Тотальный диктант 2021 в Самаре: когда, в каком формате и где пройдет, как зарегистрироваться

В 2021 году Тотальный диктант можно будет написать очно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тотальный диктант 2021 в Самаре состоится в 17-й раз, ограничения по коронавирусу не станут ему помехой. В этом году площадки диктанта будут работать в смешанном формате, проверка грамотности состоится очно и онлайн.

Еще одно новшество 2021 года - впервые появится возможность написать диктант на английском. Проверить свои знания иностранного языка смогут жители 18 городов России, в том числе и самарцы.

Когда состоится Тотальный диктант

Всемирная просветительская акция стартует 10 апреля в 14.00 по московскому времени, в Самаре его начнут писать в 15.00. Длиться проверка грамотности будет один час.

Тотальный диктант по-английски желающие напишут в тот же день, через полтора часа после русскоязычного – в 16.30 по самарскому времени.

Тотальный диктант стартует 10 апреля, в 15.00 по самарскому времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форматы диктанта в 2021 году

В этом году участники просветительской акции смогут написать диктант одним из четырех способов.

Офлайн

Очные площадки в этом году будут работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, число мест на них будет ограничено, зарегистрироваться можно на сайте Тотального диктанта. Проверять работы участников и выдавать сертификаты с оценками будут в личных кабинетах на официальном сайте.

Онлайн

Можно проверить грамотность, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться и написать диктант на сайте, в специальном окошке, под диктовку самого автора текстов Дмитрия Глуховского. Проверка грамотности и выдача сертификата с оценкой пройдет автоматически на сайте в личном кабинете.

#пишемдома

Этот формат предполагает, что писать диктант вы будете дома на фирменных бланках, фирменными ручками под одну из четырех трансляций, которые пройдут 10 апреля. Бланки и ручки можно получить бесплатно в одном из пунктов выдачи нашего города. Сдать написанный диктант нужно также в пункт выдачи до 13 апреля. Проверка работ и получение сертификатов без оценки пройдет в личном кабинете на сайте.

Пункты выдачи бланков и ручек Тотального диктанта в Самаре:

- Самарский национальный исследовательский университет им. Королева, ул. Лукачева, 45.

- Самарская областная детская библиотека, ул. Невская, 8.

- Самарская областная юношеская библиотека, пр. Ленина, 14.

- Самарская универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

- Библиотека №15, ул. Республиканская, 59;

- Библиотека №8, ул. Николая Панова, 30.

- Библиотека №1, пр. Карла Маркса, 165.

Участники формата #пишемдома смогут получить фирменные бланки и ручки. Фото: Мария ЛЕНЦ

#проверяемдома

В этом году можно будет не только написать дома, но и проверить диктант самостоятельно по одному из четырех онлайн-разборов на сайте totaldict.ru 14, 15 и 17 апреля (в зависимости от того, какую часть текста будут писать в нашем городе).

Как зарегистрироваться

Чтобы попасть на акцию, нужно зарегистрироваться заранее. Откроется регистрация на сайте диктанта 31 марта, в этот день появится полный список площадок в Самаре, будет указано, в каком формате они работают.

Очные площадки Тотального диктанта 2021 в Самаре

Организаторы предупреждают, что количество мест на очных площадках в 2021 году будет ограничено в соответствии с санитарными требованиями, на диктант можно будет попасть, предъявив паспорт.

- Ведущей площадкой станет Самарский университет (Национальный исследовательский университет им. Королева), расположенный по адресу ул. Лукачева, 45.

Площадками Тотального диктанта также станут:

- Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

- Самарская областная юношеская библиотека, пр. Ленина, 14.

- Самарская областная детская библиотека, ул. Невская, 8.

- Библиотека №15, ул. Республиканская, 59;

- Библиотека №8, ул. Николая Панова, 30.

- Библиотека №21, ул. Г.Димитрова, 7.

В Самаре 10 апреля заработают несколько закрытых площадок, на которых проверить грамотность смогут только работники или учащиеся этих учреждений: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, «Точка кипения» Самарского университета, Самарский государственный медицинский университет.

Полный список локаций Тотального диктанта в Самаре можно узнать на официальном сайте акции.

Тотальный диктант на английском языке

Такой формат акции состоится в этом году впервые. Он будет не во всех российских городах, но Самара попала в список англоязычного Тотального диктанта. Пройдет новая акция не на всех площадка города. На каких именно, станет известно 31 марта, следите за обновления на официальном сайте и в самарской группе Тотального диктанта ВКонтакте. Проверить знание английского можно будет только очно. Писать диктант на иностранном языке начнут 10 апреля в 16.30 по самарскому времени.

Впервые в 2021 году продет Тотальный диктант на английском языке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как подготовиться к диктанту

Хоть до Тотального диктанта 2021 осталось совсем немного времени, все же есть возможность повысить уровень своей грамотности.

Подготовится к акции и заодно познакомиться с творчеством автора текстов, российского писателя Дмитрия Глуховского (романы «Метро 2033», «Метро 2034», «Сумерки»), можно в онлайн-школе Тотального диктанта. Здесь на каждом zoom-уроке пишут контрольные работы по отрывкам из его произведений, вспоминают и разбирают орфографические правила. Чтобы попасть на подготовительные занятия, нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться, участие бесплатное.

Организаторы акции запустили в этом году в помощь участникам диктанта аудиокурс «Орфографические истории», рассказывающий о правилах правописания, вызвавших сложности у участников диктантов разных лет.

Также в Самаре работают очные подготовительные курсы, на них вход свободный. Занятия пройдут:

- в библиотеке №1, пр. Карла Маркса, 165 - 31 марта, 7 апреля, в 15.00;

- в библиотеке №8, ул. Н.Панова, 30 – 7 апреля, 18.00;

- в библиотеке №15, ул. Республиканская, 59 – 30 марта, 6 апреля, 15.00;

- в библиотеке №21, ул. Г.Димитрова, 7 – 31 марта, 8 апреля, 18.00.

- в юношеской библиотеке, пр. Ленина, 14, работает курс подготовки к Тотальному диктанту «Русский по вторникам». Он проходит еженедельно, по вторникам, начало занятий в 16.00.