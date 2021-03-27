Весенний призыв 2021 в Самарской области: дата начала, сроки проведения

В Самаре стартует весенний призыв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весенний призыв 2021 в Самарской области стартует 1 апреля 2021 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства и подписан губернатором Дмитрием Азаровым. Сроки проведения весеннего призыва 2021 в Самарской области - с апреля по июль.

Для отправки новобранцев на фронт будет создан временный штат администрации сборного пункта региона в Сызрани. Также в документе утвержден состав призывной комиссии Самарской области на 2021 год: ее председателем является губернатор, заместителя председателя - военный комиссар региона Алексей Вдовин и медсестра центра военно-врачебной экспертизы.

Постановлением утвержден план мероприятий по работе с призывниками. Сам призыв пройдет в сроки с 1 апреля по 15 июля. Призывная комиссия следит за обоснованностью отправки граждан в ряды ВС. В те же скрои происходит медицинское освидетельствование, каждого призывника проверяют на коронавирус, все средства перевозки призывников дезинфицируют.

Заявления о замене обычной службы на альтернативную должны рассмотреть до 1 апреля 2021 года. Тожественные проводы призывников 2021 года проведут до 10 июля в Сызрани.

Также до 30 апреля должна пройти гражданско-патриотическая акция "День призывника" с участием граждан РФ. Оценить результаты весеннего призыва 2021 в Самарской области должны до 5 августа 2021 года.

Полезно знать

Кто может получить отсрочку от призыва 201 в Самарской области

- школьники, студенты очной формы обучения,

- временно негодные молодые люди по состоянию здоровья (отсрочка на год),

- лица, которые опекают близких родственников, нуждающихся в постоянном уходе,

- отцы-одиночки,

- отцы двух и более детей,

- опекуны несовершеннолетних братьев и сестер (если они единственные),

- воспитывающие ребенка-инвалида до трех лет,

- если супруга беременна, не менее 26 недель,

- те, кто работает в МВД, противопожарной службе, органах УИС и имеют высшее образование и специальные знания.

- депутаты Госдумы.