Топ-5 достопримечательностей Ульяновской области: что посмотреть в соседнем регионе за два дня

Ульяновск — один из самых красивых и уютных городов Поволжья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Путешествовать стало сложнее, но всё равно очень хочется. Отпуск приберегается для моря или даже Занзибара, но есть же еще выходные. Почти за год с начала пандемии родной регион многими исследован вдоль и поперёк, можно посмотреть и на соседние. Нашему фотографу удалось попасть в ознакомительный тур по Ульяновской области от тольяттинского агентства путешествий «Румб». Рассказываем, что интересного можно посмотреть на родине Ильича и в чём преимущества путешествий в составе туристической группы.

1. Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»

Родина Ильича — первая ассоциация, которая возникает с Ульяновском. И город не отказывается от этого бренда. В центре находится большой музей-заповедник «Родина В.И.Ленина». Возможно, туристу, планирующему путешествие, от одного названия становится тоскливо и он исключает этот пункт из своего маршрута. Действительно, ждёшь, что на тебя накинутся экскурсоводы с пафосными речами про вождя мирового пролетариата, а с каждой музейной стены на будет взирать Ильич разных возрастов.

На деле же музей-заповедник живой, разнообразный и очень информативный. В его состав входят 17 музеев. Как показывает личный опыт, чтобы расширить кругозор и в то же время не вскипятить себе мозг обилием информации, в день лучше ограничиться пятью-семью.

Экскурсоводов в ульяновских музеев иногда можно увидеть даже в образе Весны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начать осмотр удобнее с музея городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX века», на территории которого есть и баня, которая топилась по-чёрному, и сарай с фаэтоном и санями, и летняя кухня с балалайкой и санями. Поездка была перед Масленицей, поэтому группу на входе встретила Весна. Необычный экскурсовод, дав оглядеться и сделать селфи, организовала всех в хоровод, потом выдала веники, чтобы в ловкости соревноваться, и валенки для подкидывания и загадывания желаний. В общем, сделала всё, чтобы туристы после четырёх часов в автобусе смогли размяться и взбодриться. В этом одно из основных отличий организованного туризма — для групп каждый музей готовит интерактивную программу.

В одном из помещений музея воссоздан быт семьи конца XIX века, все вещи — подлинные, из той эпохи. Планировка необычная, по кругу. Протестировать диваны, как в Икее, нельзя, но представлять себя дворянином, который сидит за ломберным столом и режется в карты, а потом идёт к столу, поднимает крышку икорницы и ест оттуда ложками красную икру — запросто. Женское воображение наверняка разыграется при виде флакончиков для духов, изящных нарядов, вееров и перчаток.

В музее «Симбирск конца XIX – начала XX века» все экспонаты — подлинные вещи того времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда после попадаешь в квартиру-музей Ленина, она кажется органичным продолжением предыдущей экспозиции. Старинный интерьер, любопытные детали быта тех времён. На колонне наклеены объявления, из одного из которых можно узнать, что кому-то нужна «двухместная коляска и шарабанчик». Слово это, которое означает четырёхколесный экипаж, тут же с лёгкостью оседает в памяти. Ещё немного и можно на какой-нибудь исторический квиз.

К тому же выясняется, что про Ленина-то, кроме того, что он «гриб», а также «жил, жив и будет жить» и не помнишь ничего. А если очистить историю вождя от пафоса, с которым её преподносили во времена СССР, то воспринимается она с интересом. Свои познания в истории полезно освежать.

Квартира-музей Ленина не только про вождя мирового пролетариата. Здесь также можно ознакомиться с бытом русской интеллигенции того времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здание музея пожарной охраны привлекает издалека, оно одно из самых интересных на улице Московской. Хотя в XIX веке горожане считали его слишком минималистичным и говорили, что «…эта постройка напоминает нынешние дамские платья: все в обтяжку…».

В музее можно найти пожарный транспорт разных времён. От пожарных ходов — так раньше назывались повозки в обозе, к которому доставлялись бочки с водой, до стильной красной машины 1938 года. Сотрудники говорят, что в стране всего пять таких и та, что у них, до сих пор на ходу.

