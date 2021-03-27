Сергей Божин: «Были предложения из РПЛ, но выбрал «Крылья Советов»

Сергей Божин – воспитанник самарского футбола, который после нескольких лет вернулся в «Крылья Советов». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин стал гостем очередного выпуска «Фан-зоны» на радио «КП-Самара». Воспитанник самарского футбола рассказал о самых тяжелых матчах в карьере, о том, почему лучше не бороться с Дзюбой, и о выборе между Самарой и Премьер-лигой.

О причинах нескольких провальных матчей в первом круге

Атмосфера в команде всегда была отличная. В первой части нам не хватило подготовки перед сезоном – пришли новые игроки.

Сборы всегда нужны – для того, чтобы команда сыгралась, чтобы люди лучше узнали друг друга. Нам это приходилось делать уже по ходу сезона. Именно поэтому и были провальные игры, такие как с «Енисеем» в гостях.

Сейчас сборы прошли, мы хорошо подготовились.

О работе с Игорем Осинькиным

С Игорем Витальевичем очень комфортно работать, он ставит очень интересную игру. Акцент на тренировках на работе с мячом, все упражнения направлены на то, чтобы лучше контролировать мяч.

На сборах меня очень удивило, что мы больше работали с мячом, чем бегали без него. Обычно на сборах основная масса тренеров проводят много занятий в тренажерном зале, дает много беговой работы. Тренировки были не самые сложные по нагрузкам. Наверно, поэтому после возобновления чемпионата чувствуем, что силы есть.

Самые жесткие сборы в карьере были с Сергеем Игнашевичем, когда играл в «Торпедо». Он нас гонял: на каждой тренировке бегали с датчиками, у нас замеряли количество рывков, километраж, пульс. Бегали мы очень много. Возможно, даже чуть-чуть лишнего.

О «Металлурге» и «Самара Арене»

Я, как и все игроки, хочу больше сыграть на «Самара Арене», чем на «Металлурге». Я больше за комфорт, за хорошее натуральное поле.

На «Металлурге» есть ностальгия, но она длится не больше пяти минут, потому что понимаешь, что нет смысла ностальгировать, надо выходить и делать свою работу.

О команде

Гацкан, Комбаров в раздевалке ведут себя как лидеры. Все внимание всегда приковано к ним. Игроки помоложе уважают их. Это дядьки в хорошем смысле слова. Молодые ребята даже где-то раскрепощеннее себя ведут.

Ни в коем случае нет дедовщины. Да и вообще в современном футболе она сохранилась где-то, может быть, в отдельных командах второй лиги, где-то далеко.

Я сам поиграл и в Тольятти, и в Сызрани, там атмосфера была в порядке. В Тольятти большинство игроков было молодых, в Сызрани же футболисты опытные, там о дедовщине не могло быть и речи.

Кто главный весельчак в «Крыльях»? Дмитрий Кабутов всегда в хорошем настроении. Редко его вижу не веселым.

Об Иване Сергееве

Считаю, что Сергеев в «Торпедо» и Сергеев в «Крыльях» - это не два разных футболиста. И тогда Ваня забивал и делал много черновой работы. Есть же нападающие, которые, грубо говоря, на чистых мячах играют, Ваня же всегда прессингует защитника, против него очень тяжело на тренировках играть.

Я думаю, что «Крылья» - это команда Вани Сергеева. В «Торпедо» было меньше импровизации, больше четкости, порядка. Сейчас Ваня попал в команду, где больше креативных игроков, где больше разнообразия, свободы. Думаю, это пошло Ване на пользу – больше моментов, больше голов.

На счет того, говорит ли он что-то про рекорд [по голам в ФНЛ], то Ваня такой человек, что ему важнее, как сыграла команда. Он, конечно, расстраивается, когда не забивает, но это не связано с рекордом. Он, как нападающий, голодный до голов.

О Сергее Корниленко

Сергей Александрович в хорошей форме. Техника уж точно сохранилась, а физические кондиции он сейчас набирает.

Может ли дать фору Ване Сергееву? В игре корпусом точно.

Против Сергея Александровича конечно тяжело играть. Особенно бороться плечами. Это было и когда он был игроком, и сейчас.

Сергею пришлось пройти путь через РПЛ и ФНЛ, чтобы вновь оказаться в «Крыльях». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О РПЛ

Если мы попадем в Премьер-лигу в том составе, который есть сейчас, если никто не уйдет, нам по силам попасть в первую восьмерку. Может быть, даже выше.

Уровень футбола в России падает, некоторые клубы по ходу сезона чуть ли не расформировываются. Та стабильность, которая есть у нас, поможет команде добиться успеха в РПЛ.

О Кубке России

Готовимся ли к матчу с «Динамо»? Мы готовимся к следующей игре. Сейчас, как и всегда, самая важна игра – следующая, поэтому все мысли об «Алании». О «Динамо» разговоров пока нет.

С «Динамо» можно играть. Мы и с «Химками» думали, что будем играть вторым номером, а получилось наоборот. Что будет такой счет, вряд ли кто-то мог спрогнозировать, в той игре большую роль сыграло удаление. Но до удаления мы все-таки гол забили, поэтому даже до красной карточки мы, на мой взгляд, контролировали игру.

В «Динамо» тоже играют люди, этот матч нас не пугает. У нас многие игроки, я в том числе, поиграли в Премьер-лиге. Еще есть молодые футболисты. Все это в совокупности поможет нам.

