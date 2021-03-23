Трехлетний Коля Зверев может умереть, если родители не успеют собрать деньги на спасительную операцию

Фото предоставлено благотворительным фондом Алёша

Коля долгожданный и желанный малыш. Елена и ее супруг не один год мечтали стать родителями и вот так желанная беременность наступила. Все анализы были в норме, пренатальный тест, который должен был выявить возможные генетические отклонения, показал, что риски низкие. На пятой неделе беременности супруги впервые увидели, как бьется сердце малыша, а на девятнадцатой узнали о страшном диагнозе – синдром гипоплазии левых отделов сердца. Патологию заметил врач УЗИ во время второго скрининга. О том, что этот порок практически несовместим с жизнью, родители узнали позже, когда врачи намекнули на прерывание беременности.

Коленьке сейчас 3 года. Если бы Коля появился на свет на несколько лет раньше, то просто умер бы в роддоме. Сейчас таких деток спасают и даже полностью вылечивают. Но только тех, чьи родители смогут заплатить за уникальную операцию. А стоит она очень дорого. Для семьи, которая столько лет мечтала о ребенка, такая новость стала настоящим ударом.

Фото предоставлено благотворительным фондом Алёша

ПОМОЧЬ КОЛЕ

Чуть позже диагноз скорректировали – единственный двуприточный левый желудочек сердца с коарктацией аорты. Еще недавно этот диагноз был смертельным, но сейчас врачи могут скорректировать ситуацию несколькими сложными операциями.

Коля родился на 41 неделе. Знакомство с мамой получилось коротким, всего пару минут. Елена увидела глаза новорожденного сына и его забрали в реанимацию.

Первую операцию Коле сделали через 5 дней. Ночь перед операцией семья провела вместе. Затем мальчика поместили в специальный бокс и повезли в операционную. Новорожденный кроха ещё ничего не понимал, его родители молились и ждали. Девять часов для них превратились в вечность. Никто не мог гарантировать, что малыш переживет операцию. Но Коля справился, однако в реанимации ему пришлось провести 24 дня.

Фото предоставлено благотворительным фондом Алёша

ПОМОЧЬ КОЛЕ

Всё прошло успешно. Настолько, что уже через 3 месяца Коле провели вторую операцию – второй этап коррекции. И снова успешно. Сердце мальчика было готово к третьей, заключительной. И крохе уже собирались сделать паллиативную операцию Фонтена, когда стало известно, что он является практически идеальным кандидатом на проведение уникальной радикальной коррекции порока.

Фото предоставлено благотворительным фондом Алёша

ПОМОЧЬ КОЛЕ

Что это значит? Если Коле сделают операцию Фонтена, то его ждёт тяжелая и короткая жизнь с массой ограничений и постоянным приёмом лекарств, но если ему удастся попасть на уникальную двухэтапную коррекцию, которую могут сделать только в Бостоне, сердце Коли будет биться так же, как и у здорового человека! Никаких ограничений, никакого страха, малыш будет здоров. Вот только времени у Коли осталось совсем немного. Сейчас у него идеальный возраст для такой коррекции, врачи отмечают, что мальчик уже приближается к критическому возрасту для проведения подобных операций.

Первый этап стоит космических денег — 15 915 900 рублей. Уже собрано больше 9 миллионов рублей. Осталось меньше половины, но, чтобы операция состоялась, нужна вся сумма. Собрать деньги семье помогает благотворительный фонд Алёша.

- Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям. Сейчас решается очень важный вопрос. Представьте, что Коля готовится к третьей операции, ему делают третий наркоз. Каким он проснётся после него? Ребёнком-инвалидом, для которого вся жизнь состоит из ограничений, или полностью здоровым малышом, - просят помочь собрать необходимую сумму работники фонда и родители Коли. - Помогите Коле попасть на спасительную операцию. Помогите мальчику победить болезнь!

Фото предоставлено благотворительным фондом Алёша

ПОМОЧЬ КОЛЕ

Сделайте пожертвование может каждый любым удобным способом на сайте фонда «Алёша». Помогите Коле попасть на спасительную операцию. Помогите мальчику победить болезнь!

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