Пожарный автомобиль 1938 года всё ещё на ходу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выставочном павильоне «Гараж СССР» при входе взгляд натыкается на шуточную табличку: «Руками не лапать, слюнями не капать». Но разглядывать и фотографировать можно вдоволь. Больше всего здесь мотоциклов советских времён, но есть и несколько автомобилей. Например, крошечная машина-автоколяска, именовавшаяся в народе «инвалидкой», а после ее «участия» в легендарной комедии «Операция Ы» ещё и «моргуновкой». Есть и «Чайка», который рядовой житель могу купить только в качестве сувенира: машина эта даже не имела розничной цены, выдавалась только партийным деятелям или знаменитым артистам.

В музее «Гараж СССР» собрана экспозиция техники этого периода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музее «Симбирская классическая гимназия» можно посидеть за партой, которая на удивление кажется удобнее офисного стула — спроектирована так удобно, что сутулиться совсем не хочется. Попробовать написать что-нибудь пером и чернилами, сначала негодуя на неудобство, а потом втягиваясь в этот медитативный процесс. Выяснить, что в дореволюционную эпоху образование было практически по «пандемийной схеме»: учителя переходили из класса в класс, а не гимназисты. А также узнать, что у тогдашних студентов были свои причины не любить «субботники», потому что во времена монархии так именовалось не наведение чистоты и порядка, а коллективная порка. Именно в субботу провинившихся бедолаг собирали и воспитывали розгами. Также в музее можно освежить свои школьные познания. В приборчике кипятильник Франклина, которым оборудован кабинет физики, вода закипает от прикосновения руки. Удобно было бы подумать, что это чудо, но вспоминаешь, что взрослый и надо бы рационализировать. Экскурсовод кстати напоминает про тепловое излучение. Не каждым школьникам везёт с наглядными пособиями на уроках, посещение музея может стать хорошим подспорьем.

Посещение музея «Симбирская классическая гимназия» поможет освежить школьные познания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Симбирская чувашская учительская школа была создана Иваном Яковлевым в 1868 году и стала крупным просветительским центром, а сейчас это музей-квартира. Здесь тоже можно окунуться в атмосферу быта русской интеллигенции того времени и поучаствовать в интерактивной программе. Тех, кто представляет себе, что посещение музея — это бесконечное «посмотрите направо, посмотрите налево» ждёт сюрприз. Тут и частушки споют, и в народных костюмах станцуют и предложат, например, вообразить себя женихом на чувашской свадьбе и выбрать одежду и предметы, которые могли бы понадобиться. Вжившись в роль, можно нахватать всего и побольше: и лаптей, и кушак, и шапку и всякое прочее. Выяснится, что из набранного понадобится только нагайка: хлестнуть несколько раз про приданому от невесты, чтобы оно в семью перешло. И еще подумается, что такой способ узнавать и запоминать что-то новое самый эффективный.

В музее-квартире имени Яковлева можно узнать многое о национальных традициях и даже принять участие в чувашской свадьбе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музее «Симбирское купечество» на входе встречает мужчина в картузе и фраке. Говорит, что раньше его принимали за восковую куклу. Принимались селфи делать, некоторые даже потрогать пытались. Но сейчас нужно носить маску, и больше никто не ошибается. Но сфотографироваться, конечно, всё равно можно и отправиться узнавать о быте купечества. Здесь, как и в других музеях, яркая интерактивная программа. Перед туристами оживают бытовые сценки из позапрошлого столетия, в которых для участия «выдергивают» и зрителей. А для полного погружения ещё и кадриль танцевать научат.

Иногда только по маске на экскурсоводе можно понять, что ты всё еще в XXI веке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Необычные памятники, смотровая площадка и набережная

После насыщенной музейной программы можно сделать паузу и прогуляться по городу. Ульяновск уютный и разный, по его улочкам можно бродить долго. Но если программа насыщенная и время ограничено, то стоит начать со смотровых площадок.

Одна из них находится на последнем этаже гостиницы «Венец». С 24-го этажа открывается вид на Волгу, оба моста — Императорский и Президентский, кафедральный собор и центральные улицы города.

