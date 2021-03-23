«Честность заслуживает уважения»: Оренбургские школьники вернули женщине кошелек со 100 тысячами рублей

Богдан и Саша заслуживают уважения и вознаграждения за свой честный поступок Фото: ГУ МВД по Оренбургской области

Ученик 8-го класса Саша Овсянников и третьеклассник Богдан Ермолаев из села Абдулино Оренбургской области во время прогулки нашли на дороге женский кошелек, туго набитый деньгами. Мальчики проявили ответственность и отнесли найденную вещь в ближайший отдел полиции.

- В кошельке находилась крупная сумма денег – 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

Оказалось, что ранее в отделение пришла женщина, которая сообщила, что потеряла кошелек с деньгами, когда выходила из такси. Полицейские обрадовали женщину хорошими новостями и вернули деньги владелице.

В настоящее время сотрудники полиции Оренбурга решают, как поощрить за честный поступок школьников. Ведь ребята заслуживают награды за хорошее воспитание и гражданскую ответственность.

- Молодцы, парни! Заслуживают уважения. Хороший пример для всех, - говорят местные жители.

К сожалению, в современном мире не каждый человек может проявить честность в отношении других. Часто, находя на улице кошелек с наличными, прохожий поддается соблазну забрать содержимое себе, не думая о последствиях, а тем более о человеке, которому эти деньги были очень нужны.

Однако не все разделили мнение, что дети сделали правильно. То, что вернули деньги – хорошо, а вот про уроки ОБЖ в школе мальчики забыли. Нашлись люди, которые напомнили, что трогать подозрительные бесхозные вещи на улице крайне опасно. Хорошо, что ситуация обернулась так, но не стоит забывать о том, что бесхозные сумки, пакеты и кошельки могут привести к печальным последствиям.