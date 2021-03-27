День смеха 1 апреля 2021 в Самаре: где отметить самый веселый праздник в году

Самарцев ждет еще один весенний праздник - День смеха, 1 апреля. Фото: pixabay.com

Нас ждет еще один светлый весенний праздник – День смеха 1 апреля 2021 в Самаре. В этом году дата приходится на четверг, так что можно растянуть удовольствие и повеселиться до выходных. Рассказываем, на какие городские мероприятия сходить, чтобы поднять настроение себе и близким, где в нашем городе можно будет посмеяться от души с 1 апреля и до конца недели.

Концерт «Музыканты шутят»

Самарский оперный приглашает 1 апреля на веселый концерт на Малой сцене театра. Юмористические и сатирические вокальные миниатюры, арии и дуэты из оперетт, в том числе давно или никогда не звучавшие в стенах театра, исполнят солисты оперной труппы: Андрей Антонов, Наталья Бондарева, Лия Габриелян, Антонина Кабо, Алексей Перов, Георгий Шагалов. За роялем - концертмейстеры Татьяна Кузуб и Светлана Чернова.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 1 апреля, 19.00.

ЦЕНА: 300 руб.

Балет «Чиполлино» (6+)

Для юных зрителей и их родителей в воскресенье покажут спектакль из жизни овощей и фруктов. У этих забавных героев из книги Джанни Родари все как у людей: смелые сказочные персонажи борются за справедливость против жадных аристократов и побеждают благодаря дружбе, находчивости и юмору.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 4 апреля, 12.00, 18.30.

ЦЕНА: 300 - 1000 руб.

Балет "Чиполлино". Фото: архив САТОБ

«Полет над гнездом кукушки» (16+)

1 апреля в самарском драмтеатре можно посмотреть премьерный спектакль по роману Кена Кизи. В этом произведении немало драматических и даже трагических моментов, но также много жизнеутверждающего юмора.

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 1 апреля, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 1000 руб.

«Вот так живем» (16+)

В пятницу вечером сходите на спектакль по рассказам Василия Шукшина. Они искренние, наивные и пропитаны светлой иронией. Пьеса расскажет о вечном – об отношениях мужчины и женщины. Вместе с актерами зритель сможет посмеяться и погрустить над тем, как же могут уживаться под одной крышей два таких разных создания.

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 2 апреля, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 900 руб.

Сцена из спектакля "Любимец публики". Фото: архив САТД

«Любимец публики» (16+)

В субботу покажут веселую комедию о закулисной жизни актеров. Чем наполнена жизнь кумира публики? Интригами, мимолетными романами, вечными гастролями и обожанием зрителей. Но в какой-то момент грань между настоящей жизнью и лицедейством стирается, и для любимца публики все переворачивается с ног на голову.

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 3 апреля, 18.00.

ЦЕНА: 200 – 700 руб.

«Ladies` night» (16+)

В воскресенье добро пожаловать на мужской стриптиз в исполнении профессиональных сталеваров! Это смешная и трогательная история начинается грустно - в провинциальном городке закрылся завод, и многие мужчины потеряли работу. Но вот одному из них пришла в голову неожиданная идея зарабатывать, танцуя в стриптиз-шоу. Зрителям предстоит со смехом наблюдать, как брутальные металлурги буду учиться раздеваться на сцене под музыку…

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 4 апреля, 18.00.

ЦЕНА: 200 – 1000 руб.

Сцена из спектакля «Ladies` night». Фото: архив САТД

«Запах легкого загара» (16+)

Эта комедия начинается весьма неожиданно - в дом, приготовленный для праздничного ужина, врывается вооруженный зэк. И происходит ужин с участием самой именинницы Юлии, которой 39 лет и она никогда не была с мужчиной, и Ромы, который никогда не был с женщиной, поскольку просидел в тюрьме 20 лет. И вот эти взрослые люди экстерном проходят курс познания интимных отношений, на который обычно уходят месяцы и годы. Ситуация трогательная и смешная.

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 1 апреля, 18.30.

ЦЕНА: 350 – 1000 руб.

Спектакль "Запах легкого загара". Фото: архив театра "Самарская площадь".

