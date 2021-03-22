Работы художника без рук и ног из Утевки готовят к выставке в Москве

Оказалось, раньше иконы Григория Журавлева раньше, в основном, "поновлялись", но не реставрировались Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Григорий Журавлев родился в 1858 году в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии, и там же провел большую часть немаленькой жизни. Несмотря на атрофированные, почти отсутствующие руки и ноги, он стал выдающимся русским иконописцем. И работы его были даже в коллекции императора Николая II, не говоря уже о местном губернаторе и прочих выдающихся деятелях того времени. Одним из самых значимых дел жизни Журавлева стала роспись свода храма Святой Троицы в Утевке и написание икон для него. Некоторые из них подписаны так: «Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев села Утевка Самарской губернии, безрукий и безногий». Теперь тот храм - важное место паломничества и туристическая достопримечательность.

3 апреля в московском Музее имени Андрея Рублева откроется выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева». Впервые в одной экспозиции окажутся работы уникального мастера из разных музейных коллекций и православных храмов. Часть икон и картин везут на выставку из Утевки. Однако перевозка их оказалась невозможна без основательной подготовки. Так что 18 и 19 марта специалисты по станковой живописи из Музея имени Андрея Рублева оценивали состояние будущих экспонатов и частично реставрировали их. Как оказалось, произведения искусства в этом остро нуждались.

В рамках подготовки к выставке пройдут не все необходимые работы по реставрации Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Икона “Спас на престоле”, над которой мы сейчас работаем, была в аварийном состоянии, - рассказал Демин Максим, художник-реставратор музея им. Андрея Рублева. - У нее было отставание грунта с крашеным слоем от основы по всей поверхности, различные вздутия и шелушения краски. Естественно, в таком виде она ехать не может, поэтому мы проводим работы по укреплению. Не все их получится провести в столь сжатые сроки. Например, нужно гораздо больше времени, чтобы исправить трещины от рассохшихся досок. Однако после нашей реставрации иконы можно будет безопасно транспортировать.

По словам рестораторов, Григорий Журавлев интересен на федеральном уровне не только как удивительной силы личность, но и как живописец. Специалисты из столицы высокого оценивают уровень его поздних работ. Правда, есть препятствие тому, чтобы оценить иконы с искусствоведческой точки зрения.

Большинство его работ проходили не реставрацию, а так называемые поновления. И за ними довольно сложно оценить, какое количество авторской живописи в них осталось, - говорит Демин.

В Самаре реставраторы, в студии музея им. Алабина укрепляют для транспортировки три работы. Помимо “Спаса” это “Богоматерь-млекопитательница”, которая находится в удовлетворительном состоянии и графический портрет авторства Григория Журавлева. Последний сохранился хорошо. После трансфера в Москву реставрация икон не закончится - специалисты продолжат трудиться над ними, пока работы Журавлева не станут пригодны для экспонирования.