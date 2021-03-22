«Грохот такой, что стекла в окнах дрожали»: в Самаре рядом с двумя жилыми высотками обрушились стены 15-метрового котлована

Стройка, в которой обрушились стенки котлована, находится в непосредственной близости от жилых высоток Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре совсем рядом с двумя жилыми высотками обрушились стены у котлована 15-метровой глубины. ЧП произошло вечером 22 марта 2021 года в Приволжском микрорайоне, напротив рынка Шапито. Вернувшиеся с работы жители мирно ужинали и смотрели телевизор, как вдруг под окнами раздался мощный грохот.

- Звук был такой силы, что стекла в окнах задрожали! – делятся впечатлениями местные жители.

Перепуганные люди высыпали на улицу – совсем недавно практически у стен их дома началась новая стройка, рабочие успели выкопать внушительный котлован, на площадку уже привезли кран, и жители испугались, что ЧП произошло именно на стройплощадке. И они оказались правы.

Выяснилось, что на стройплощадке обрушилась стена котлована. Люди заволновались – а ну как в котлован начнет падать строительный кран – многим показалось, что он накренился? А рядом густонаселенные жилые дома! Обеспокоенные жители бросились звонить в экстренные службы и в администрацию, на место выехали чиновники, сотрудники МВД и МЧС.

Тот самый котлован. Обрушение произошло на ближайшей к зрителю стороне Фото: Ольга НОВИКОВА

«Только лишние затраты!»

Котлован 15-метровой глубины между многоэтажными домами №108 и 110 по ул.Димитрова строители начали копать в январе 2021 года. По плану здесь должен разместиться еще один двухсекционный жилой дом с подземным паркингом, стройку должны закончить в июле 2023 года. Строительство ведет ООО «Специализированный застройщик «Молодежная-3», подрядчиком выступает ООО «Дорожный строительный трест»

Главный инженер фирмы-застройщика подтвердил журналисту «КП-Самара»: проблема действительно имеется, грунт сполз в котлован. Однако заверил, что никакой опасности для жителей ближайших домов ситуация не представляет.

Накренившийся столб рухнет в котлован всего через пять минут после того, как был сделан снимок Фото: Ольга НОВИКОВА

- Обрушилась глыба льда, которая находилась с краю котлована, она увлекла за собой также некоторое количество земли, - прокомментировал главный инженер. – Внутри котлована в это время никого не было, никто не пострадал. Обрушение только добавило для фирмы дополнительные затраты.

Столб рухнул прямо в яму

Рабочие рассказали, что работы в котловане велись весь день, однако проходили на другой его стороне.

- Сюда даже ни разу за весь день экскаватор не подъехал. Земля на стройплощадке пока тоже сухая, таять ничего не начало толком, - пожимают плечами рабочие.

Глыба льда и земля обвалились аккурат из-под трещины в асфальте Фото: Ольга НОВИКОВА

Тем временем обрушение продолжилось – на глазах журналиста «КП-Самара» прямо в котлован упал стоящий на краю ямы столб. К счастью, никто не пострадал, со столба уже были срезаны все провода, и его все равно готовили под снос.

Рабочие заверили, что опасности обрушения крана в котлован нет – дескать, этому будут препятствовать уже установленные сваи, которые укрепляют дно и стенки ямы.

Ликвидировать последствия обрушения грунта будут завтра.