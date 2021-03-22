В Самаре на улицу выселяют погорельцев, многодетную мать и санитарку ковидного госпиталя

Пятерых детей выписали буквально в никуда, не задумываясь о том, как им теперь ходить в детские сады и школы Фото: Александра БУДАЕВА

16 лет без бед

Елена Шишкина комнату в общежитии получила 16 лет назад, когда ее как молодого специалиста «переманили» в Самару из Бузулука. Елена - инженер лесного хозяйства, именно она с коллегами отбирает семена и выращивает саженцы, с помощью которых потом восстанавливают леса, в том числе после пожаров.

В апреле 2004 года девушке дали ордер, выделили комнату, через некоторое время она встретила Александра Пустынникова, они поженились, родили двоих детей, но так и остались жить в общежитии. Квартира, где раньше жил Александр, была густо заселена родней, а в 2016 году и вовсе сгорела дотла вместе со всем двухэтажным домиком-развалюхой на ул.Галактионовской.

Елена получила комнату в общежитии 16 лет назад, а теперь с мужем и двумя детьми может оказаться на улице Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Молодая семья обустроила свой «общажный» быт: поменяли окна, батареи, проводку и пол у себя в комнате, поклеили обои, вскладчину с соседями купили душевую кабину, унитаз, плиту на кухню. А в прошлом году получили повестку в суд, а позже - постановление о выселении и снятии с регистрации без предоставления другого жилья.

- Аргументировали это в том числе тем, что я уволена из той организации, от которой мне когда-то выдали ордер, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Елена Пустынникова. - Но это не совсем так, я до сих пор там работаю: просто произошла реорганизация Главного управления природных ресурсов Самарской области, куда я устраивалась на работу. Полномочия этого ведомства разделили на два, меня приняли на работу в ГБУ СО «СамараЛес».

Люди за собственные деньги установили в общежитии душевую кабину, сделали ремонт, а теперь их выселяют Фото: Александра БУДАЕВА

Вышвырнут, как собак

Елена и Александр могут оказаться на улице с двумя детьми, а у Алены Хатамовой их трое. При общем доходе в 18 тысяч рублей они еле сводят концы с концами.

- Женщина, которая занималась моим выселением, сразу сказала мне: «Выкину вас, как собак», - вспоминает женщина - Я спросила: как же мне быть? А она говорит: «Ипотеку берите, как все».

Алена попыталась побороться за свое единственное жилье в суде, но проиграла во всех инстанциях, никто не посмотрел ни на то, что она сама сирота и имеет право на квартиру от государства, ни на то, что она одна воспитывает троих детей.

Алена Хатамова писала во все инстанции, даже президенту Владимиру Путину, но многодетной матери так никто и не помог Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Недавно приставы арестовали мои счета, даже те, куда приходят детские пособия. На работу меня теперь официально не берут - прописки нет. А когда я обратилась за помощью в органы опеки, мне предложили сдать моих детей в приют. Конечно, я отказалась, я ж прекрасно знаю, как там живется.

Спасала других, но не себя

Интересно, что и у Елены, и у Алены была не временная, а постоянная прописка в общежитии, документы, желание и возможность платить по счетам. Впрочем, они до сих пор перечисляют деньги за коммуналку, хотя чиновники наотрез отказываются продлить или перезаключить с ними договор социального найма.

Людям некуда идти, они просят продлить с ними договоры найма жилья, но чиновники и суды на их просьбы не обращают внимания Фото: Александра БУДАЕВА

«Под раздачу» попала и 60-летняя Ольга Щербатова. Поговорить с ней лично сегодня корреспонденту «КП-Самара» не удалось, потому что она была на дежурстве в ковидном госпитале. Но она просила соседей передать редакции записку:

- В настоящий момент я работа санитаркой в «красной зоне» в больнице имени Середавина. Департамент управления имуществом Самары судится со мной больше 3 лет после того, как фирма, в которой я работала, поменяла название. 2-3 раза в год собираю пакет документов о перезаключении договора о найме жилья, но все документы теряются, а я получаю отписки от всех инстанций, куда я обращалась с жалобами.

Согласно данным открытых источников, комнату Ольге Щербатовой дали, когда она работала в медицинском университете «Реавиз», и в договоре найма жилого помещения прописывалось, что в общежитие ее заселяют на время работы в этой организации. Чем больница имени Середавина хуже «Реавиза», не совсем ясно.

Корреспонденты «КП-Самара» направили запросы в разные инстанции с просьбой прояснить ситуацию, о полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.