Данила Козловский на предпоказе фильма «Чернобыль» в Самаре: Мы выбрали зрителя, а не деньги

На творческой встрече Данила Козловский был щедр на комплименты самарцам, особенно женщинам

20 марта «Киномакс-Самара» провел предпремьерный показ фильма «Чернобыль», который появится на экранах кинотеатров только 15 апреля. До и после демонстрации картины со зрителями общался режиссер, сопродюсер и исполнитель главной роли Данила Козловский. Целый час известный артист отдувался на творческой встрече, честно отвечая и на заковыристые, и на глупые вопросы.

Большинство вопросов зала начинались благодарностями за фильм

Тема крупнейшей в истории атомной энергетики аварии не дает покоя российским кинематографистам по двум причинам. Во-первых, в этом году будет тридцать пять лет со дня трагедии. Во-вторых, интерес к ней подстегнул успех мини-сериала HBO 2019 года. Фильм Данилы Козловского предлагает свой взгляд на катастрофу. Если зарубежный «Чернобыль» - почти документальная история о цене лжи, то лента Козловского - художественная и лишь вдохновлена реальными событиями. Вот что сам режиссер и актер рассказал на встрече со зрителями в Самаре:

- Во всех материалах, с которыми я сталкивался - фильмах, документах, художественной литературе, передачах, докладах, при личных встречах с ликвидаторами, - меня поражал человек. На всех этапах этой истории - и при постройке станции, и в трагическую ночь, и в период ликвидации аварии. То есть, как в хорошем, героическом смысле, так и в плохом. Как мне кажется, эта катастрофа имеет человеческое лицо, и она много может рассказать о сложном устройстве человека.

Многие надеялись на совместное фото с артистом, но это было невозможно из-за действующих в кино ограничений Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Художественные достоинства фильма иллюстрирует тот факт, что большинство задававших вопросы девушек и женщин признавались, что не могли сдержать слез во время просмотра. И чаще микрофоном в зале старались завладеть скорее чтобы выразить восхищение артистом, а не чтобы реально что-то спросить. Среди тех, кто отметился вопросом, оказались телеведущая Княжна, директор модельного агентства Рафаэль Давыдов, деятель местного кино и телевидения Максим Палагнюк. Много внимания досталось девушке, которая не определилась, поступать ли ей на режиссера или на актрису, но уже сейчас уверенно называла Козловского будущим коллегой.

Явно «зацепил» гостя вопрос о том, смог ли бы он, как и его персонаж, отправиться на героическую миссию, которая закончится верной смертью. Тут актер особенно тщательно думал над ответом.

Герой фильма делает такой выбор в первую очередь потому что у него ребенок. Не хочу уходить в плоскость личного. Но у меня дочь, которую я люблю больше всех на свете. И я очень надеюсь, что жизнь и судьба не поставит меня перед таким страшным выбором... Но сегодня я уверен, что сделаю выбор в пользу жизни ребенка.

Несмотря на мрачный фильм, творческая встреча получилась позитивной

Интересен был и рассказ о том, как воссоздавался в кадре Советский Союз образца 86-го. Оказалось, одежда героев фильма — полностью аутентичная, за предметами быта художник-постановщик и реквизиторы охотились на барахолках и сайтах подержанных вещей, а «ЛиАЗы» на съемку не пригнали разве что из Владивостока.

По словам Данилы Козловского, фильм мог выйти еще осенью и получить государственные дотации — как кино, вышедшее в прокат в условиях ограниченного доступа зрителей в кинотеатры. Но создатели «Чернобыля» решили дождаться весны и смягчения “ковидных» ограничений. Иными словами, авторы убеждены в том, что фильм достаточно хорош, соберет большое количество зрителей и будет кассовым. Предпоказ в самарском «Киномаксе» и реакция нашей публики подкрепили уверенность режиссера и актера. И Данила Козловский ответил самарцам многочисленными комплиментами и благодарностями. Однако фото с артистом в зрительном зале не удалось получить никому. Все-таки это непозволительная роскошь, пока пандемия не побеждена.