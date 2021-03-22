Стриг усы под землей или ездил на фронт: приезжал ли тайно Сталин в Куйбышев зимой 1941-го

В Куйбышеве для Сталина построили уникальный бункер, но бывал ли в нем верховный главнокомандующий - большой вопрос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Самарой (Куйбышевым) у Иосифа Сталина – взаимоотношения особые. Иначе и быть не могло – именно этот город во время Великой Отечественной войны стал официальной «запасной столицей», куда эвакуировали не только авиационные заводы, правительство страны и иностранных дипломатов, но и семью самого генералиссимуса. В Куйбышеве в годы войны жила дочь Сталина Светлана Аллилуева, здесь у него родился внук. Неудивительно, что именно в Куйбышеве еще осенью 1941 года решено было построить легендарный «Объект №1» - уникальный подземный бункер для первого лица страны. Затея увенчалась успехом, и в 1942 году бункер был завершен. А вот побывал ли в нем Сталин – вопрос открытый. Долгое время считалось, что вождь народов так и не доехал до военного Куйбышева и ни разу не побывал в своем бункере. Однако в начале 21 века неожиданно появились новые свидетельства и свидетели, которые заявили, что лично видели Иосифа Виссарионовича в Куйбышеве в те тяжелые военные дни.

«Давала подписку о неразглашении»

Свидетельница визита вождя обнаружилась совершенно случайно, в 1998 году. Самарский археолог, доктор исторических наук, в то время – завкафедрой социологии, политологии и истории Отечества СамГТУ Алексей Богачев водил сына стричься к соседке по подъезду. Пенсионерка Ольга Слесарева всю жизнь проработала парикмахером и охотно бралась за подработку. В один из таких визитов женщина пожаловалась соседу – мол, пенсию прибавили на сущие копейки, выживать трудно. А ведь я Сталина стригла!

Изумленный Алексей Богачев попытался вытянуть из соседки подробности. Этот разговор он потом опубликовал в журнале «Вояджер. Мир и человек». Сейчас Ольги Слесаревой уже нет в живых, однако журналист «КП-Самара» разыскала Алексея Богачева, который поделился подробностями того разговора.

- Ольга Васильевна рассказала, что дело было зимой, лежал снег. Ей на тот момент было всего 17 лет, она была комсомолкой, активисткой и видимо внушала доверие, - вспоминает Алексей Богачев. – К ней зашел ее начальник, велел собираться, на вопрос «Куда?» отвечал – «Там узнаешь, но об этом никому». Ее привезли к Дому промышленности, спустились на лифте под землю. Там она увидела товарища Сталина. Ей велели постричь ему волосы и усы. По словам Ольги, во время работы Сталин был немногословен, но доброжелателен. Спрашивал, замужем ли она, когда собирается, пригласит ли на свадьбу. Ольга Васильевна помнила такие подробности, как китель с воротником-стоечкой – из-за него ей было сложно стричь волосы в нижней части затылка, и Сталину приходилось наклонять голову. Усы стригла ножницами особенно аккуратно, фактически по волоску. После работы ей вручили талоны и отвезли отовариться в спецмагазин на ул.Ленинградской. По словам Ольги Васильевны, стричь Сталина ей пришлось несколько раз – то ли три, то ли четыре, перерывы составляли около месяца, но все закончилось еще пока лежал снег.

Вернувшись домой, Алексей Богачев сразу же записал по памяти разговор. А в следующий раз попросил повторить рассказ на камеру.

- Но Ольга Васильевна разволновалась не на шутку, даже испугалась, и отказалась это делать. Мол, я же подписку о неразглашении давала, у меня и так от этого разговора давление поднялось! Сказала, что дочь ее основательно отругала, когда узнала, что мать «распустила язык», - рассказал Алексей Богачев. – Я ей верю. Она называла такие подробности, которые малообразованной пенсионерке выдумать было бы сложно. К тому же я стригся у нее много раз. Если бы она хотела рассказать какую-то выдуманную историю, то давно могла бы это сделать и раньше, и приготовить какую-то более складную версию. А так все произошло спонтанно, я практически вытягивал из нее подробности.

«Это миф!»

Правда, многие историки отнеслись к этому свидетельству скептически, как и к вероятности того, что Сталин приезжал в Куйбышев зимой 1941-го.

- В 1941 году этой парикмахерше Ольге было 17 лет. Неужели кто-нибудь подпустил бы ее к вождю, тем более что шла война? – недоумевает доктор исторических наук, профессор Самарского университета Петр Кабытов. – Мне кажется, что это не более чем миф. В истории немало таких мифов, причем нередко говорящие сами в них искренне верят. Я, например, разговаривал в Москве со стариками, которые уверяли меня, что лично носили бревна с Лениным на субботнике, хотя по возрасту делать этого никак не могли.

Интересно, что о пребывании Сталина в Куйбышеве говорил и Александр Солженицын.

- Солженицын приезжал в Самару в 1995 году, мы с главным библиографом областной библиотеки Александром Завальным водили его на экскурсию по городу, - вспоминает Петр Кабытов. – И когда подвели его ко входу в бункер, он вдруг заявил – дескать, а вы знаете, что Сталин на самом деле здесь был? Но откуда это мог достоверно знать Солженицын? Ведь во время войны он был на фронте простым артиллеристом? Я много работал с историческими документами и могу точно сказать, что никаких упоминаний об этом в архивах нет. Если бы Сталин приезжал в военный Куйбышев, где находились эвакуированные заводы, где находилось правительство страны, то он наверняка провел бы какие-то встречи, поинтересовался бы, как идет работа. Но ничего подобного в документах нет. То, что Куйбышев был запасной столицей – подтверждается, то, что Сталин писал гневные письма директору авиационного завода, требуя скорее наладить производство – факт. А вот свидетельств, что он сам выезжал в Куйбышев, нет.

