Резные зеркала, колонны и унитазы рядом с ванной: чем поражают самые дорогие квартиры в Самаре

Каждый владелец дорогой квартиры привносит в интерьер что-то свое

Роскошно жить не запретишь: пока одна часть населения гуглит "как уместить все в маленькую ванную", другая умудряется устать, пока идет от туалета до спальной. "Комсомолка" нашла самые дорогие квартиры в Самаре: некоторые удивляют стилем и дизайном, другие ими же поражают в самое сердце. Золотые шторы, тяжелые люстры и арки с колоннами - в нашем обзоре

Квартира на Галактионовской - 66 млн рублей

Одну из самых дорогих квартир продают в Самаре на улице Галактионовской, в 10 –этажном доме, на седьмом этаже – за 66 миллионов рублей. В жилом помещении на 210 квадратных метров - семь комнат. Кухня просто огромная – 22 квадрата, в некоторых малосемейках на Безымянке такова территория всей квартиры. Стиль оформления квартиры можно назвать «дорого-богато». На второй этаж ведет мраморная лестница с коваными перилами, в санузле стоит огромная ванна , рядом с которой зачем-то притулились унитаз и биде.

Не менее роскошная обстановка и в самих комнатах. На стене висит зеркало в резной раме, двери представляют собой произведение искусства, а на стенах и полах – ковры с геометрическим рисунком. В гостиной есть камин и кожаный диван, отдельно оформлена бильярдная с барной зоной. По всей квартире расставлены чучела птиц, видимо, чтобы хозяин представлял себя охотником. Даже коридоры здесь настолько огромные, что можно заблудиться. А в гардеробной могли бы жить пара студентов.

Наименее пафосно оформлена детская комната. Здесь простые светлые стены, кровать, большой шкаф без резных элементов и огромный телевизор.

Минус интерьера в том, что он оформлен в слишком мрачных, темных и тяжелых тонах: преобладают в нем бордовый, коричневый и зеленый цвета. При этом выглядит эта квартира, конечно, как царское жилище.

Квартира на Братьев Коростелевых за 65 млн рублей

9 комнатная квартира на пятом этаже восьмиэтажного дома в Самаре продается за 65 миллионов рублей. Ее площадь 589 кв.м. и находится она на улице Братьев Коростелевых. Огромный плюс квартиры в том, что она светлая, с огромными окнами в пол, которые прикрывают роскошные шторы.

Самый драгоценный элекмент в обстановке квартиры – огромные люстры, стены украшены колоннами, ряом с огромным зеркалом стоит современный резной стол. Диваны и кресла здесь не кожаные, а обитые бархатом. На кухне просторно, все в светлых тонах – вот только с чайником вышла недоработка, как-то простенько он выглядит посреди всего этого барочного шика.

Квартира на Молодогвардейской - 37 млн рублей

Пятикомнатная квартира не поражает роскошью, а оформлена в скандинавском стиле. Светлая, просторная, она стоит 37 миллионов рублей – находится она на Молодогвардейской. Новым владельцам достанется отлично оформленная ванная комната, хамам, три санузла. Самое прекрасное – панорамная лоджия с плетеными креслами, где из окон видно Волгу и старый город. Кровать под балдахином, детская со спортивными снарядами и отлично зонированное пространство точно приглянутся любителям спокойного стиля с деньгами.

Квартира за 34 миллиона рублей в "Ладье"

А вот трехкомнатная квартира на ул. Лесная, 33 - одна из самых дорогих в своем сегменте. Ее площадь 210 кв.м. Владельцы также решили не делать слишком роскошные интерьеры, но поставить колонны. Панорамные окна, вид на Волгу, мягкие диваны. А вот в спальне почему-то появляются темно бордовые тона и грязный бархат. Может быть, дань вкусы одной из половинок семьи?

В детской все, впрочем, тоже максимально стильно, туалет не слишком велик, зато в зале стоит огромный аквариум. В доме есть собственная котельная, скоростные лифты. А в самой квартире – итальянская мебель.

Шестикомнатная квартира 270 кв.м. на 14 этаже стоит всего лишь 40 миллионов рублей. В ней еще нет убранства, но уже радуют огромные комнаты и светлые балконы, застекленные во всю стену. Панорамные окна тоже придают шика. Видно, что в дальнейшем здесь действительно можно будет организовать очень стильный интерьер. Здесь есть несколько санузлов, две просторные детские, спальня с гардеробной.

А вам нравится такое оформление квартир? Каким бы было ваше жилье за несколько десятков миллионов рублей? Обсудим в комментариях.