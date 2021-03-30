Природная, питьевая, минеральная: откуда в магазинах берется вода и как найти свою

Можно любить разные напитки, но испытывая жажду, мы мечтаем о самой обыкновенной воде. Фото: Shutterstock

В день каждый человек должен выпивать не менее 1-2 литров чистой питьевой воды - чтобы оставаться здоровым, полным сил и энергии. По оценкам экспертов крупнейших торговых сетей Самарской области, бутилированная вода является одним из самых популярных продуктов у покупателей. В рамках исследований к Всемирному дню воды мы решили узнать, какую же воду предлагают в самых популярных торговых точках самарцам, какие названия на этикетках - маркетинговый ход, а что напрямую указывает на характеристики продукта.

«С высоких гор спускается… вода»

Полки с водой в любом супермаркете чуть ли не самые длинные. Казалось бы, лимонад, сок, алкоголь – здесь может быть разница, но если в бутылке заявлена только вода, чем производитель может удивить? Газированная и негазированная – разве не все? Оказывается, нет. На этикетках в ближайшем от дома магазине чего только не пишут. Вот эту, например, везут прямо с вершин гор, эта – результат таяния чистейших снегов, а следующая добывается в сосновом бору.

- Самые крупные буквы на этикетке – это, чаще всего,часть рекламы. Все эти горы – овраги, нарисованные цветочки. По государственным стандартам вода может быть природной или обработанной. И уже первая, в свою очередь, может быть либо питьевой - и такая вода может добываться, например, из поверхностных вод, а может и из подземных источников, - либо минеральной. Последнее не значит, что она соленая или кислая, газированная или нет. Это значит, что в ней содержится больше биоактивных компонентов, установлено определенное содержание минералов, оказывающих лечебно-профилактическое действие, - рассказывает врач-гастроэнтеролог Анна Лесникова. Она также предупреждает, что среди природной минеральной воды могут быть столовые, лечебно-столовые и лечебные воды. И вот злоупотреблять третьими не рекомендуется, а то вместо здоровья можно заработать проблемы, например, с желудочно-кишечным трактом. Перед началом любого питьевого лечения необходима консультация врача по профилю заболевания!

Конечно, по большему счету, назвать природной можно практически любую воду – не синтезируют же ее где-то на огромных турбинах. Производители говорят, что главное отличие - степень обработки воды на производстве. Как только начинается вмешательство в саму структуру продукта – все, уже говорить о «природности» нельзя.

Минеральная вода

- Например, формирование Ундоровской минеральной воды происходит в пределах экологически чистой территории охраняемой природной курортной зоны. Формирование состава данного типа минеральных вод связано с процессами постепенного естественного окисления и растворения горных пород и минералов и последующей глубокой природной очистки воды при её прохождении через породы горючих сланцев. Завод-производитель воды «Волжанка» не использует принудительные способы добычи минеральной воды, так как источники такого типа – природные, они самоизливающиеся, вода выходит из-под земли сама под действием природного пластового давления. Эти источники здесь, в Ундорах, находились и изливались всегда – и сотни лет назад, и гораздо ранее. Минеральную воду «Волжанка» (газированная, выпускается с белой этикеткой), прежде чем разлить в бутылки, лишь очищают от возможных механических примесей тонкими мембранными фильтрами и насыщают двуокисью углерода («газируют») для наиболее долгого сохранения первозданного состава. Без обязательного «газирования» вода такого типа потеряет свои лечебные свойства и вкус из-за соприкосновении с кислородом уже через четыре часа.

Формирование Ундоровской минеральной воды происходит в пределах экологически чистой территории охраняемой природной курортной зоны.

Питьевая вода

Природные питьевые минеральные воды, которые добываются из определенных источников, согласно государственному стандарту, должны иметь этикетку, где обязательно указан этот источник, номер скважины, месторождение воды, её состав и свойства. При этом данное месторождение должно входить в перечень мест, которые регистрируются строго определённым образом на государственном уровне, быть экологически защищенным и иметь нужный дебет (запас) водоизмещения. Строгий экологический и санитарный контроль на всех участках производства воды, от ее набора и до создания нужных условий хранения готовой продукции, ежедневная работа собственной химико-аналитической лаборатории и гидрогеологической станции обеспечивают сохранность качества питьевой воды, - рассказали журналистам «КП-Самара» на предприятии.

Питьевая артезианская (негазированная, выпускается с синей этикеткой) вода «Волжанка» относится к водам высшей категории качества. Вода данной категории добывается только из подземных природных источников, должна соответствовать критериям физиологической полноценности и иметь строго сбалансированный состав. Артезианская вода высшей категории качества – полезна для профилактики здоровья не менее минеральной. Кроме того, такая вода рекомендована к употреблению людям, ведущим активный образ жизни, спортсменам, сторонникам правильного питания и здорового образа жизни, а также беременным и кормящим женщинам, детям с первого года жизни, пожилым людям.

Технологичность, контроль и чистота процесса розлива природной воды в бутылки важна не менее, чем место происхождения воды.

Минералы в ассортименте

Витамины, минералы, полезные вещества человек получает не только из пищи, но и из воды. Дистиллированная жидкость никому не придется по вкусу и точно не будет полезна, а вернее даже наоборот – окажется вредна. Благодаря природному насыщению воды микрокомпонентами достигается структура воды, тот или иной оттенок вкуса.

