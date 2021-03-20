«За секунду до»: самарский фотограф отправила снимок сына и победила в международном конкурсе

Людмила Сабанина родилась в Самаре, сейчас живет и работает в Москве Фото: Соцсети

- Это мой сын Максим, ему 6 лет. Снимок сделан в январе 2020 года, мы в гостях у прабабушки Макса, - рассказала об истории победного кадра корреспонденту «КП-Самара» Людмила Сабанина. - Обычно он - вечный двигатель: бегает, прыгает, хохочет. Вот и здесь - за секунду до и через секунду после: он залазил на стул, со стула на стол, со стола на холодильник и обратно. И вдруг замер, задумался, и я сделала этот снимок. Кадр один, поэтому он особенно ценен.

Людмила Сабанина родилась в Самаре, на ее счету немало престижных наград за потрясающие фотографии - Международная Премия детских и семейных фотографов BICFP, Family Russian Photo Awards, DFA, 35Photo.

Недавно стало известно еще об одной победе – в конкурсе Sony World Photography Awards. Участие в нем приняли фотографы из 220 стран, которые прислали почти 330 тысяч снимков. Изображения оценивали эксперты в фотографии, в качестве победителей отобрали всего несколько десятков кадров. Их авторов поощрят премией (призовой фонд конкурса – 60 тысяч долларов) и новейшим фотооборудованием производства компании Sony.

На фото - сын Людмилы Максим, который замер буквально на мгновение Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я часто снимаю своих детей - без парада, нарядов, ожидания особого случая. Хочу сохранить для них фотоисторию их детства и взросления такой, какая она есть, максимально настоящей и без прикрас, - говорит Людмила Сабанина. – Когда надо было выбрать, какую работу отправить на конкурс, я выбрала эту, потому что это моя любимая.

Как рассказывает девушка, через некоторое время она забыла о конкурсе, одно из писем от его организаторов отправилось в спам, потому что некая Джулия просила прислать ей номер телефона.

- Я подумала, что мне хотят предложить кредит или что-то вроде этого, - вспоминает Людмила Сабанина. – Потом до меня все же дозвонились, объяснили, что к чему и попросили 3 месяца молчать о победе. Сначала было трудно, но потом я - правильно, опять забыла.

На днях о победителях конкурса объявили официально, и на Людмилу «посыпались» поздравления, так что теперь своей победе она может радоваться официально и во всеуслышание.