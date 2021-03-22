В Самаре SKODA проводит семейные тест-драйвы: прокатиться можно всем

Автомобили SKODA зарекомендовали себя как надежные семейные автомобили Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Автомобили SKODA зарекомендовали себя как надежные автомобили, идеально подходящие для всей семьи. Вместительные, безопасные и динамичные, они подходят для поездок всей семьей как в городской суете, так и в путешествиях. Модели SKODA становятся для своих владельцев не просто средством передвижения, а настоящим другом семьи.

У всех, кто еще не стал владельцем одной из модели чешского бренда, дилерский центр Автомир Богемия Самара проводит семейные тест-драйвы, на которых гости автосалона могут опробовать автомобили вместе с детьми.

Сотрудники салона заранее подготовят детское кресло, чтобы самые маленькие пассажиры тоже во всей мере могли оценить преимущества автомобилей SKODA. В дилерском центре позаботились о вопросах безопасности – соблюдаются все действующие сейчас требования Роспотребнадзора.

Протестировав автомобиль, можно будет за чашкой чая или кофе поделить впечатлениями от поездки. А пока родители будут обсуждать условия покупки своей новой SKODA, дети смогут весело провести время в игровой зоне.

Дети смогут весело провести время в игровой зоне Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Выгодные акции и предложения

Этой весной SKODA подготовила выгодные предложения для своих клиентов. Так, при выборе модели KODIAQ можно сэкономить до 215 тыс. рублей, а при покупке KAROQ – 92 600 рублей. Флагманский седан SUPERB предлагается с выгодой до 225 тыс. рублей.

Кроме того, продолжают действовать привлекательные ставки по классическому кредиту. При покупке модели OCTAVIA действует ставка от 3%, для RAPID и KAROQ предусмотрена ставка от 0,1%, а для KODIAQ - от 7,9% годовых при первоначальном взносе от 50% по классическому кредиту.

Продолжает действовать популярная программа Утилизация/Трейд-ин, которая позволяет получить выгоду до 115 тыс. рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Представленные акции дополнительно подчеркивают, что SKODA, является семейным брендом, поскольку выгодные предложения на автомобили позволяют экономить семейный бюджет.

«Вождение» клиенты SKODA осваивают с юных лет Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Модели на любой вкус

Модельный ряд SKODA включает в себя автомобили на любой вкус и семейный бюджет. Можно подобрать как доступный RAPID, так и вместительный KODIAQ, а также премиальный седан SUPERB.

RAPID представляет собой выгодную модель, которая может стать надежным помощником для семьи, в которой рационально подходят к выбору автомобиля и стремятся эффективно расходовать семейный бюджет. Вместительная при компактных размерах, модель предлагает все необходимые опции при доступной цене.

SKODA OCTAVIA является своего рода символом бренда, предлагая стильный и одновременно солидный дизайн, динамичность, вместительно и безопасность. Одна из самых востребованных моделей, покупатели ее давно по достоинству оценили и со сменой поколений неизменно выбирают именно ее.

Вместительный кроссовер KODIAQ позволяет перемещаться с комфортом и в большой компании до 7ми пассажиров, не обращая внимания на качество дорог и направлений, позволяя всей семьей отправится в любое путешествие.

Самым маленьким пассажирам заранее подготовят детские кресла Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Компактный кроссовер KAROQ станет отличным выбором для приверженцев активной жизни. KAROQ, быстрый и маневренный, позволит уверенно перемещаться в городской суете, а также выехать за город, не заботясь о состоянии дороги.

Бизнес-седан SUPERB воплощает стиль и элегантность. Автомобиль отлично подходит как для деловых, так и для семейных поездок. Безупречный динамичный дизайн выделяет модель в потоке, а просторный задний диван даже позволяет использовать автомобиль как служебный для поездок с водителем.

Модели SKODA способны стать настоящими друзьями для всей семьи. Каждая семья сможет подобрать автомобиль по своим потребностям, а познакомиться с моделями всегда можно в автосалоне Автомир Богемия Самара.