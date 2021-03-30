"От буйных пациентов у нас защиты нет": медсестра из инстаграма рассказала о самых сложных моментах своей профессии

Медсестра честно рассказывает о своей работе Фото: Личный архив

Работа в скорой помощи – не подарок. Этих людей чаще всего ругают, их же ждут с наибольшим нетерпением в самые непростые моменты в жизни. Самарчанка Гелия Хабиббулина медсестрой на скорой работает несколько лет, за это время многое повидала и решила делиться самыми интересными наблюдениями в своем инстаграме. Сама девушка признается: хочет не только рассказывать треш-истории, но и делать все, чтобы пробудить уважение к врачам скорой, которого зачастую не хватает. Какое отношение пациентов ранит, как пережить смерть человека и почему скорая не ко всем приезжает максимально скоро – узнали прямо из первых уст.

Про скорость скорой помощи

Все вызовы принимает диспетчерская. Нам уже поступает заявка оттуда. Все вызовы требуют индивидуального подхода, кроме того, нужно распределить их между машинами, которые могут находиться в разных частях города или района.

Когда вы набираете номер 03, вам проводят краткий опрос. Главное, что от вас требуется, рассказать всё максимально точно и открыто, назвать адрес, описать симптомы. В зависимости от этого назначается степень срочности вызова. Каждому пациенту кажется, что их бросили и едут слишком долго. Но в тот момент, когда у вас поднялась температура, рядом может умирать человек с инфарктом.

Во время работы на машине мы не сидим, не отдыхаем, смена очень насыщена обычно. Поэтому хотелось бы, чтобы больные тоже соизмеряли необходимость вызывать скорую при температуре 37 (да еще и преувеличивая опасность).

Как правильно вызывать скорую помощь и как ее ждать

Включить разум и отключить истерику, она не помощница. При разговоре с диспетчером службы необходимо отвечать на поставленные вопросы, главное, спокойно, но без паники и громко, на том конце провода вам задают вопросы, чтобы четко определить повод вызова и направить бригаду нужного профиля. Готовьтесь к тому, что до прибытия медиков вам придется выполнить некоторые указания диспетчера. Во время ожидания подготовьте паспорт, полис, выписки стационара пациента, если есть на руках.

Если вы находитесь в квартире и у вас есть домашнее животное - уберите их в другие комнаты, также детей и посторонних из комнаты, где находится пациент.

Если у вас неработающий домофон, то нужно заранее открыть дверь или же встретить врачей . Если же вы находитесь на улице и пациент тоже рядом с вами, то просто помашите рукою .

Про вызовы, которые бесят

Очень злят вызовы, когда нас приглашают к пациенту на улице, а тот кто вызвал уходит. И сам «пациент» уходит. Приезжаешь на вызов – никого нет. Или совершенно непонятно, что случилось. Мы обязаны помочь всем, но теряем время, пытаясь разобраться в ситуации. Поэтому совет: если вызываете скорую на улице, дождитесь врачей, пожалуйста. А сначала и вовсе поинтересуйтесь у человека, точно ли ему нужна помощь.

Про бахилы

По приказу о технике безопасности, мы не должны надевать бахилы. Это грозит нам травмами, если в доме скользкий пол. К тому же снижает скорость, если придется бежать в машину за дополнительным оборудованием и лекарствами для тяжелого пациента.

Как показывает практика, если требуют надеть бахилы, ничего срочного нет и никто там в твоей помощи не нуждается. Если нужна помощь, не думают о чистых полах. Есть, конечно, граждане принципиальные. Мы не спорим – исходим из принципа наименьшего сопротивления, чтобы не провоцировать агрессию. Но все это очень расстраивает.

Про отношение пациентов

К сожалению, сегодня меньше уважения к врачам. Раньше говорили – первый, после Бога. А сейчас – где-то на уровне бомжей. Эту работу действительно нужно любить, потому что от пациентов можно всякого наслушаться. У нас же тоже вызовы разные бывают: есть бабушки одинокие, которым просто поговорить нужно. Есть буйные. Меня однажды в комнате заперли. Приезжаем мы на вызов, там пациент-десантник. Стонет, говорит – болит мотор. Врач осмотрел его – серьезных патологий никаких, собрался уходить. Сам вышел, а меня остановили в дверях его друзья: мол, девушка с нами остается. Хорошо мой «первый номер» заметил отсутствие, вернулся.

А так много неприятных моментов. Бывает, пьяные буянят. Жаловаться на пациентов смысла нет. Если угроза есть нашему здоровью и жизни, мы можем только позвонить в диспетчерскую и попросить вызвать полицию. У нас даже тревожной кнопки нет. И тронуть пациента я не могу, меня же и посадят. А за нападение на врачей скорой никакого особенного наказания нет, как за полицейских, например. Вот и получается, ни от кого мы не защищены.

