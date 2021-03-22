Арест Ивана Белозерцева: губернатор Пензенской области отправлен в СИЗО на 2 месяца

Иван Белозерцев пробудет под арестом как минимум до 20 мая Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Басманном суде в Москве рассмотрели вопрос по поводу ареста губернатора Пенезской области Ивана Белозерцева. Напомним, что его задержали за получение взятки в 31 миллион рублей. Следователи просили служителей Фемиды арестовать чиновника на два месяца, и те ходатайство удовлетворили.

По версии правоохранителей, Иван Белозерцев с января по сентябрь прошлого года получил от главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, а также его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятку в размере более 31 миллиона рублей. Она передавалась в виде денег и других ценностей через посредников. Взамен этого глава региона помогал компании заключать государственные контракты.

Под следствием в итоге оказались не только Белозерцев, но и Борис Шпигель и его жена Евгения, Антон Колосков, а также Геннадий Марков и Федор Федоров, участвовавшие в преступной схеме. Им уже предъявлены обвинения. Каждому — в зависимости от его роли — вменяются дача и получение взятки и посредничество во взяточничестве. Силовики вышли в суд с ходатайством, чтобы арестовали всех шестерых.

— ГК «БИОТЭК» получала благодаря губернатору преимущества при заключении контрактов. связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения области, — отмечают в СК РФ.

В суде поддержали позицид следствия. Учитывая статус и положение фигурантов, они вполне могут оказать давление на свидетелей, поэтому оставлять их на свободе рискованно. Ивана Белозерцева в итоге арестовали на 2 месяца — до 20 мая 2021 года.

Сейчас расследование продолжается. Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, не исключено, что Белозерцева в ближайшее время уволят в связи с утратой доверия.

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