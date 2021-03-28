В Тольятти трехлетняя девочка лишилась части пальца в детсаду: мама малышки рассказала о ЧП

Полина чувствует себя лучше, но проблемы с пальчиком остаются Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В садике сказали, что травма несерьезная

Наталья Гордеева из Тольятти бьет тревогу в социальных сетях. Она сообщила, что 22 марта в детском саду на улице Автостроителей с ее трехлетней дочкой Полиной приключилась беда. Ей прищемили палец дверью, в результате чего малышке сделали операцию и ампутировали часть фаланги пальца правой руки.

По словам Натальи, в 8 утра девочку как обычно привели в садик. В 11:00 ей поступил звонок от воспитателя, которая объяснила, что ребенку прищемили палец. Маму попросили приехать.

— Когда я зашла в группу, я увидела своего ребенка с перебинтованным пальцем. Воспитатель и медсестра пояснили, что мы можем проехать в травмпункт, чтобы исключить перелом, — рассказывает жительница Автограда. — При этом они попросили подписать отказ от вызова скорой помощи, поскольку в этом нет необходимости. Поскольку травму мы не видели, по обстоятельствам и поведению сотрудников д/с сделали вывод о незначительности травмы, отказ от вызова скорой помощи мною был подписан.

Но уже в травматологическом отделении, куда родители пострадавшей добрались самостоятельно, им сообщили, что повреждение серьезное и нужна операция. По словам доктора городской детской клинической больницы, у Полины видна кость и отсутствует часть мягких тканей.

— Провели операцию и ей ампутировали часть фаланги пальца правой руки. Считаю, что несчастный случай произошел по вине сотрудников детского сада, — говорит Гордеева. — Заведующей предпринималась попытка скрыть несчастный случай, она распространяла информацию о том, что травма незначительная, и ребенок практически выздоровел.

Прокуратура взяла разбирательства под свой контроль

Выводы о чьей-либо виновности пока делать рано. В прокуратуре Самарской области отмечают, что проверку по факту произошедшего их сотрудники организовали незамедлительно после того, как стало известно о ЧП. Опрошены были отец Полины и воспитатели.

— Проверяется соблюдение администрацией детского учреждения требований законодательства о безопасности детей. На этой неделе в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, — отмечают в надзорном ведомстве.

Оценка руководству садика будет дана по итогам разбирательств. Прокуратура Автозаводского района взяла ход доследственной проверки под свой контроль.

Как поделилась с «КП-Самара» Наталья Гордеева, ее дочка чувствует себя хорошо. Впрочем, что с пальчиком — мама еще не видела. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.