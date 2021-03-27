«Сделал бы прививку, чтобы не проходить этот ад»: врач из Самары рассказал, как выжил после почти 100% поражения легких

В Самаре спасали врача скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 2020 года врачи инфекционного отделения Самарской горбольницы №4 спасли своего коллегу Игоря Лободу с поражением легких почти 100%. Старший врач оперативного отдела Самарской станции скорой помощи почти месяц проходил лечение. Но благодаря профессионализму коллег выздоровел и сейчас продолжает работать и вести активный образ жизни.

"Не думал, что это ковид"

Игорь Иванович не мечтал о работе врача. Как он сам говорит, пришел в медицину совершенно случайно. Но эта случайность круто изменила его жизнь. Он только окончил 8 классов в одной из школ Сызрани, нужно было искать техникум. Будущий медик отправился с мамой на центральный рынок, а рядом с ним - медучилище. Игорь Иванович решил попробовать и не прогадал. Поступил на фельдшера, а когда призвали в армию, не оставил медицинское дело - служил в медсанчасти. После армии решил учиться дальше, поступил в институт и вот уже более 30 лет работает в медицине - сначала фельдшером, а теперь уже старшим врачом.

Станция скорой медицинской помощи, которая всегда была каналом спасения для пациентов, в период ковида работала на износ. С начала пандемии нагрузка увеличилась в разы. Игорь Иванович работает в оперативном отделении и контролирует работу бригад скорой помощи. Он и не предполагал, что скоро и сам отправится в больницу.

- Началось все как обычная простуда, обоняние и вкус не пропадали, температуры не было. Первые дни думал, что все пройдет и не нужно обращаться в поликлинику. Взял амбулаторный больничный, но стало только хуже. Сделали компьютерную томографию, взяли мазок и поставили диагноз - коронавирус. Заболеть я мог, где угодно, ведь тогда многие относились к этому несерьезно. Вначале было 20% поражения легких. Потом появилась дыхательная недостаточность и меня перевели в реанимационное отделение. Первые дней пять думал, что уже одной ногой на том свете.

Но Игорь Иванович знал, что не умрет, доверял своим коллегам, которые боролись за его жизнь. Заведующая четвертым отделением Оксана Ушмодина и зав. реанимационным отделением Евгений Попов - два ангела хранителя Игоря Ивановича.

-Игорь Иванович поступил к нам 17 мая, состояние было средней тяжести. На тот момент это был один из первых таких случаев. Сложно было работать, потому что вирус лишь похож на пневмонию. К тому же лечили коллегу, а медики - самые сложные пациенты. 22 числа перевели в реанимацию, где он и пробыл до 8 июня. Игорь Иванович не перечил, все рекомендации выполнял без вопросов. У человека должно быть желание жить и за жизнь бороться, а Игорь Иванович боролся изо всех сил. Уже 19 июня мы выписали его восстанавливаться дома, - рассказывают врачи.

"Боялся, что исчезнет электричество"

У Игоря Ивановича не было мысли, что он не выживет, но был страх, что будут перебои с электричеством и аппарат ИВЛ просто выключится, думал, что может остаться инвалидом. Особенно страшно становилось, когда начинал задыхаться, а у больных ковидом такое случается часто. Как рассказывает Игорь Иванович, в одном положении тебе дышится нормально, но чуть повернешься- воздуха не хватает. После реанимации его перевели в палату. Теперь Игорь Иванович дышал через маску, буквально жил с ней. Снимал только, чтобы поесть, но пока ел, появлялась отдышка. Приходилось надевать маску снова. И так по нескольку раз за прием пищи. И это лишь малые испытания ковидом.

- В реанимации со мной лежала женщина. Раньше, когда я лежал, в реанимации 6 мест было, максимум 9. Это сейчас 21 место и 25аппаратов ИВЛ, а тогда было так. Женщина была такая же, как и я, только постарше. Когда мне стало лучше, и меня перевели в палату, она еще лежала в реанимации. Я лежал в палате с ее мужем. И через несколько дней ему сообщили, что она умерла. Коронавирус не щадит никого. Слава богу, когда я заболел, никто из родных не заразился. А ведь я общался и с дочерями, и с внуками.

Игорь Лобода благодарен коллегам за спасение Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Сейчас Игорь Иванович чувствует себя хорошо и живет обычной жизнью так, будто и не болел. Всю жизнь он занимается спортом: бег по утрам, зимой на лыжах, фитнес и плавание.

- Не стал совсем молодым, конечно, но чувствую себя отлично, - смеется Игорь Иванович.

Но, несмотря на такой активный образ жизни, в работе уже хочется спокойствия. Игорь Иванович работает в суточном режиме. Если по молодости - еще ничего, сейчас уже тяжело справляться. Сутки отработал и уже никакой.

- В суточном режиме на скорой помощи в среднем дежурят 80 бригад. Все трудятся на совесть, но народ часто бывает недоволен, что долго ждут помощи. Но ведь у нас вызовы по срочности: уличные происшествия, ДТП, чрезвычайные ситуации. На предполагаемый ковид вызов идет с пометкой о повышенной температуре, затрудненном дыхании. Конечно, сначала нужно отправить бригаду, где инфаркт или ДТП. Но, к сожалению, родственники больных не знают этого. Кричат, обвиняют, бывают случаи, когда и бьют.

Вероятность того, что он выживет была очень маленькой, было тотальное поражение легких. Но врачи Самарской горбольницы №4сотворили чудо. Игорь Иванович не перестает благодарить всех врачей и санитарок, администрацию больницы за организацию слаженной работы медиков.

- Я безмерно благодарен всем им. Когда лежал, и врачи, и санитарки ходили в защитных костюмах: очки да комбинезон. Было видно, как тяжело им работать в спецодежде, но они об этом молчали - продолжали спасать жизни. Жалко, что не знаю всех своих спасителей в лицо. Но вот вчера увидел двух главных без экипировки первый раз, - смеется Игорь Иванович. - Если бы не мои коллеги, меня бы здесь не было. Я благодарен им всем за жизнь!