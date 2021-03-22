Остановить экологическую катастрофу: что может стать альтернативой «пластмассовому миру»

Вторично перерабатываемые материалы могут спасти планету. Фото предоставлены пресс-службой «Арконик СМЗ».

Пластиковую посуду ставят в игнор

В Европе в 2020 году объявили бой пластиковой посуде и упаковке. Главная претензия к этим достижениям цивилизации - их невозможно переработать, использовать повторно или же сделать это слишком сложно. Уже летом 2021 года полностью запретить пластиковую посуду планируют в Чехии, в ближайшие годы отказываться от пластиковых изделий планируют и другие страны Евросоюза, такие, как Франция, Германия. В России вопросом тоже серьезно озаботились, с предложением о запрете пластиковой посуды выступила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что сегодня государство должно стимулировать переработку отходов и уже к 2030 году власти планируют убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, в итоге половину мусора не придется отправлять на полигоны. Эти решения могут показаться преждевременными – но только людям, которые не слишком хорошо следят за вопросами экологии. Мусор, вернее его переизбыток на планете, уже давно стал глобальной проблемой человечества. Мир упаковки и неразумного потребления неминуемо превращает Землю в один большой мусорный полигон, и экологи говорят о необходимости использования материалов, которые можно перерабатывать и использовать дважды, трижды, но еще больше раз нужно было задуматься об этом уже несколько десятков лет назад.

- Альтернатива – многоразовые пакеты, продукты с минимумом упаковки и использование других материалов, например, биопластика, бумаги или алюминия. Уже сегодня многие крупные мировые бренды переходят на упаковку из алюминия – вот этот материал может быть вовлечен в многократное использование практически на 100%, - рассказывает эколог Михаил Андреев.

Альтернатива в металле

Алюминий многие эксперты сегодня называют одним из возможных спасителей экологии и о его более широком применении в пищевой промышленности и не только заговаривают все чаще. И инициативы производителей находят отклик у покупателей: например, по оценкам крупнейших пивоваренных компаний, в минувшем году в 2,5 раза вырос спрос на баночные пенные напитки. Если сегодня взглянуть на полки магазинов, можно заметить, что упаковка в виде банок занимает все больше полок, потеснив даже стекло.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Большинство алюминиевых банок, которые вы встречаете на полках магазинов, сделано из прокатной продукции Самарского алюминиевого завода («АрконикСМЗ»,с 2005года входит в глобальную корпорацию Arconic).Предприятиеобеспечивает металлом производителей банок в России практически на 100%, более трети объемов поставляет потребителям в страны СНГ и Европы. В Европе СМЗ– один из лидеров по объемам производства баночной ленты, в России же ее больше никто не производит.

-Важно, что алюминиевая упаковка безопасна для здоровья, помогает сохранить свежесть продукта. Какой может быть такая упаковка? Любой. Это и касалетки – одноразовая посуда из пищевого ламинированного алюминия, ламистеры - полужесткие алюминиевые контейнеры с гладкими стенками, сверху контейнеры запаивают термоусадочной пленкой или крышками из фольги. Главное достоинство такой тары – абсолютная стойкость к очень высоким температурам, благодаря чему продукты, упакованные в нее, можно стерилизовать в специальных автоклавах, - отмечает Наталья Куденкова, руководитель сектора «Товары народного потребления» Алюминиевой Ассоциации.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Алюминиевые банки содержат 73% материалов вторичной переработки. Сравните это с данными для пластиковой – 6% и стеклянной бутылки – 23%. В литой алюминиевой посуде на 95-100% используются вторичные сплавы.

Эксперты уверены, что алюминий может иметь более широкое применение и в других отраслях. При этом появляются и дополнительныеплюсы для экологии. Например, использование этого материала в корпусах автомобиля делает их легче и позволяет снизить потребление бензина, а значит, объем выхлопных газов. Только 1 килограмм алюминия в автомобиле сокращает выбросы на 26 килограммов в течение всего жизненного цикла авто.

- Переход со стальных корпусов на алюминиевые возможен, такие работы ведутся сегодня. Испытания показали, что этот материал способен обеспечить жесткость и прочность кузова не хуже стали и обеспечивает большую безопасность для водителей. Однако в России пока что это остается в основном разговорами и внедряется в очень малой доле, в основном, сегодня это применяется в цистернах, тяжеловесной технике, где выигрыш даже в 10% веса – уже огромное преимущество, - рассказывает автоэксперт Андрей Симонов.

К слову, во многом это стало возможным благодаря инновационным разработкам Самарского завода. Их сплав применяется при производстве первых в России автоцистерн для перевозки топлива и сыпучих грузов, которые на 25-30% легче традиционных аналогов. Толщина их стенок всего 5мм при тех же параметрах прочности. За счет снижения веса экономия топлива достигает почти 6% на тонну перевезенного груза.

