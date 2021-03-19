Сколько зарабатывают таксисты в Самаре и Тольятти

Фото: Иван МАКЕЕВ

22 марта отмечают международный день таксиста. Такси в Самаре и Тольятти начинались с легендарных авто ГАЗ М-1 или в обиходе «эмка». Это был четырехдверный седан. Поймать такой всегда можно было у вокзалов или на площади Революции в столице региона.

Накануне праздника «Комсомолка» решила узнать, сколько можно заработать, будучи таксистом в Самарской области. Профессия нынче популярная: сказался кризисный год пандемии. С другой стороны, люди стали чаще отдавать предпочтение этому транспорту.

Вопрос: «Сколько ты зарабатываешь?» в нашей культуре не самый вежливый. О своем доходе не принято распространяться. А если человек сам называет суммы, значит, наверняка, хвастается. Но при этом всегда интересно знать, сколько зарабатывают спецы в той или иной профессии. И сравнить их получку со своей.

С приходом на рынок агрегаторов, заказ такси упростился. Пару кликов в смартфоне, быстрая подача и адекватная цена.

В общем, интересно было заглянуть в кошелек таксистов. И не просто поглядеть на рекламные брошюры, которые заманивают работников в таксопарк, а узнать о выплатах изнутри.

Корреспондент «Комсомолки» подружился с двумя водителями, которые согласились пригласить нас в закрытые чаты водителей. Такие сегодня есть в каждом городе и почти у каждой специальности. Врачи пересылают свои новости, учителя свои, ну а таксисты, соответственно, обсуждают дороги и рабочие моменты.

Там мы надеялись отыскать правду о зарплатах водителей. И с задачей справились. Показываем выкладку из чата партнеров Яндекс.Такси. Поскольку на 2021 год это самый популярный сервис такси, в России его многие знают, а значит и работает там больше всего людей.

Вот заработок водителя из Самары — 10 414 рублей. Это в приложении для водителей Яндекс.Такси за неделю в феврале. Умножаем на четыре — по количеству недель в месяце. Получается около 41,5 тысячи рублей в месяц. Сумма уже после вычета всех комиссий.

А вот последний отчет сотрудника из Тольятти — 8 311 рублей. Переводим на месяц и получает около 33 тысяч рублей. Неужели в этом крупном городе доход меньше, чем у жителей столицы региона?

Оказывается, что нет. Он даже может быть существенно выше! Вот некий Александр делится статистикой, как он поработал в начале февраля — 25 779 рублей. Напоминаем, это все за неделю. Умножайте на четыре недели и получается 100 тысяч в месяц.

Получается, что водитель такси в Самарской области реально может зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей. Очень достойные цифры у водителей партнеров Яндекс.Такси. Учитывая, что по данным Росстата средняя зарплата в регионе примерно 36 тысяч рублей. Конечно, водителю нужно еще заправить бензин, пройти техосмотр, иногда заплатить штраф. Но подобные издержки есть во всех сферах.

Отметим, что этим материалом мы не пытаемся уличить водителей в чем-то неприличном. Мы ценим их труд, особенно в условиях пандемии. Когда такие поездки стали самыми безопасными. А еще их работа — большой стресс. Ведь за рулем ты несешь ответственность не только за себя, но и за жизнь пассажиров и других участников движения.

Поздравляем таксистов Самарской области с приближающимся праздником. Желаем щедрых чаевых от клиентов, ровных дорог и гармонии в семье и личной жизни!