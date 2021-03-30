ОТКРОЙСЯ: в «Комсомолке» обсудили участие самарцев в акции «Час Земли»

Эксперты рассказали, что может сделать для экологии региона каждый из нас. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Самая массовая экологическая акция «Час Земли», инициированная Фондом дикой природы, проводится с 2007 года. В 2021 году ее посвятили открытости экологической информации и провели под лозунгом #ОТКРОЙСЯ. Накануне акции о прозрачности экологической политики предприятий и сознательности населения шла речь и на круглом столе в «КП» - Самара». Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевской железной дороги, ТЦ «МЕГА», ГК «ЭкоВоз» и проекта «Вторсырье на благотворительность» рассказали о своей природоохранной деятельности.

- Открытости информации, в том числе экологической, наше министерство уделяет большое внимание, - рассказала представитель Министерства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Вера Саксонова. - Со своей стороны, мы проводим массу мероприятий по экологическому просвещению. Например, ежегодно готовим сводный доклад, который содержит все сведения об атмосферном воздухе, водных объектах, недропользовании, переработке отходов, охране животного мира и других составляющих окружающей среды, с которым можно ознакомиться на сайте министерства.

Самарская область - промышленный регион, поэтому вопросы снижения негативного воздействия предприятий на окружающую среду, экологичности производства являются приоритетными.

- Мы ведем сбор и обработку данных статистической отчетности об использовании предприятиями воды, - говорит заместитель начальника Отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ Галина Коцюбинская. - Сегодня большинство из них недостаточно очищают свои стоки, но ситуация меняется, в том числе, благодаря госпрограммам. Федеральный проект «Оздоровление Волги» предполагает реабилитацию территории в Рождествено, где нашли незаконную свалку отходов. В этом году запланированы реконструкция и строительство новых очистных сооружений в восьми городах региона.

Наиболее ответственные предприятия не только заботятся о снижении воздействия производства на окружающую среду, но и имеют собственные экологические лаборатории для контроля.

- На нашем заводе налажен серьезный экологический мониторинг - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «НК НПЗ» Алексей Савельев.

- Кроме экологической лаборатории, у нас есть три стационарных поста, которые в круглосуточном режиме анализируют воздух в границах санитарной зоны предприятия. - Контроль за воздействием предприятия на атмосферу, водные объекты и почву обеспечивает производственно-экологическая лаборатория Куйбышевской железной дороги, - говорит начальник производственной лаборатории Центра охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги Денис Ундерович. - Вся информация регулярно передается в надзорные органы.

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ

Ошибочно думать, что помочь планете могут лишь промышленные предприятия, снизив свое негативное воздействие. Рядовые потребители, коих миллионы, вносят ничуть не меньший «вклад» в загрязнение Земли. Поэтому сложно переоценить воспитание экосознательности среди населения.

- К 2030 году наша компания планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии и обеспечить полную циркуляцию продукции, - рассказал управляющий торговым центром «МЕГА Самара» Евгений Карлашов. - Уже сейчас у нас достаточно широко представлены товары из переработанных материалов, а часть энергии производится солнечными батареями, установленными на здании торгового центра. «Часу Земли» мы посвятим ряд просветительских мероприятий - на онлайн-площадке расскажем о том, как сортировать мусор и быть ответственными потребителями.

Отходы, подлежащие утилизации и переработке, граждане могут сдать и в мобильный пункт ЭкоВоза.

- С 2015 года «Экомобиль» работает в Тольятти, а теперь этот проект запущен и в Самаре, - рассказала менеджер по связям с общественностью ГК «ЭкоВоз» Юлия Бондарь. - Маршрут «Экомобиля» и график приема отходов можно посмотреть на сайте компании.

«Экомобиль» - не единственная природоохранная инициатива предприятия, оказывающего услуги по обращению с отходами. Компания ведет активную просветительскую работу, подключившись к экологическому воспитанию юных жителей губернии в детских садах и учебных учреждениях региона.

Сознательные самарцы, сортирующие мусор, могут отправить его на переработку и при помощи волонтеров.

- Мы в Самаре работаем больше трех лет - каждую первую субботу месяца волонтеры в восьми пунктах сбора вторсырья принимают у населения пластик, металл, ветошь, макулатуру, стекло, батарейки, - рассказала участник команды проекта «Вторсырье на благотворительность» Ольга Новикова. - Около 70 % мусорной корзины можно отправить на переработку, и многие самарские семьи это понимают. Вырученные от сдачи сырья средства мы перечисляем различным социальным некоммерческим проектам. Только в прошлом году мы сдали на переработку 106 тонн вторсырья и отправили на благотворительность около 312 тыс. руб.

Эксперты пришли к однозначному выводу: каждый из нас может на час отключить свет и другие электроприборы в доме, но этого недостаточно. Главное - задуматься: «Что я могу сделать для планеты?»

В ТЕМУ

Заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Якимович:

- «КуйбышевАзот» традиционно уделяет вопросам экологии пристальное внимание, ежегодно направляя на эти цели серьезные суммы. Только в прошлом году на охрану окружающей среды и экологические проекты предприятие в общей сложности направило 5 миллиардов рублей. Так, в частности, в 2021 году планируется окончательное завершение строительства очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района, которые предприятие построило в рамках федерального проекта «Экология» за счет собственных средств. Общие инвестиции в проект, реализуемый в интересах всего региона, составят 1,4 млрд руб. При этом важно, что работа новых очистных сооружений позволит сократить объем сброса загрязненных сточных вод в Саратовское водохранилище на 10,5 млн. кубометров в год. Кроме того, на производственной площадке предприятия регулярно ведутся работы по модернизации действующего оборудования и внедрению современных высокотехнологичных процессов. Весь комплекс мероприятий, которые «КуйбышевАзот» ежегодно реализует в рамках этой деятельности, направлен на то, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. И работа в этом направлении будет нами продолжена.

Химики реализуют проект очистных сооружений ливневого стока, уникальный для Самарской области. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

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