«Я гедонист, ел и пил, что хотел»: юморист Александр Морозов рассказал о резком похудении на 60 кг

Новый вес старому образу не помеха. Фото: инстаграм актера

Юморист, участник «Кривого зеркала» Александр Морозов поделился с «Комсомольской правдой» причинами, побудившими его к экстренному похудению. Артист сбросил уже почти шестьдесят килограммов, недавно – прямо перед 8 марта – в своем инстаграме он поделился фотографиями с семичасовой пластической операции. На радио «Комсомольская правда» он рассказал, что это было:

- 7 числа, перед 8 марта, я себе сделал большой подарок. Или женщинам или себе – не знаю. В общем, я себе отрезал своё обвисшее брюхо. Называется процедура абдоминопластика. Там мне много чего делали, мне липосакцию делали, отрезали пузо, удалили желчный пузырь, еще и пищевод сузили. Я похудел - Со 140 до 85, теперь думаю еще немного больше. Но точных измерений я еще не проводил – из меня трубки везде торчат до сих пор, кругом отеки, в общем, какой смысл взвешиваться? – поделился Александр.

Он также заметил, что не все поклонники на новость о похудении отреагировали положительно. Нашлись и те, кто сказал, что похудевший артист потерял часть обаяния.

- У русских, есть такое понятие как обаяние полного человека. Мы вообще любим таких пухлячков, таких весёлых, добрых каких-то таких. И вообще полный человек он добрый по сути, да? В основном. Образ такой. Но я не стал злой. Я имею в виду, что когда человек худеет – он теряет может быть обаяния этого полного человека. Но дело в том, что мы же начали со здоровья. А когда полнота становится нездоровой… Я не знаю, медицина разделяет или нет, но я разделяю – есть здоровая полнота, а есть нездоровая. Когда уже лишний вес реально начинает мешать жить, существовать, функционировать как человеку полноценному – тогда это уже болезнь, - отметил актер.

Морозов кардинально похудел. Фото: инстаграм актера

- Я не привык себе, к сожалению, ни в чём отказывать. Конечно, и ел, и пил всё что хотел в количествах, которые меня устраивали. Ну, вот результат.

В итоге с лишними килограммами актер решил расправиться радикально с помощью операции гастрошунтирования. Чтобы прийти к нынешнему состоянию понадобилось полтора года. Сам актер рассказал, что по поводу операции ни с кем не советовался: просто нашел профессиналов, которые задали правильное направление.

- Мои ангелы-хранители - это как раз врачи, это Фиденко Вадим Викторович, Евдошенко Владимир Викторович и Наталья Семёновна Бордан. И я им, знаете, такую даже совместную кличку придумал, то есть Фиденко-Евдошенко-Бордан – ФЕБ. А Феб, как мы помним из древнегреческой или древнеримской мифологии – это бог мужской красоты. Я их так и называю теперь – ФЕБ. И они вот меня как-то сподвигли на это, сказали «Александр, вам это надо». Я им поверил и считаю, что это действительно мои ангелы-хранители.

В творческой жизни похудение юмористу не мешает. И даже открывает новые горизонты.

- Я вот летом, например, в Петросян-шоу снимался и так же баб играл, как-то особо я не увидел какого-то негатива со стороны зрителей. Мне кажется, что даже похудев, я всё равно несу образ полного человека, я же не совсем какой-то Кощей стал. Ну, мне так кажется. А если будет нужен животик – ну мы же знаем, что в театре есть масса таких приспособлений, как толщинки, например. Можно надеть эти толщинки – вот тебе и пузо. Мне кажется, я выкручусь, я стал более универсальным. Ну вот как Евгений Ваганович говорит, «Морозов теперь не клоун, он теперь у нас актёр! Артист такой!». Почему нет? Я же вообще по образованию театральный актёр. Поэтому мне хочется разные вещи играть – и не только смешного толстого человека, - поделился он. И заметил, что теперь даже по этажам летает гораздо быстрее, ведь не приходится с собой таскать "лишние" шестьдесят кило - это же как огромный чемодан!

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