«Он где-то здесь, но никто не видел»: как мы искали бывшего самарского губернатора Николая Меркушкина

Похоже, Николай Меркушкин не спешит к финно-уграм. Фото: Михаил Гусев

Николай Меркушкин возглавлял Самарскую область с 2012 года. Бывший глава Мордовии сперва был назначен руководить Самарской областью президентом, затем - победил на выборах. Пятилетнее правление Николая Меркушкина запомнилось самарцам мордовскими курами и мордовским цементом, маршами пенсионеров из-за отмененных льгот, повышенным вниманием к сельскому хозяйству, объединением вузов, Александром Матросовым, названным «самоубийцей» и масштабной эпопеей со срывом сроков строительства стадиона «Самара Арена». Осенью 2017 года Владимир Путин снял его с должности (формально Николай Иванович написал заявление «по собственному желанию») и назначил губернатором Дмитрия Азарова. Также Владимир Путин наградил Меркушкина орденом Александра Невского за «особые личные заслуги в государственном строительстве, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты при исполнении служебных обязанностей».

После отставки Николай Меркушкин моментально исчез из самарского информационного поля - два года назад спецкор "КП" делал расследование про деньги его семьи и на этом крупные упоминания заканчиваются. Официально он был назначен специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов – именно так он и по сей день значится на официальном сайте Кремля. Журналист «КП-Самара» решила узнать, чем занимается бывший губернатор на новом месте.

«Спросите у гугла»

- О действиях подчиненного лучше всего узнать у его работодателя, - рассудила я и набрала номер справочно-информационной службы Кремля. Пускай подскажут, как связаться с их сотрудником!

Однако девушка на другом конце провода вопросу очень удивилась.

- Меркушкин? Какой Меркушкин, кто это? – переспросили меня. – Ах специальный представитель Президента по взаимодействию с финно-угорскими народами... Знаете, это вообще-то внештатный сотрудник, мы не знаем, как с ним можно связаться. Попробуйте поискать информацию в интернете, погуглить.

Николая Меркушкина помнят и в Самаре, и в Мордовии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну что ж, значит гугл мне в помощь. В открытых источниках Николай Меркушкин до сих пор указан руководителем Мордовского республиканского общественного движения «Согласие. Порядок. Созидание». Даже телефончик имеется. Номер оказывается действующим, однако выясняется, что теперь вместо согласия, порядка и созидания он служит для связи с местным отделением «Единой России». Тем лучше, наверняка соратники-однопартийцы частенько видятся с Николаем Ивановичем! Но меня быстро разочаровывают.

- С Николаем Ивановичем мы потеряли связь с того момента как он уехал в Самарскую область, - грустно сообщают мордовские единороссы. – Если он и вернулся в Мордовию, то к нам в гости не заходил.

«На связь с финно-уграми не выходил»

Ладно, однопартийцев Николай Иванович игнорирует, но свои прямые обязанности-то выполнять должен. Главная задача спецпредставителя президента – контактировать со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Наверняка сейчас активно участвует в его подготовке, тем более что конгресс должен пройти уже летом 2021-го года!

Организацией Конгресса занимается консультативный комитет и его руководитель Татьяна Клеерова. И Николая Меркушкина она действительно хорошо знает. Да вот незадача - в последний раз видела оооочень давно. Еще до 2012 года.

- Про совместную работу с Николаем Ивановичем Меркушкиным в качестве спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских и самодийских народов могу сказать только то, что в бытность главой Мордовии он принимал участие в жизни мордовской диаспоры в России и проявлял активный интерес к работе Ассоциации финно-угорских народов (АФУН) России и Конгресса. В качестве главы Мордовии Николай Иванович поддерживал АФУН, ее штаб-квартиру в Саранске и доброжелательно относился к работе Всемирного конгресса ФУН. Однако, ни после объявления его спецпредставителем, ни после ухода с поста главы Самарской области Николай Иванович Меркушкин на связь с нашей организацией не выходил, - рассказала Татьяна Клеерова журналисту «КП-Самара». - Некоторые люди в России все же помнят Меркушкина как известного государственного деятеля и защитника интересов мордовского народа. По этим причинам к нам изредка обращаются с просьбой сообщить его координаты. В этом случае мы адресуем их к Ассоциации финно-угорских народов России.

В бытность главой Самарской области Николай Иванович любил "ходить в народ", но сейчас о не ни слуху, ни духу. Фото: Михаил Гусев

В Финно-угорском культурном центре РФ фамилию Меркушкина тоже вспомнили почти сразу.

- Помню такого, знаю, что он где-то есть, но мы с ним напрямую никогда не контактировали, и чем он занимается – не знаем, - разводит руками руководитель культурного центра Татьяна Барахова. – В последний раз я с ним общалась, когда он был главой Мордовии. Может быть его соратник, мэр Саранска Петр Николаевич Тултаев что-нибудь знает.

«Он где-то здесь»

Оказывается, Петр Тултаев возглавляет не только Саранск, но и Ассоциацию финно-угорских народов России. Похоже, это единственный человек, который может что-то знать о судьбе бывшего самарского губернатора и выполнении им своих прямых обязанностей по взаимодействию с финно-уграми.

Но надежды снова разбиваются о суровую действительность.

- Мы не общаемся со спецпредставителем. За все это время он ни разу не вышел с нами на контакт, - сообщил журналисту «КП-Самара» помощник Петра Тултаева Евгений Щукин. – Петр Николаевич с ним тоже не общается. Все, кому я задавал вопрос, говорят – «он где-то здесь», но никто его не видел.

Многотысячная пенсия

Похоже, устав от трудов праведных Николай Меркушкин решил удалиться на заслуженный отдых – как-никак в феврале 2021 года ему «стукнуло» 70 лет. Тем более что о финансовом благополучии бывшего губернатора самарцам волноваться не стоит – с голоду Николай Иванович совершенно точно не умрет. Семья Меркушкиных владеет в Мордовии доходными бизнес-активами: например, старший сын Александр Меркушкин — основной акционер саранского ООО «Маслопродукт» (птицефабрика «Атемарская, гендиректор консервного завода «Саранский»). Брат Николая Ивановича Александр Меркушкин владеет 30% банка ОАО АКБ «Актив Банк». Младший сын Алексей также активно занимается сыроваренным, нефтяным и другими видами бизнеса, и вместе с бывшими одноклассниками отстроил коттеджный поселок в Подмосковье (там, кстати, располагается скандально известный особняк бывшего министра строительства Самарской области и одноклассника Алексея Меркушкина Алексея Гришина).

Кроме того, сам Николай Иванович до сих пор ежемесячно получает из бюджета Самарской области пенсию в размере около 170 тысяч рублей (около двух миллионов в год), и депутатам Губернской думы, несмотря на несколько попыток, не удалось принять закон, который изменил бы это положение вещей.

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