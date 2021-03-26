Иван Сергеев готовится забить очередной мяч в ФНЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Алания» — «Крылья Советов» — 1-3.

28 марта 2021 года владикавказская «Алания» на стадионе «Спартак» принимает самарские «Крылья Советов». В рамках 33 тура ОЛИМП-ФНЛ встречаются лидер турнира и один из претендентов на попадание в РПЛ.

У гостей все отлично. Команда Игоря Осинькина уверенно идет на первом месте. В 2021 году зелено-бело-синие только выигрывают. Впрочем, есть небольшие кадровые проблемы — часть основных игроков уехала в сборную, часть травмирована. Кабутов пропустит игру из-за дисквалификации. Однако состав у «КС» такой, что всех можно заменить. Восстановился от травмы Сарвели, в воротах вместо Ломаева готовы сыграть Фролов и Овсянников. К тому же, не стоит забывать, что главный голеадор чемпионата Иван Сергеев в строю. Все в порядке и с другими лидерами команды. «Крылья» — точно фаворит поединка.

Хозяева отстают от соперника на 13 очков и расположились на четвертом месте. В последнем туре коллектив Спартака Гогниева одолел на выезде «Текстильщик». Нельзя сказать, что после зимней паузы у «Алании» все складывается удачно, уже были и поражения, но шансы на попадание в элиту напрямую или же на стыковые матчи — хорошие. Владикавказцы играют в яркий футбол, много забивают, немало пропускают — при своей публике они точно постараются дать бой грозному противнику.

Букмекеры отдают предпочтение волжанам. Специалисты полагают, что забить могут оба участника встречи, но у «Крыльев Советов» забитых мячей будет больше.

Статистика личных встреч на стороне «КС». В 32 играх они побеждали 14 раз. 8 раз сильнее была «Алания». В остальных случаях все закончилось миром. На «Самара Арене» в 2020 году «КС» одолели оппонента со счетом 2-0.

Рассудит «Крылья» и «Аланию» Станислав Васильев из Ижевска. Он даст стартовый свисток в 17:00 по самарскому времени (в 16:00 по московскому) в воскресенье 28 марта. Игру покажут в «Яндекс.Эфире». Следите за трансляцией на сайте «КП-Самара».