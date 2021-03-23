«"Это дальше, чем Париж»: как самарские врачи ездили в Иркутск с ковидом бороться

Самарские медики без раздумий пришли на помощь иркутским коллегам. Фото: скриншот видео

27 октября 2020 года, в разгар второй волны пандемии, в Самарский медуниверситет поступила срочная телеграмма. Минздрав РФ просил вуз в течение суток сформировать бригаду специалистов, имеющих опыт работы с коронавирусом и готовых оперативно выехать на помощь в регионы с самой тяжелой эпидобстановкой. Долго искать добровольцев не пришлось – всего за сутки в вузе образовали бригаду из восьми медиков разных специальностей – от педиатров до хирургов. Еще несколько дней потребовалось добровольцам, чтобы освежить знания по COVID-19. И уже в начале ноября пришлось паковать чемоданы – помощь самарских медиков срочно потребовалась в далеком Иркутске.

В нужном месте в нужное время

Помогать коллегам в столицу Восточной Сибири отправились восемь медиков. Среди них четверо хирургов - доцент кафедры госпитальной хирургии Елена Балашова, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Иван Шорин, врачи-хирурги Кирилл Клюкин и Надир Гусейнов, а также заведующий инфекционным отделением №2 (COVID), врач-инфекционист Сергей Васильев, врач-аллерголог-иммунолог Андрей Чигищев, терапевт-кардиолог Зульфия Ибрахимова и акушер-гинеколог Алина Ибрагимова. В Иркутске на тот момент была очень сложная ситуация – многие местные медики сами заразились коронавирусом и ушли на больничный, поэтому нагрузка на оставшихся врачей существенно возросла. Так что помощь самарцев пришлась как нельзя более кстати. Волжан сразу распределили по разным госпиталям.

Сергей Васильев и Надир Гусейнов (слева направо) провели неделю в госпиталях Иркутска Фото: Ольга НОВИКОВА

Услышав, что коллегам нужна помощь, хирург Надир Гусейнов не колебался ни минуты

- Собрались и поехали помогать, - пожимает плечами он. – Ситуация из-за нехватки врачей была предельно ясна, мы понимали какая колоссальная нагрузка легла на оставшихся. Например, в отделении, куда распределили меня, на больничный ушли сразу четыре врача из десяти. А ведь там лежали «хирургические» больные с коронавирусом, которые требовали повышенного внимания.

Опыт работы с пациентами хирургии в «красной зоне» у Надира Гусейнова уже был, так что медик быстро втянулся в работу.

- Хотя мы приехали всего на неделю, мы оказались на месте именно в тот момент, когда ситуация была самой сложной, и действительно смогли помочь. А для меня это оказался однозначно очень полезный опыт, для врачей очень важно уметь вести пациентов различной этиологии, - говорит Надир Гусейнов.

Сейчас медики уже вернулись к работе со своими пациентами в Клиниках СамГМУ Фото: Ольга НОВИКОВА

На коронавирусные рельсы

- Я сам вызвался добровольцем – а как иначе, если коллегам действительно нужна помощь? Меня отправили в Ангарск, это второй по величине город в Иркутской области,- рассказал журналисту «КП-Самара» Сергей Васильев. – Я должен был помочь в организации работы открытого там недавно ковид-госпиталя. Поскольку инфекционный госпиталь открыли на базе перинатального центра, большинство медиков там не были инфекционистами. Так что наш опыт очень пригодился.

За плечами у Сергея Васильева уже был опыт перевода работы отделения на коронавирусные рельсы. Поэтому он сразу увидел «слабые» моменты в работе иркутских коллег и помог их исправить.

- Подсказал, как организовать потоки пациентов, как устроить шлюзы, как снизить вероятность заражения при входе в «красную зону» и выходе из нее, - рассказал он. – Заодно обменялись с коллегами опытом в лечении пациентов с коронавирусом. Хотя Иркутск от Самары дальше, чем Париж, и там многое устроено по-другому, врачи и там, и здесь, мыслят одинаково, и это радует. Уверен, что если помощь потребуется нам, коллеги так же, не задумываясь, нам поддержат.