаменитому произведению Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» (16+). Роман американского писателя сделал легендарным оскароносный фильм Милоша Формана. Действие перенесет зрителей в психиатрическую лечебницу, куда попадает герой-бунтарь Макмэрфи.

Кстати, драмтеатр также присоединяется к акции «Галерка» и приглашает учащихся вузов и сузов по средам посетить театральные представления всего за 50 рублей.

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА:

26 марта, 18.30.

27 марта, 13.00, 18.00.

28 марта, 13.00, 18.00.

ЦЕНА: 200 – 1000 руб.

Театр «Самарская площадь»

Театр, который ставит на своей сцене комедии, на День театра развеселит зрителей легким спектаклем «Семейный портрет с посторонним» (12+). Его сюжет напоминает анекдот. Деревенский завхоз привозит из города художника для оформления клуба и отправляет его на жительство в дом своей невесты. Но ревнивый завхоз рассказывает родителям девушки, что художник недавно выписался из психушки. А городскому гостю врет, что вся семейка его невесты не в себе. Но, как говорится: кто другому яму роет, тот сам в нее и попадет…

ГДЕ: театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 27 марта, 18.00.

ЦЕНА: 1000 руб.

Спектакль «Семейный портрет с посторонним». Фото: архив театра

Театр юного зрителя «СамАрт»

В Международный день театра «СамАрт» приглашает юных зрителей на свои лучшие спектакли. Днем на новой сцене покажут веселый спектакль «Манюня» (12+) про советских пионерок – любительниц приключений.

ГДЕ: Театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109.

КОГДА: 27, 28 марта, 13.00.

ЦЕНА: 400 руб.

А вечером школьники смогут посмотреть бессмертную пьесу Гоголя «Ревизор» (12+) в прочтении самарских актеров и режиссеров. Работники театра обещают: скучно в праздничный день не будет никому.

ГДЕ: Театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109.

КОГДА: 27, 28 марта, 17.00.

ЦЕНА: 500 руб.

Театр «Город»

Театр «Город» во Всемирный день театра приглашает зрителей на читку пьесы Евгения Бабушкина «Веселые волки» (18+), причем после чтения будет обсуждение этого произведения с автором пьесы.

Сам Бабушкин говорит, что писал это произведение два года и оно – единственное в мире, созданное на 95% в плацкартном вагоне поезда. Пьеса веселая (см. название), в ней много баек и прибауток и… ненормативной лексики.

Евгений Бабушкин – лауреат премии «Дебют», финалист премии Андрея Белого.

ГДЕ: Театр «Город», Самарская научная областная библиотека, пр. Ленина, 14а.

КОГДА: 27 марта, 18.00.

Вход свободный.

Зрителей приглашают на читку пьесы Евгения Бабушкина «Веселые волки»

Театр «Камерная сцена»

Накануне профессионального праздника «Камерная сцена» приглашает самарцев на бенефис актрисы Ольги Базановой. В первом действии зрители увидят последнюю премьеру театра – пьесу по повести Бабеля «Элья и Маргарита». А во втором действии гостей ждет театральный концерт. По вопросам приобретения билетов на бенефис обращайтесь с 12.00 до 19.00 по телефонам: (846) 333-11-89.

Спектакль «Элья и Маргарита» (16+) можно будет увидеть и 27 марта, в День театра.

ГДЕ: Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА:

26 марта, 18.30.

27 марта, 18.00.

ЦЕНА: 300 – 550 руб.

Бенефис актрисы Ольги Базановой. Фото: архив театра

Самарский театр кукол

Театр для самых маленьких зрителей приглашает прийти всей семьей отпраздновать День театра в своих гостеприимных стенах. Тем более что у кукольного театра недавно состоялось новоселье, теперь спектакли идут в двух залах – Большом и Малом.

27 марта покажут пьесу по мотивам сказок современного писателя Сергея Седова «Жил-был Король» (6+) о необычном королевстве и его странном властителе.

И спектакль «Буратино, или Тайна волшебной двери» (6+) по сказке Алексея Толстого о Золотом Ключике.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95 (адрес касс театра – ул. Льва Толстого, 82).

КОГДА: 27 марта, 10.30, 13.00, 16.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Кукольный спектакль «Жил-был Король». Фото: архив театра.

Самарский кукольный театр «Лукоморье»

Еще один кукольный театр нашего города в свой профессиональный праздник покажет для малышей спектакль «Ай да, Мыцык» (4+). Его герои – две сестренки-фантазерки, которые любят поспорить друг с другом. А еще на сцене будет настоящий кукольный домик, в котором живут котенок и мышонок – Кыцык и Мыцык.

ГДЕ: Самарский кукольный театр «Лукоморье», ул. Ленинская, 160.

КОГДА: 27, 28 марта, 11.00, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Спектакль театра "Лукоморье" "Ай да, Мыцык!" Фото: архив театра

Кинотеатра «Художественный». Киноклуб «Треугольник»

В преддверии Дня театра, 25 марта, киноклуб «Треугольник» в рубрике «CinemaТеа «Экран сцены» приглашает посмотреть и оценить новый документальный фильм режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Картина посвящена гению театра ХХ века Константину Сергеевичу Станиславскому. Документальное исследование выдвигалось на премию «Золотой орел» 2021 в номинации «Лучший неигровой фильм». В кинотеатрах этот фильм можно будет посмотреть с 27 марта.

На киновечере выступит доцент кафедры актерского искусства театрального факультета Самарского государственного института культуры Виктор Гончаров.

ГДЕ: Киноклуб «Треугольник», кинотеатр «Художественный», ул. Куйбышева, 105.

КОГДА: 25 марта, 19.00.

ЦЕНА: 150 руб.