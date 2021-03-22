Пять решений успешного инвестора. Как использовать брокерский счет для совершения ежедневных покупок

Успешный инвестор – это человек обладает глубоким пониманием рыночных трендов, опытом операций на бирже и умеет пользоваться современными инструментами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фондовый рынок в 2021 году не снижает обороты и остается привлекательным для российских инвесторов. Позитивный тренд на биржах продолжается, число финансовых инструментов расширяется, и участники торгов охотно голосуют за них рублем. По итогам января этого года, количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 9,4 млн, а объем торгов достиг 63 трлн рублей, на 10% превысив результат января 2019-го. Инфляция обгоняет доходность банковских вкладов, порог входа для инвестиций в недвижимость высок, а произведения искусства могут обесцениться, так что альтернативы фондовому рынку для желающих приумножить свой капитал найти довольно сложно. Вероятно, в 2021-м обновятся рекорды по числу клиентов и их активности на биржевых рынках.

Успешный инвестор не только обладает глубоким пониманием рыночных трендов и опытом операций на бирже, но и умеет пользоваться современными и технологичными инструментами. В их числе должны быть удобное мобильное приложение с высокой скоростью исполнения сделок, современное ПО для торговли или банковская карта с доступом к брокерскому счету. Если первые два инструмента есть в линейке практически всех инвестиционных банков и брокеров, то карточный продут во всем мире предлагают единицы.

В их числе Банк «Фридом Финанс» — надежный и технологичный участник российского рынка инвестиционного банкинга. Организация входит в международный холдинг Freedom Holding Corp., который обслуживает почти 230 тысяч инвесторов по всему миру. Специально для клиентов холдинга банк разработал карту инвестора, в которую наряду с инструментами фондового рынка интегрировал классический функционал. Она привязана к брокерскому счету и дает возможность, используя средства на нем, моментально совершать привычные покупки и другие финансовые операции.

Вместе с управляющим Банка «Фридом Финанс» в Самаре Натальей Толстовой разберем пять ключевых преимуществ карты инвестора.

Управляющий Банка «Фридом Финанс» в Самаре Наталья Толстова

1. Быстрый выпуск, широкие возможности

Карта инвестора выпускается бесплатно в присутствии клиента за один визит в офис. К одному брокерскому счету можно привязать сразу несколько карт, например принадлежащих членам семьи и следить за расходами. Банк выпускает до пяти на одного клиента. Владельцы карты инвестора получают приятный бонус от инвестиционной компании «Фридом Финанс» в виде ежедневного начисления 3% годовых в долларах на остаток по брокерскому счету.

2. Доступ к брокерскому счету из любой точки мира

Держатель карты инвестора имеет доступ к брокерскому счету в режиме 24/7/365 и может управлять своими деньгами через мобильное приложение и интернет-банк. Карта работает по всему миру. Инвестор получает возможность торговать акциями, следить за состоянием баланса, пополнять его или выводить средства, снимать наличные с брокерского счета в любом банкомате, расплачиваться картой в онлайн или офлайн-магазинах.

3. Моментальное исполнение платежей, переводов

Теперь не нужно тратить время на подачу платежных поручений для вывода средств с брокерского счета. На такие операции обычно уходит от пары часов до нескольких дней. С картой инвестора вывод средств с брокерского счета «Фридом Финанс» на банковский происходит моментально. «Вот простой пример. В последний день распродажи инвестор понимает, что рискует упустить возможность забронировать авиабилеты на море. Свободных средств на карте нет, но другого шанса приобрести желаемое по минимальной цене уже не будет. Чтобы не оформлять кредит, клиент продает акции на бирже, и деньги оперативно зачисляются на его банковский счет.», — отмечает Наталья Толстова.

4. Удобное пополнение брокерского счета

Пополнить брокерскую карту так же просто, как и выпустить. Совершить денежный перевод можно с любого «пластика» другого банка на сайте bankffin.ru или в мобильном приложении. В офисе или в банкомате «Фридом Финанс» держатель может моментально пополнить брокерскую карту наличными в рублях, долларах или евро без комиссии.

5. Привилегии брокерских карт MasterCard Platinum и Visa Platinum

Карты инвестора с премиальным пакетом услуг открывают для их владельцев возможность пользоваться специальными предложениями партнеров Банка «Фридом Финанс» по всему миру. Клиенту доступны услуги консьержа, сервисы по страхованию жизни и покупок, доступ в бизнес-залы аэропортов. Дисконтная партнерская программа банка включает спецпредложения на отели и билеты, wellness-услуги, шопинг и многое другое. С открытием границ и ослаблением эпидемиологических ограничений эти преимущества пригодятся владельцам премиальных карт.

Оставить заявку на оформление карты инвестора можно на сайте bankffin.ru или в отделении банка в Самаре по адресу: ул. Садовая, 221/ул. Ульяновская, 45.

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