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ЗДОРОВЬЕ23 марта 2021 16:06

«Центр остеопатии доктора Коваленко» победил в трех номинациях конкурса «Клиника года»

Ежегодно здесь получают качественную медицинскую помощь свыше 15 000 человек
Кристина АДАЕВА
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Это далеко не первая победа «Центр остеопатии доктора Коваленко» в традиционном медицинском конкурсе издательского дома «Комсольская правда»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области выбрали лучшие медицинские учреждения региона. Победителей и призеров ежегодного конкурса «Клиника года» наградили вначале февраля. В этом году за звание лучших боролись 70 медицинских учреждений. За время голосования страницу конкурса на сайте samara.kp.ru посетили около 58 тысяч пользователей.

Победителем сразу в трех номинациях жители региона выбрали «Центр остеопатии доктора Коваленко».

Это далеко не первая победа «Центр остеопатии доктора Коваленко» в традиционном медицинском конкурсе издательского дома «Комсольская правда». В 2018 году центр Сергея Коваленко получил награду за победу в номинации «Лучший остеопатический центр». Здесь настоящие профессионалы, которые постоянно совершенствуют свои знания, обмениваются опытом с передовыми специалистами из других клиник, городов и стран, осваивают современные технологии диагностики и лечения, чтобы успешно сохранять и восстанавливать здоровье своих пациентов.

Клиника года-2020