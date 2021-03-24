«Развозят грязь и шумят»: в Самаре в Ботаническом саду строят церковь, КамАЗы едут прямо через дворы жилых домов

На бывшей территории Ботанического сада сейчас развернулась стройплощадка. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре на территории Ботанического сада начали строить церковь. При этом большегрузы и другая строительная техника едет по дворам окрестных домов. Возмущенные местные жители обратились в редакцию «КП-Самара».

«КАМАЗы едут вереницей»

- На этой территории всегда был Ботанический сад, он был огорожен металлическим забором, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Елена Дергунова. – За забором некоторое время назад установили небольшой строительный вагончик с куполом и крестом – временную часовенку. Неделю назад забор перенесли, освободили участок земли в углу. А вчера на площадке появилась техника, КАМАЗы, экскаваторы.

Местные жители возмущены тем, что вся строительная техника едет к стройплощадке аккурат через их двор.

- Сегодня утром выйдя во двор, я долго не могла перейти улицу во дворе дома 154 из-за вереницы КАМАЗов, проезжающих мимо наших домов! – пишет Марина Друян. - Они развозят грязь, бесконечный шум, невозможно открыть окно, вонь такая, что невозможно дышать, бесконечные пробки на выезде!

Строительная техника едет прямо по дворам жилых многоэтажек. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Местные жители рассказывают, что поскольку улица Мичурина недостроена, то других подъездов к строительной площадке по сути и нет.

- Может быть, строители должны были сделать какую-то временную дорогу, но «забыли» об этом? Стоит эта техника тоже у нас во дворе, - говорит Елена Дергунова. – Мы уже дважды за день вызывали ГИБДД, работы приостанавливались на время, но потом снова начинались.

Сейчас местные жители собираются писать обращения в прокуратуру, главе города Елене Лапушкиной и губернатору Дмитрию Азарову.

«Участок принадлежит церкви»

Также самарцы обращают внимание на то, что строительство ведется на территории Ботанического сада.

- Этот участок, около Врубеля/Мичурина был выведен из статуса особо охраняемой природный территории решением областного правительства, а в Департаменте строительства города недавно сменили его зонирование, - рассказывает в соцсетях самарец Александр.

Строительная площадка появилась неделю назад. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самарском университете (Ботанический сад находится в его ведении) официально на запрос «КП-Самара» на момент публикации не ответили. Однако по неофициальным данным, этот участок земли к Ботаническому саду уже не имеет никакого отношения. Информацию подтвердили и в департаменте градостроительства – ведомство отметило в твиттере, что правообладателем этого участка является Самарская епархия РПЦ.

- Градостроительный план земельного участка, отображающий в соответствии со ст 57.3 градостроительного кодекса, принадлежность земельного участка к территориальной зоне по ПЗЗ и все разрешённые виды использования, выдан в 2021 году правообладателю земельного участка – ЕРПЦ, - пояснили в департаменте. – Этот документ не является разрешением для строительства, а просто обеспечивает информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования и строительства.

«Разрешения на строительство не выдввалось»

В то же время, как сообщили в горадминистрации журналисту «КП-Самара», ни физическое, ни юридическое лицо за разрешением на строительство на указанном земельном участке в органы местного самоуправления не обращалось.

- К основным видам разрешенного использования зоны Р-1, в соответствии с действующими правилами застройки и землепользования, относятся объекты, предназначенные для просвещения дошкольного, начального и среднего общего образования, - пояснили в департаменте.

Согласно данным публичной кадастровой карты, фактически на территории Ботанического сада размежевано два земельных участка. Основной участок площадью в 337,7 тысяч кв.метров относится к землям населенных пунктов, землю можно использовать под ботанический сад и для объектов общественно-делового значения. Строительство развернулось на втором участке площадью 2652 к. метра. К видам разрешенного использования этого участка относятся «земли населенных пунктов», «размещение объектов (территорий) рекреационного назначения» и «ботанический сад».

Журналист «КП-Самара» попросил прокомментировать ситуацию в Самарской епархии, но на момент публикации материала комментарий не был получен.

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