«В ночи заставлял детей петь»: в Самаре под суд отдали отца, который сутками издевался над двумя малышами

Мужчина не смог простить жене, что в 17 лет она не была девственницей, и агрессию направил на детей Фото: Соцсети

Сотрясение головного мозга, синяк под глазом, ссадина на подбородке, кровоподтеки на спине – это далеко не полный перечень травм, которые врачи увидели у двух детей, когда приехали в небольшой поселок на окраине Самары. Пока малышей осматривали медики, их отец сидел на полу – пьяный и безучастный. Сейчас в суде он пытается всех убедить в том, что любил своих детей и, если и бил их, то не сильно – тапком.

Испугалась и сбежала

Адыл и Шахноза познакомились в 2015 году в Казахстане, вскоре вступили в брак по мусульманским обычаям. В 2017 году семья приехала в Грозный, в 2019 – в Астрахань, потом в Самару. Адыл работал на стройках, Зайнап воспитывала двух детей. В мае прошлого года у них родился третий ребенок – сын Муслим, из-за пандемии работы стало меньше, а вернуться на родину из-за закрытых границ не получалось.

В сентябре знакомый предложил Адылу работу, чтобы было ближе ездить на стройку, вся семья переселилась в небольшой поселок на окраине Самары. Там дела стали совсем плохи.

- Адыл начал много пить: коньяк, водку, становился агрессивным, в сентябре впервые ударил сына. Он забрал у меня документы и сказал, что мне некуда идти. Это действительно так, - рассказывала позднее следователям Шахноза. – Но дальше становилось только хуже. 5 октября после вечерней молитвы он опять напился, я сделала ему замечание, а он схватил младшего сына за руки и начал трясти его и угрожать, что выбросит в окно. Муслим сильно испугался, плакал, я каким-то чудом смогла выхватить его из рук Адыла и выскочила вон из квартиры. Он сказал, что остальных детей мне не отдаст и закрыл передо мной дверь.

Шахноза поехала к знакомым – тем самым, которые нашли ее мужу работу. Она надеялась, что с их помощью всю эту ситуацию удастся как-нибудь уладить. А через два дня ей позвонили полицейские и сказали, что ее дети попали в больницу со следами побоев.

Кричат ночами напролет

- Новые жильцы оказались чрезвычайно шумными. Днем было тихо, а вечерами раздавались крики, грохотала музыка, думаю, ее включал глава семьи, когда возвращался с работы, - вспоминала позже соседка семейной пары Марина. – Я один раз ходила ругаться, дверь открыл мужчина, выслушал меня, молча кивнул. Я понадеялась, что он все понял, но шум продолжался почти каждый день до 4 утра, дверь мне больше никто не открывал. Тогда я позвонила хозяйке квартиры - Ольге - и попросила ее разобраться с шумными жильцами, она обещала, что все уладит, но на самом деле ничего не изменилось.

5 октября 2020 года страсти в соседней квартире, видимо, накалились. Марина проснулась посреди ночи из-за того, что к ней как будто долбились через тонкую стенку. Мужчина страшно кричал, дети плакали, и плач усиливался от каждого удара в стену. Спросонья женщина даже испугалась: уж не кидает ли сосед детей об стену? Она вызвала полицию и Ольгу. Те зашли в квартиру, удостоверились, что все в порядке, поговорили с мужчиной, после чего уехали восвояси.

- Да, музыку соседи выключили, но за стенкой после этого начали петь дети. Едва они умолкали, мужчина кричал, и дети снова начинали петь и плакать. И так до самого утра. Днем – снова крики, пение, плач, а 7 октября раздался громкий грохот, будто что-то упало. Я позвонила Ольге, а сама уехала по делам, – рассказывала Марина.

Дети в заложниках

- Я приехала около полудня, решила, что пора выгонять этих жильцов и забирать у них ключи, - рассказывала позже следователям о своем визите к Адылу 7 октября Ольга. – Зашла внутрь, вижу: все окна открыты, мужчина пьяный на полу, дети раздеты, у мальчика – синяк под глазом и ссадина на лице. Мужчина заявил, что это сын ударился о швабру, но я не поверила ему и вызвала полицию.

И не зря: как позже дети рассказывали своей маме, когда она уехала, отец почти постоянно пил и бил их. Сильнее всего доставалось 4-летнему Умиду. Отец бил его руками по голове, его сестру – ладошкой по лицу за то, что плакала.

По словам мальчика, 7 октября, когда днем отец ушел из дома за «добавкой», он закрылся в одной из комнат, чтобы тот не смог войти. Но Адыл выбил дверь у пнул сына ногой в голову. Попал в подбородок. Потом бил его руками по голове, а испуганной дочери дал пощечину.

Впоследствии медики зафиксируют у детей травмы головы, ссадины и кровоподтеки, но эксперты посчитают, что им причинен легкий вред здоровью.

- Главе семьи по итогам расследования было предъявлено обвинение по двум статьям: истязание малолетних и угроза убийством, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» помощник прокурора Красноглинского района Самары Ренат Хайбрахманов. – В конце прошлого года дело направили в суд.

Не верил собственной жене

Адыл вину признавал частично: по его словам, детей он, может и бил, но не сильно, потому что любил их. На самом же деле, по его мнению, во всем виновата его жена Шахноза.

- Если честно, детей била она, можете у моих знакомых спросить, они в курсе, - убеждал следователей Адыл. – Я же их воспитывал и любил.

По словам Адыла, жизни младшего сына Муслима он никогда не угрожал: вечером 5 октября он выпил бутылку коньяка и уснул. Когда проснулся на следующий день, жены и младенца не было, дочь и старший сын ждали завтрака. Он их умыл, покормил, вышел с ними погулять. Все это время пытался связаться с Шахнозой. Днем она сама позвонила, спрашивала, как дети, заявила, что не вернется и нашла себе другого. Они поругались, на следующий день – еще раз. 7 октября он увидел, что сын обижает сестру, взял его шиворот, ударил в глаз, потом – тапком по лицу.

- К Умиду я теплых чувств никогда не испытывал – всегда подозревал, что он не мой сын, потому что жену я брал уже не девственницей, - заявил Адыл следователям. – Но когда он заплакал, мне стало его жалко, я погладил его по голове и успокоил.

Мужчина признает, что в тот день ходил в магазин за спиртным, оставив маленьких детей одних дома. Когда вернулся – дверь в одну из комнат была заперта, возле ее стояла и плакала Зайнап. Он выломал дверь, чем напугал сына, но Умида не бил. Дальше он выпил все, что купил в магазине и приезд полиции помнил уже смутно.

Поверит ли суд Адылу, пока не ясно, конец судебного следствия уже близок, приговор могут огласить уже в апреле.

«Комсомолка» следит за развитием событий.