В целом, алюминий и любые сплавы на его основе характеризуются легкостью, прочностью и коррозионной стойкостью. Многие мировые производители уже имеют в своей линейке модели авто с алюминиевым кузовом. Кроме того, рынок постепенно завоевывают электромобили, при проектировании которых основной задачей является снижение веса, и решить ее может применение алюминия.

- Экологичность – это глобальная тенденция. Ожидается, что через пять лет использование алюминия в мировом автомобилестроении возрастет на 40-50 процентов. В США наша компания является ведущим поставщиком автолистов для производства легких, безопасных и экономичных машин. Эта разработка дала начало исторической трансформации всей отрасли, - добавляет представитель «АрконикСМЗ»

Меньше углеродного следа

Как отмечают эксперты, самый большой плюс использования алюминия в том, что он легко вовлекается в переработку без потери качества.

75% всего алюминия, произведенного за 130 лет существования алюминиевой промышленности, до сих пор находится в обороте. И это уже превращается не в инициативу предприятий, а в обязательное требование.

- На «АрконикСМЗ» мы обязательно вовлекаем отходы своего производства. В частности, в прошлом году модернизировали одну из плавильных печей, чтобы повысить объем использования внутренних отходов. Остатки алюминиевой ленты, которые образуются при производстве банки для напитков у наших заказчиков, тоже поступают к нам и снова становятся основой для баночной ленты, - отмечает специалист самарского предприятия.

И далеко не самый известный факт: при вторичной переработке достигается не только снижение количества отходов. Использование переработанного алюминия сохраняет до 95% энергии, необходимой для производства изделия из первичного сырья — это снижает загрязнение водных ресурсов и нагрузку на мусорные полигоны. Объем выбросов парниковых газов при производстве вторичного алюминия составляет 5% от количества выбросов при выпуске первичного алюминия. Впрочем, переработка пластика приносит также много плюсов – но огромная проблема состоит в том, что этому процессу подлежат далеко не все пластмассовые материалы, и их сбор и сортировка превращаются в настоящий квест.

Интересный факт

По данным алюминиевой ассоциации, банка из-под напитков – самый популярный вид сдаваемой в переработку тары. В среднем, переработанная алюминиевая банка может стать новой банкой и попасть на полку магазина менее, чем за 60 дней. Пол-литровая банка весит всего 14 граммов – это в разы меньше веса стеклянной бутылки, что стало возможным благодаря особым компьютерным системам управления «АрконикСМЗ»:они позволили сделать баночную ленту очень тонкой, до 0,240 мм (четверть миллиметра). В современное оборудование и системы автоматизации с 2005 года компания вложила порядка полумиллиарда долларов.

Продукция, полученная в результате переработки вторичных ресурсов, в целом имеет намного меньший углеродный след. При выплавке из лома любых цветных металлов количество выбросов газов снижается в 5–10 раз. Переработка 1-ой тонны алюминия экономит 9 тонн СО2, для понимания - 1 тонна СО2 образуется от выхлопов автомобиля, который проедет 4500 км.Однако, в сравнении с большинством других металлов алюминий экологичени с точки зрения его первичного производства: современные технологии позволяют производить алюминий с низким углеродным следом. Снижение экологического воздействия происходит по всей производственной цепочке. Со своей стороны, компания Arconic инвестировала порядка $40 млн в усовершенствование систем охраны окружающей среды и промышленной безопасности на Самарском заводе.

Благодаря этому предприятие одним из первых в России получило сертификат по международному стандарту ASIPerformanceStandard, подтверждающий приверженность принципам ответственного производства и сбыта алюминия и продукции из него.Так что о плюсах для экологии здесь могут говорить со знанием дела.

Правильный выбор человечеству приходится делать буквально каждый день. И проанализировать, какую роль в решении экологической проблемы играете именно вы, можно легко: загляните в свое мусорное ведро и вспомните, как часто бегаете с ним к бакам. Уменьшить количество неперерабатываемых отходов невозможно и без правильной государственной политики, и без ответственности каждого из нас. Как вы относитесь к идеям перехода на альтернативные материалы, в том числе предложениям экологов по отказу от пластика? Обсудим в комментариях.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

А где еще используется самарский алюминий?

Самарские алюминиевые полуфабрикаты поставляются для всех ключевых проектов страны - от первого спутника до МС-21, от труб, пробуривших Кольскую скважину, до первых в России алюминиевых грузовых вагонов. Треть объема экспортируется по всему миру.Традиционными потребителями являются предприятия авиационной, космической, автомобильной и многих других отраслей промышленности.