«Надо мне опять заняться ею»: скопинский маньяк пошутил о своей жертве и ее детях

Скопинский маньяк с улыбкой рассказывает про своих пленниц Фото: скриншот

Ксения Собчак на своем канале в Youtube опубликовала большое интервью с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк». Отвечая на вопросы телеведущей и ее коллег преступник, похитивший в 2000 году двух девушек-подростков, пошутил про одну из своих жертв - Елену Самохину, которая дважды родила от злодея.

— Обе замужем девочки, я всегда их успехам радовался. Лена стала учительницей английского языка, я ей покупал словари, она учила. Катя рукодельницей стала, — рассказал Мохов. — Катя там жила, она не рожала. А Лена рожала. Сейчас наоборот получилось. Катя родила, а Лена нет. От меня родила, а больше не рожает.

— Почему? — поинтересовалась съемочная группа.

— Не знаю, надо мне опять заняться ею, — в ответ маньяк не сдерживает улыбки.

Такие слова Виктора Мохова уже вызвали бурю негодования в социальных сетях. «Сатана по тебе плачет», «Жалко, что отменили казнь», «Почему он еще с руками и ногами?» — это лишь самые мягкие из комментариев пользователей.

В то же время в конце программы скопинский маньяк признал, что после выхода на свободу его первым желанием было попросить прощения у потерпевших. В эфире у Собчак он даже записал к ним обращение, в котором сообщил, что и к Лене, и к Кате всегда относился с большим уважением.

Напомним, что две девушки из Рязани -14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина — 30 сентября 2000 года пошли на дискотеку и пропали. 50-летний Виктор Мохов поймал девочек по пути домой, напоил алкоголем со снотворным и увез в соседний Скопин. Он продержал их в самодельном бункере 3 года и 7 месяцев.

За время в неволе Елена родила двух мальчиков. Вторая пленница принимала у нее роды. Делать это она училась по акушерскому учебнику, который купил Мохов. Малышей похититель подбросил в подъезды жилых домов, позже этих детей усыновили.

В 2004 году девушкам удалось освободиться. Они во время одной из прогулок с маньяком смогли подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Виктора Мохова.

Мужчину задержали и осудили на 17 лет. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.

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