«Он мог просто заболеть»

Сторонники пребывания Сталина в Куйбышеве говорят о странных пробелах в журнале посещений – секретари вели четкий учет всех посетителей вождя, однако осенью и зимой 1941 года в этом журнале имеются пробелы по несколько дней, во время которых Сталин не принимал посетителей. Дескать, это могло быть связано с тем, что в это время Сталина не было в Москве – он уезжал в Куйбышев.

- Пробелы в три, пять, десять дней могли быть связаны с обыкновенной болезнью, - считает Петр Кабытов. – Кроме того, были свидетельства, что Сталин выезжал на Калининский и другие фронты, всего было около десяти поездок. Они также могли приходиться на эти дни.

Петр Кабытов считает маловероятным, что в самые напряженные моменты войны, когда немцы рвались к Москве, верховный главнокомандующий покинул столицу и уехал глубоко в тыл.

- Все поездки Сталина были засекречены, но в любом случае для этого требовался бы спецпоезд, спецсопровождение, и какие-то косвенные свидетельства сохранились бы, - уверен Петр Кабытов. – Если документальных подтверждений нет, то, как историк, я в это не верю.

«Привезли книги и валенки»

Однако другие исследователи говорят, что вероятность приезда вождя в Куйбышев все-таки есть. Самарский историк и социолог Леонид Острецов провел целое расследование и уверен – возможность пребывания Сталина в Куйбышеве исключать нельзя.

- Я лично видел эту Ольгу Слесареву, это была очень скромная и боязливая женщина, вряд ли бы она рискнула такое придумать, - рассказал Леонид Острецов журналисту «КП-Самара». – То, что решили воспользоваться услугами местной парикмахерши, логично – если Сталина везли в Куйбышев, то в обстановке строжайшей секретности, наверняка без свиты и обслуги. А комсомольская молодежь в то время была очень лояльна и предана стране и ее руководству, так что можно было не опасаться за разглашение.

Изучил Леонид Острецов и журнал посещений Сталина.

- Я обратил внимание на пробел в 11 (!) дней с 15 по 27 ноября 1941 года, когда под Москвой сложилась особенно тяжелая ситуация. Немцы были на пороге, а Сталин ни с кем не встречался! – удивляется Леонид Острецов. - Также существуют воспоминания документалистов того времени – из-за технической накладки не записался звук во время выступления Сталина на параде 7 ноября. И потребовалась перезапись. Однако сделать это удалось только 27 ноября, когда начались первые явные успехи советских войск в обороне столице. Может быть потому, что Сталин был сильно загружен или болел. Но может быть – и потому, что его не было в Москве, он был в Куйбышеве. Да и где ему еще было быть? Сюда было эвакуировано правительство, здесь жила его дочь Светлана Аллилуева, здесь для него приготовили несколько дач, рабочие комнаты в здании обкома, строили уникальный подземный бункер. Даже вещи его сюда вывезли – от книг до валенок!

«Опасались шпионов»

Отсутствие документальных свидетельств, по мнению Леонида Острецова, еще ни о чем не говорит.

- Во-первых, более 70% архивов до сих пор закрыты для изучения. А во-вторых, этого может и не быть в архивах. Ведь если Сталина вывозили в Куйбышев, то это должна была быть сверхсекретная операция, и знать про нее не должен был никто. Ведь это такой удар по имиджу вождя, по боевому духу войск! А шпионов было очень много, в том числе в Куйбышеве. Поэтому в тот момент действительно могли обойтись и без документов, и без встреч Сталина с дочерью и правительством. Кстати, интересно: Ольга говорит, что стригла Сталина несколько раз. Так что возможно, он возвращался в Куйбышев еще несколько раз, например, чтобы проинспектировать работу заводов или провести совещания с правительством. Тому есть и косвенное подтверждение – мне рассказывали про картину производства студии Грекова, которая специализировалась на батальных полотнах. Так во там изображено совещание у Сталина, а на заднем фоне – раскрытое окно, за которым… памятник Чапаеву, который в реальности находится аккурат перед бывшим зданием обкома в Самаре! Как такое совпадение могло оказаться случайным? Конечно, прямых документальных свидетельств тому нет, но я убежден, что Сталин не только мог, но и должен был бывать в Куйбышеве.

КОНКРЕТНО

На 37-метровой глубине

Уникальный подземный бункер для Сталина – «Объект №1» начали строить в Куйбышеве в конце 1941-го. Бункер построен на огромной для того времени 37-метровой глубине (высота 12-этажного дома) прямо под зданием самарской академии культуры, где в советское время размещался обком партии. Стройка была совершенно секретной, ее вели четыре тысячи работников московского метростроя, специально привезенных для этого в Куйбышев. Глубоко под землей расположился зал заседаний площадью 72 квадратных метра и 36-метровый кабинет вождя. Бункер рассчитан максимум на 35 человек и не предназначен для длительного проживания – только для того, чтобы переждать опасную ситуацию. Одновременно под находящейся рядом площадью имени В.В. Куйбышева построили еще один бункер, предназначенный для верховного главнокомандования – он был в три раза больше по размеру.

Бункер Сталина так ни разу и не был использован по назначению. Позже надобность в нем и вовсе отпала. Тем не менее, бомбоубежища решили достроить – командование считало, что летом 1942 года немцы снова предпримут попытку идти на Москву и тогда бункер может пригодиться.

«Объект №1» сохранился до сих пор. Сейчас здесь действует музей, который пользуется большой популярностью у туристов.