Даже в родниках одной природной территории вода может отличаться – ведь она живая. Так вот, минералы и другие компоненты в воду могут добавлять и искусственно – в этом случае об этом обязательно укажут на этикетке. Хорошо это или плохо – спорить сложно, но, согласитесь, сегодня большинство людей во всем старается находить что-то натуральное. Максимально полезная природная вода - та, в которой эта минерализация идеально сбалансирована. А это значит, что совершенно не все равно, где воду добывают. Месторасположение скважины обязательно указывают на этикетке. Первое, что советуют сделать специалисты самым требовательным покупателям, - внести координаты на устройстве и проверить, не находится ли указанное место происхождения воды в центре мегаполиса, среди офисов и деловых центров?

- Я с водой предпочитаю не экспериментировать. У меня муж смеется – мол, что за прихоть, вода и есть вода. А я вижу огромную разницу даже во вкусе. Выбрала для себя 2-3 марки, которые беру всегда – и это все местные бренды, поволжские. У меня такое, может немного настороженное отношение: если свое, значит более полезное. Иногда пробую другие варианты, попадались и вкусные, но выбор сегодня крайне широк, много производителей-однодневок, и не всегда получаешь желаемое. Я всегда смотрю не на название или какие-то красивые описания, а на адрес месторождения воды и расположения производителя. Иногда говорят, что вода с гор – а на деле там скважина чуть ли не в промзоне, - делится своими методами выбора воды покупательница, мама двоих детей Анна Симонова. В этот раз она на кассу поставила пятилитровую «Волжанку» - в магазине говорят, что воду этого бренда всегда разбирают достаточно быстро.

- Наш бренд действительно имеет высокую репутацию надежного производителя. Завод «Волжанка» работает уже более 50 лет, а наша легендарная минеральная вода имеет более чем трехвековую интересную историю. Первыми её свойства заметили местные жители побережья реки Волга в селе Ундоры, а заинтересовались и стали использовать во благо и для здоровья людей дворянские рода местных сподвижников – семьи Ивашевых, и это происходило еще в 1820 годах!

«Волжанка» отличается от всех других минеральных вод, добываемых в нашей стране, высоким содержанием органических веществ, что обусловлено самой природой ее происхождения. Ундоровские месторождения проходят через породы древних сланцаюрских и меловых пластов мезозоя, где вода и насыщается сбалансированным комплексом органических соединений, придающим ей полезные свойства. Сейчас целебные свойства «Волжанки» изучены и подтверждены ведущими научно-исследовательскими институтами. Так, согласно бальнеологическому заключению, выданному Российским научным центром медицинской реабилитации и курортологии (г. Москва), микроэлементы, входящие в состав минеральной воды «Волжанка», в их именно таком уникальном природном сочетании, способны помочь при широком спектре заболеваний (перед началом питьевого лечения необходима обязательная консультация врача по профилю заболевания!): хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка; болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит); болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена); болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, уретрит), - объясняет представитель бренда, начальник производственного управления ПО УЗМВ «Волжанка» Светлана Евтухова.

При всем богатстве выбора большинство людей предпочитают две-три марки воды.

Вода может лечить

Лечебные свойства – еще одна причина купить именно природную минеральную воду. Для того, чтобы получить оздоровительный эффект, не обязательно пить только строго лечебные минеральные воды – у них свои способы воздействия на организм. Диетологи говорят, что любую питьевую воду для употребления на каждый день, особенно в семью и детям, нужно выбирать правильно, ведь это отличное и очень важное дополнение к разнообразию микроэлементов в продуктах.

Впрочем, вред организму тоже может принести – здесь речь как раз идет о слишком активном, неконтролируемом употреблении в пищу лечебных вод с повышенным содержанием каких-либо элементов, противопоказанных именно вам.

А вот сбалансированная по составу водичка отлично вольется в человеческий организм без отрицательных последствий - ее пить можно в прямом смысле на здоровье.

Главный вывод, который можно сделать из нашего похода по магазинам – на выбор жителям Самары предлагают самую разнообразную воду. И если изучить этикетки, легко понять – не всегда вопрос качества в цене или замысловатости описаний. Главное, на что стоит смотреть – минеральный состав и адрес месторождения. А еще слушайте свой организм – на хорошую воду он обязательно отзовется приливом энергии.

Зачем на этикетках воды размещают награды и медали

Это одна из реальных возможностей показать, а покупателям – увидеть, что та или иная вода не просто громко заявляет о себе, но и может, имеет право опираться на профессиональное мнение экспертов и ученых о качестве в этом вопросе. Поэтому уверенные в своей продукции производители выставляют ее на различные конкурсы. В случае победы они получают право печатать знаки качества на этикетках, и это значит, что именно данная продукция получила высокую оценку экспертов. В копилке «Волжанки», например, более 200 медалей и 300 дипломов, заработанных за более чем 50-летнюю историю бренда. Важно обращать внимание на свежие награды, аттестованные независимыми государственными и научными организациями, свидетельствующие о качестве продукта на сегодняшний день. В случае «Волжанки» последние достижения датированы декабрем 2020 года, когда восемь видов продукции Ундоровского завода минеральной воды получили самые высокие, платиновые Знаки качества ежегодного федерального конкурса - выставки «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»: это минеральная вода «Волжанка» природная лечебно-столовая питьевая; питьевая вода «Волжанка» высшей категории качества; фирменный безалкогольный напиток «Расторопша с шиповником» на основе натуральных экстрактов; напитки «Калина-Рябина»; серия напитков «Ретро-бум» на основе сахарного сиропа с использованием натуральных ингредиентов: «Лимонад», «Дюшес», «Тархун». Особым свидетельством знака качества «Лучшее - детям» предприятие в конце 2020 года наградили за выпуск детской питьевой воды «Малыш-ням».