«Фэн-шуй» (12+)

Как чувствует себя мужчина, впервые за 20 лет брака изменивший жене? Да еще если любовница, как две капли воды похожа на благоверную, так, что и родная мать не различает… Сюжет, построенный как детектив, держит зрителя все время в напряжении и полон иронии.

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 2 апреля, 18.30.

ЦЕНА: 350 – 1000 руб.

Спектакль "Фэншуй". Фото: архив театра "Самарская площадь"

«Не такой, как все» (16+)

«Красивая, состоятельная молодая женщина ищет некрасивого, немолодого, необеспеченного мужчину с вредными привычками, чтобы сделать его счастливым» – такое объявление дает героиня спектакля – преуспевающая бизнес-леди. Делает она это по совету экстрасенса, чтобы избавиться от депрессии. На объявление приходит бедный библиотекарь, цель которого прочитать 50 000 книг и жениться на самой лучшей женщине. Ситуация развивается непредсказуемо на радость зрителям комедии.

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 4 апреля, 18.00.

ЦЕНА: 350 – 1000 руб.

«Манюня» (12+)

Хотите вспомнить беззаботное пионерское детство? Или показать своим детям и внукам, как весело оно проходило? Тогда ступайте в самарский ТЮЗ на добрый и юморной спектакль «Манюня» о приключениях школьниц-подружек. В постановке «СамАрта» показано озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

ГДЕ: Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ул. Л.Толстого, 109.

КОГДА:

2 апреля, 18.00.

3, 4 апреля, 13.00, 17.00.

ЦЕНА: 400 руб.

1 апреля - день шуток, розыгрышей и смеха. Фото: pixabay.com

«Танцплощадка-1945» (14+)

Это спектакль-концерт о том, как в советские города возвращаются после Победы солдаты. В одном из них стихийно возникает танцплощадка, где пары кружатся под музыку из старого патефона. Девушки выстраиваются в очередь, потому что после войны на десять девчонок по статистике мало ребят. Возникают соперничество, ревность, все, как положено в двадцать лет. Но атмосфера летнего вечера 1945-го - самая волшебная и радостная.

ГДЕ: Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 1 апреля, 18.30.

ЦЕНА: 300 – 500 руб.

Спектакль "Танцплощадка - 1945". Фото: архив театра "Камерная сцена"

«Недоросль» (14+)

Вы думаете, что современным зрителям не понять юмор писателя XVIII века? Тогда сходите в театр «Камерная сцена» на веселый спектакль по хрестоматийной пьесе Фонвизина «Недоросль». Эта постановка - о России, которую умом не понять, о наших национальных особенностях. Сатира здесь соседствует с доброй улыбкой. Словом, о России - с любовью!

ГДЕ: Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 2 апреля, 18.30.

ЦЕНА: 300 – 600 руб.

«По дороге к страусам» (15+)

Герой спектакля «По дороге к страусам» - молодой романтик, только что окончивший школу. Он пока сам не знает, чего хочет, но точно знает, чего не приемлет в жизни, что ненавидит. Оказавшись в дороге без копейки денег, он встречает самых разных людей - и плохих, и хороших, и, конечно, - свою любовь. Зрителям будет любопытно и весело окунуться в атмосферу 60-х — с ее стилягами и работягами, задушевными песнями, популярными телепередачами и «Голубыми огоньками».

ГДЕ: Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 3 апреля, 18.00.

ЦЕНА: 300 – 550 руб.

Сходите на цирковое представления. Фото: pixabay.com

Цирковое представление «Шоу воды, огня и света»

Где же отмечать День смеха 2021 в Самаре, как ни в цирке! В наш город привезли представление, где стираются все границы фантазии. Веселая музыка, завораживающий свет, освежающие брызги фонтана и обжигающие языки пламени перенесут зрителей в мир иллюзионного циркового искусства. На арену также выйдут: воздушные гимнасты и силачи, жонглеры и эквилибристы, дрессированные собаки, обезьяны, попугаи и клоун Пижон. Гвоздем программы будет шоу иллюзиониста Анатолия Сокола.

ГДЕ: Самарский государственный цирк им. Олега Попова, ул. Молодогвардейская, 220.

КОГДА: 3, 4 апреля, 13.00, 17.00.

ЦЕНА: 700 – 1800 руб.