Говорили ли о том, как далеко можем пройти в Кубке? Нет, не говорили, об этом рано рассуждать. Сейчас вся команда думает о следующей игре.

О том, почему вернулся в «Крылья Советов»

Когда у меня закончился контракт с «Торпедо», у меня было несколько предложений, в том числе от команд из Премьер-лиги. Это клубы из последней четверки. Но мы с агентом поговорили и решили, что «Крылья» - оптимальный вариант. И я рад, что выбрал «Крылья Советов».

Над возвращением в Самару долго не думал. Буквально ушел день на то, чтобы обговорить с агентом все нюансы. Ну а вообще, когда зовут домой, долго не думаешь.

Об интересе из Греции

Про интерес из Греции узнал из интернета. Думаю, это просто слухи.

Интерес к Сергею в межсезонье проявляли клубы РПЛ, однако он решил вернуться домой. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О тренерах в профессиональной карьере

Больше всего почерпнул, наверно, от Сергея Игнашевича. Мне, как и другим игрокам, он присылал в личные сообщения видео, разговаривал со мной с глазу на глаз, объяснял, где и как играть. Ему, наверно, было проще мне объяснить, потому что мы оба защитники.

При Сергее Николаевиче я научился играть при схеме в три центральных защитника.

Вообще в «Торпедо» я провел хороший год, забил пять голов. Наверно, лучший, на данный момент, в карьере.

О кумирах

Если говорить о «Крыльях», то мне больше всех нравился Соуза. Это из тех времен, когда во дворе с пацанами выбирали, кому подражать. Все покупали футболки Каряки, а мне больше нравился Соуза.

Есть защитники мирового уровня, на которых равняешься. Выделю Серхио Рамоса. Даже не столько за его качества футболиста, столько за то, как он ведет за собой команду.

О том, как стать футболистом

Надо любить свое дело и всегда тренироваться: и в -25, и в дождь.

В Самаре еще очень большие проблемы с детским футболом: сейчас стало меньше команд.

Я начинал заниматься у Олега Николаевича Гордеева, с которым мы работали в «Локомотиве» и «Юните».

Еще на меня очень сильно повлияла Академия Коноплева. Там было много тактики, мы всегда занимались с мячом. К тому же в любое свободное время выходишь на поле играть. Это помимо тренировок по четыре часа в день. Не было такого, что кто-то, например, лежал и залипал в телефоне.

Многие, с кем я играл, заканчивали с футболом. У кого-то травмы, кто-то не видел перспектив, кто-то выбирал учебу. Я всегда хотел стать футболистом и шел к этому: тренировался, ездил на просмотры, получил образование тренера.

Самое большое волнение было, когда у меня был перебор желтых карточек в чемпионате дублирующих команд, я оставался в Самаре, а команда уехала на игру с «Анжи». Тренер дубля мне тогда сказал, что надо сыграть за основу в товарищеском матче с Сызранью. Я сыграл, и мне после того матча никто ничего особо не сказал.

Я и не рассчитывал, правда, что мне что-то скажут, но когда вернулся домой, мне позвонили и сказали, что я еду на сборы с основной командой в Кисловодск.

С того момента я был переведен в основной состав.

О том, почему не получилось заиграть в «Крыльях» с первого раза

Я бы не сказал, что тогда не получилось. Были хорошие матчи, были плохие. Почему потом оказался во второй лиге? Так сложились обстоятельства.

Снова подниматься вверх было морально тяжело, но это полезный опыт. Я на себе прочувствовал, что такое ездить на автобусе по 10 часов, жить и тренироваться не на самых лучших базах страны. В такие моменты главное не падать духом. Желания все бросить не было, было желание доказать, что люди, которые сделали так, что я туда попал, ошибались.

Я на 100% уверен в том, что тот опыт, который я получил в других командах, при работе с другими специалистами, пошел мне на пользу. В разных командах по-разному устроены быт, тренировочный процесс. Я пожил в других городах, посмотрел, как живут люди. Это интересно и с точки зрения общего развития.

Сергей Божин на радио «КП-Самара». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

О фаворитах в ФНЛ

По таблице и по игре «Крылья» сейчас сильнее всех. Большой потенциал есть у «Торпедо», команда может зацепиться за второе место. Как и «Алания», и «Балтика».

Борьба будет напряженной. Все может решиться только в последних турах.

Но я думаю, что второй командой, которая выйдет в РПЛ, будет «Оренбург».

О самых неприятных матчах

Сложно всегда играть в Хабаровске и Владивостоке. Из-за перелета, из-за смены часового пояса. Там твое состояние всегда далеко от оптимального. Плюс команда в Хабаровске крепкая.

В этом сезоне там тоже очень тяжело было. Даже тяжело было настроиться на игру морально, потому что очень хочется спать. По самарскому времени матч начинался в девять утра. Когда приезжает лидер, там создают для него максимально некомфортные условия.

Если говорить вообще о карьере, то тяжело играть во второй лиге, тем более, когда ты играешь не за лидера и понимаешь, что придется весь матч обороняться. Там,

опять же, есть свои нюансы с переездами. В одной зоне можно ехать на автобусе столько же, сколько до Хабаровска лететь.

Что касается игроков, то тяжелее всего было играть против Дзюбы. К нему лучше не подходить, он сам мяч отдаст, а когда ты начинаешь с ним бороться, он может легко корпусом развернуть. Артем очень грамотно все делает, пользуется своими сильными качествами.