С верхнего этажа гостиницы «Венец» на город открывается прекрасный вид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновске есть пешеходный бульвар Новый Венец. Прогуливаясь по нему, можно любоваться Волгой и видом на Заволжский район. Красивыми зданиями, среди которых одно из самых притягательных возведено в начале XIX века по проекту Августа Шодэ. Сейчас это краеведческий музей. Этот архитектор перебрался когда-то из Одессы в Симбирск и украсил купеческий город постройками в стиле изящного французского ренессанса. Так что если зацепит эстетика этого здания, то можно поискать и другие творения Шодэ — в Ульяновске их достаточно.

Краеведческий музей — одна из работ знаменитого архитектора Августа Шодэ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе много памятников. Есть и привычный для многих российских городов Ленин на постаменте, и фигуры других исторических деятелей. Но можно встретить и те, которые удивляют: диван Обломова, памятник симбирциту — волжскому янтарю, и двухметровый памятник самой молодой букве российского алфавита. В XVIII веке Николай Карамзин, живший в Симбирске, посчитал, что писать «слioзы» неудобно. Взял и заменил сочетание из двух букв на «ё».

Памятник букве «ё» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. Балалайки и авиация

В Ульяновске есть музеи на любой вкус. Освежив познания в истории, можно отправиться в мир балалаек и драйва.

В музее балалайки экспонаты не лежат под стеклом. Их можно брать, фотографироваться, пробовать играть и слушать познавательные истории об одном из самых старейших музыкальных инструментов. Этим проектом занимается молодая команда очень увлеченных ребят, и их энергия заряжает. Как и рок на балалайке, который вам запросто исполнят. Можно не ограничиться музеем и отправиться на музыкальное производство «БалалайкерЪ». Там не только покажут все тонкости изготовления балалает, но и дадут поучаствовать в процессе.

В музее балалайки на экспонатах можно даже поиграть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На большой площади в 18 Га располагается музей истории гражданской авиации Ульяновска. Здесь более 700 экспонатов, которые являются подлинными образцами. Некоторые из них — единственные в мире. Например, сверхзвуковой лайнер ТУ-144, разгонявшийся до скорости 2150 км/ч. И первый в мире цельно-металлический бомбардировшик, «летающая бомба» АНТ-4.

В музее гражданской авиации Ульяновска более 700 экспонатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. Хутор «Своя ферма»

Всего в 15 километрах от Ульяновска находится хутор «Своя ферма». Там гостей ждёт сельская хата с печью и трапеза из экологически чистых продуктов. Это возможность отдохнуть от городского шума и научиться чему-нибудь полезному. Например, узнать секреты рукоделия русских мастериц, стать мастером домашних заготовок или узнать, как печь вкуснейшие пироги и блины.

В хуторе «Своя ферма» можно попробовать вкуснейшую русскую кухню Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. Ундоры

Ундоры — известный на всю Россию курорт, который славится прежде всего минеральными водами. Они являются целительными при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, помогают похудеть и восстановить силы. А Кимериджская голубая глина, одно из самых крупных месторождений которой в Ундорах, помогает при болезнях суставов, гинекологических и кожных проблемах.

Попадая в санаторий Ленина, хочется выпить целебной воды как можно больше. Приятно выяснить, что она не только полезная, но и вкусная. Но во время ознакомительного тура важно было вспомнить, что до Самары ещё четыре часа в автобусе, а тренировка воли в планы не входила. К тому же, по словам врачей, заметный эффект достигается только при курсовом использовании. Так что остается запланировать хотя бы двухнедельный заезд, чтобы и подлечиться и природотерапию себе устроить — места здесь очень красивые.

Курорт в Ундорах известен на всю России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ундорах есть еще одна интересная достопримечательность — палеонтологический музей. На месте нынешней курортной зоны лет назад было море, в котором обитали ихтиозавры, плиозавры и другие рептилии. Примечательно, что многие останки морских обитателей были найдены школьниками в прибрежной зоне: породы постепенно размываются водой и кто угодно может обнаружить или кость древней рептилии или моллюска. Вот так запросто: пошел погулять и вошёл в музейную историю. Особенно завораживает, что в музее некоторые экспонаты можно потрогать. Например, часть ствола хвойного дерева, которому целых 120 млн лет.