Про смерть в машине скорой

К сожалению, такие ситуации бывают, ты ничего не можешь поделать. Смерть – это все. Морально пережить такое очень тяжело. Я помню, как умер пациент у нас в машине. Сидел, разговаривал – и все. Мы реабилитировали, старались что-то исправить – но у Бога уже был другой план. Переживаем все это вместе с бригадой. Психологическую помощь друг другу оказываем. И долго в себя приходим, конечно. Морально это тяжело, но неизбежно.

Про внешнюю жестокость

Мы не можем постоянно каждую ситуацию принимать близко к сердцу и воспринимать эмоционально. На всех свое сердце не разделишь. Я помню, как плакала, когда сделала свой первый укол. Бабушке было плохо, я ей лекарство ввела, а у самой ноги подкашиваются, стою, рыдаю.

Да, мы не всегда разделяем трагизм ситуации. Поверьте, очень часто все наиграно. Просто мы будем полезнее пациенту, если будем сохранять рассудок.

Про самолечение

Сами пациенты тоже поражают. Иногда вызывают с температурой небольшой, а иногда тянут до последнего. Приехали на срочный вызов, там бабушка 88 лет на кровати, в сознании. Оказалось, она упала пять дней назад, речь невнятная, слабость в правой ноге и руке. Все это время скорую не вызывали. На наш вопрос "Почему?", ответ последовал стремительно "Она же сама невропатолог и пыталась сама себя на ноги поставить, она ведь до последнего занимала должность врача в реабилитационном отделении!" В итоге у нее подтвердился ишемический инсульт. И из-за того, что с лечением затянули, восстановиться она полностью, наверняка, не сможет.

Про деньги

Мой оклад составляет 12 тысяч рублей за месяц, далее идут надбавки у меня в районе около 23 тысяч вся зарплата. Есть доплаты ковидные, они зависят от того, когда ты к пациенту ездил, все рассчитывается уже в другой службе и от нас не зависит

Про коронавирус

Сейчас количество вирусов к больным с подозрением на коронавирус стало меньше. Но ничего не закончилось, конечно. Я сама переболела. Началось все на дежурстве, когда открыв контейнер с нарезанной хурмой, не почувствовала аромата. Хотя вся бригада заявила, что пахнет. После этого меня сняли с дежурства и отправили на больничный лист. Мазок показал положительный результат на коронавирус. После этих слов в моей голове щелкнуло что-то, я не ожидала такого поворота от слова совсем, думала «все равно всем отрицательные приходят»

В этот момент мне стало совсем не по себе. К тому же положительные мазки были у всей моей семьи в последующие дни. Но я решила, что надо взять себя в руки и ничего страшного не произошло. Нужно лишь пролечиться и все будет хорошо. Больше всего подвело здоровье у мамы..у неё имеются хронические заболевания. Поэтому за ее лечение мы взялись основательно.

Все вместе лечились, соблюдали карантин и наблюдались у врача. За 2 недели я и муж полностью восстановились, а вот у родителей чуть затянулось - на данный момент уже все хорошо! И за время болезни я поняла - главное быстро, адекватно и без паники действовать, провести диагностику и начать лечение.

Пять ответов на главные вопросы

Как сбить температуру без лекарств?

Используйте физические методы охлаждения, попробуйте раздеть человека, провести обтирания водой комнатной температуры, это эффективно – на градус-полтора собьется точно.

Какой фильм посмотреть о скорой помощи?

Фильм «Аритмия» вполне жизненный, там как раз про то, как врачи пытаются делать все по инструкции, но нужно как-то выходить иногда из ситуации, чтобы пациент выжил. Это жизненный фильм, стоит посмотреть. «Красная зона» – тоже очень рекомендую.

Сколько длится смена?

С 8 до 8, но график у нас ненормированный, бывает, что вызов приходит за 15 минут до окончания работы, и ты едешь, отказаться нельзя.

Когда не нужно сразу вызывать скорую?

- С температурой, попытайтесь ее сначала сбить. С похмельем – есть специализированные организации, вы же не звали врача, когда пили. А вообще – заботьтесь о своем здоровье вовремя, проходите все обследования, лечитесь, пока не начались осложнения.

Что в чемоданчике врача?

У нас не один чемоданчик, целая укладка, которая состоит из кучи сумок и аппаратуры, есть кардиограф, пульсоксиметр, глюкометр. Лекарств много – для любого случая.