Трагедия произошла на аэродроме Шайковка. Фото: минобороны РФ.

Назвали список погибших при крушении бомбардировщика под Калугой 23 марта 2021 года. Напомним, авиакатастрофа произошла на аэродроме Шайковка в Кировском районе Калужской области. Здесь расположена авиабаза с базированием дальних ракетоносцев-бомбардировщиков. Бомбардировщик Ту-22М3 выполнял учебный полет, однако потерпел крушение. По предварительной версии, ЧП произошло из-за случайного срабатывания катапульты бомбардировщика перед вылетом, при запуске двигателей: высоты оказалось недостаточно для раскрытия парашюта, и при приземлении военнослужащие получили травмы, несовместимые с жизнью.

На борту находились четыре летчика. К сожалению, трое из них погибли на месте, одному военному удалось выжить, его госпитализировали.

Командир полка Вадим Белослюдцев. Фото: соцсети

Опубликован список погибших при крушении бомбардировщика под Калугой 23 марта 2021 года. Это командир полка, полковник Вадим Белослюдцев, майор Денис Султанов и инструктор по летной подготовке из Рязани Подсобляев.

Командир 52-го тяжелобомбардировочного полка, военный летчик второго класса полковник Вадим Белослюдцев родился 22 октября 1972г. В 1994 году закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в Оренбургской, Амурской областях, в Красноярском, Приморском крае. Общий налет превысил 570 часов. Увлекался и фото- и видеосъемкой с воздуха.

Майор Денис Султанов. Фото: соцсети

Второй погибший – майор Денис Султанов. У него остались жена и двое маленьких сыновей. Один из них, пятилетний Артур, нуждается в дорогостоящем лечении, у мальчика спинальная мышечная атрофия.

Третьим погибшим стал летный инструктор из Рязани Подсобляев.

По предварительной информации четвертый член экипажа выжил и сейчас находится в больнице.

Напомним, крушение бомбардировщика произошло из-за того, что сработала так называемая «командирская» катапульта. Это специальная кнопка, которая позволяет всему экипажу разом покинуть воздушное судно. Как рассказали эксперты, именно этот вариант катапультирования является для данного бомбардировщика основным. Также эксперты не исключают, что включение двигателей и срабатывание катапульты могут быть связаны. Однако окончательный вывод о причинах трагедии должны сделать уже приступившие к расследованию эксперты минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный эксперт о гибели летчиков бомбардировщика под Калугой: из-за чего произошла трагедия

По предварительной версии, причиной трагедии на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 стало нештатное срабатывание системы катапультирования (подробности)

Причина крушения военного самолета под Калугой: ошибочно сработала катапульта

Минобороны называет случайное катапультирование экипажа причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 (подробности)