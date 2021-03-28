«Мечтала об этом с детства»: в Самарскую область приехала работать первая в России девушка-водитель пожарной машины

Елена Димитриу уже нашла общий язык с коллегами и активном помогает им в борьбе с пожарами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Бороться с огнем и спасть людей могут не только мужчины, но и женщины. Елена Димитриу из Москвы — яркий тому пример. На днях девушка приехала из столицы в Новокуйбышевск и устроилась на работу в добровольную пожарную команду Службы спасения Самарской области.

— У меня всегда была мечта работать водителем пожарной автоцистерны. Сегодня я вливаюсь в коллектив, могу быть пожарным, спасателем, водителем. Я планирую здесь остаться надолго, — делится Елена.

Любовь к столь неожиданному роду деятельности у Димитриу с детства. У нее есть водительские права самых разных категорий, она аттестованный спасатель 3 класса московского «Спасрезерва», служила в МЧС, но сесть за руль пожарной машины получилось только в городке под Самарой. Елена Димитриу — первая в стране девушка, которая получила такую работу.

Девушка - аттестованный спасатель Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я аттестовалась на спасателя, заступала на круглосуточные дежурства, была добровольцем-пожарным в Московской области, — делится Елена. — В МЧС работала на должности диспетчера, но всегда мечтала водить пожарную машину. Есть законодательные ограничения, которые не позволяли мне это сделать в Москве, но здесь в добровольной команде я смогла осуществить мечту.

Первый пожар, на котором Димитриу действовала в новом статусе, произошел в Новокуйбышевске 25 марта. На улице Вокзальной напротив железнодорожного вокзала загорелось здание, в котором производят автоприцепы для легковых автомобилей. Елена отлично справилась со своими обязанностями, вместе с коллегами она помогла добиться быстрой ликвидации огня.

— Многих смущает моя работа. Что девушка нашла в этом? Да еще и где-то в небольшом провинциальном городке. Но на данный момент я приняла такое решение, — делится героиня нашей публикации, которая теперь трудится в Центре пожарного добровольчества области, созданного на базе Службы спасения.

В ДПК отмечают, что стать добровольными пожарными и спасателями могут все, кому есть 18 лет и кто подходит для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ по состоянию здоровья. Обращаться можно по телефону — 89022912911.