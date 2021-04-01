День космонавтики 2021 в Самаре: как отметят в городе юбилей первого полета человека в космос

12 апреля отмечает День космонавтики 2021 в Самаре. Фото: pixabay.com

12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос, который весной 1961 года совершил Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток-1». Подняла посланца Земли на орбиту ракета-носитель, созданная работниками куйбышевского завода, нашими земляками. Поэтому День космонавтики 2021 в Самаре - праздник особый, отмечать его в этом году будем всю первую половину апреля – смотрите афишу мероприятий и присоединяйтесь к празднику.

Музеи и экскурсии ко Дню космонавтики

Музей «Самара Космическая»

Где же встречать День покорения космоса, как ни в музее-ракете!

На первом этаже комплекса, посвященного ракетостроению и освоению человеком космоса, располагается постоянная экспозиция с уникальными экспонатами – моделями ракет и составляющими ракетно-космической техники, в том числе интерактивными. В проекте, посвященном человеку в космосе можно узнать, как живут космонавты на орбитальной станции – как едят, моются и спят.

В цокольном этаже «Самары Космической» находится мультимедийная экспозиция «Ожидание космоса», она охватывает период от XIX века до запуска первого спутника Земли и реализации лунной программы «Аполлон». Посетители узнают, как менялись представления человека о космосе. Здесь есть модуль с отсеками, показывающий, как живут астронавты, установлен специальный космический тренажер, с помощью которого можно вывести на орбиту ракету.

В музее-ракете можно будет увидеть коллекцию матрешек «Космос – не игрушки». Они иллюстрируют все основные факты истории космонавтики.

А еще в 12 апреля каждый год у музея-ракеты проводятся акции и флешмобы, посвященные истории покорения человеком космоса.

ГДЕ: музей «Самара Космическая», пр. Ленина, 21.

КОГДА: вторник, среда, пятница – с 10.00 до 18.00; четверг – с 13.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 17.00, воскресенье – с 11.00 до 15.00.

Музей "Самара Космическая" приглашает в свои залы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экскурсия «Из Самары – в космос»

Самарцев приглашают совершить космическое путешествие по родному городу. Ведь эта тема для нашего города – особенная. В программе экскурсии - посещение двух музеев, в которых представлены подлинные изделия, агрегаты и макеты авиационной и ракетно-космической техники, научные разработки и труды ученых. А также крупнейшая в мире коллекция отечественных авиационных газотурбинных двигателей. Экскурсоводы интересно расскажут о быте космонавтов на орбите, покажут, как устроен скафандр для выхода в открытый космос и чем питаются космонавты. Гостей пригласят перекусить в тематическое кафе.

Записаться на экскурсию можно в сообщении в группе https://vk.me/ekskursii_po_samare и по телефону 8-927-015-17-27.

ГДЕ: сбор группы по адресу Проспект Кирова, 308, площадка перед магазином «Магнит», около храма.

КОГДА: 8 апреля, с 11.00 до 17.00.

ЦЕНА: 1600 руб.

Экскурсия «Самара – просто космос»

В Самаре космос ближе, чем кажется. В этом можно убедиться, отправившись на автобусную экскурсию, посвященную Дню космонавтики. Посетители узнают, например: как велосипед превратился в ракету, откуда пошла знаменитая фраза Хрущева «Мы штампуем ракеты, как сосиски», кто проложил дорогу в космос Гагарину, где прятали космонавта в первые дни после возвращения с орбиты. Первыми увидят новый памятник знаменитому конструктору ракет и попробуют космическую еду.

ГДЕ: место встречи – Самарская площадь, у монумента Славы.

КОГДА: 3, 17 апреля, 12.00.

ЦЕНА: 900 руб., дети до 16 лет – 700 руб. (при предъявлении свидетельства о рождении).

12 апреля - День космонавтики Фото: pixabay.com

Спортивные состязания в честь Дня космонавтики

Космический полумарафон

Любителей спорта приглашают на традиционный легкоатлетический забег, который в этом году будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос. У самого Космического полумарафона в 2021 году тоже юбилей – он пройдет в пятый раз. Его маршрут будет пролегать по историческому центру города: Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Северо-Восточной магистрали. А старт и финиш устроят в зоне амфитеатра на площади Славы. Зарегистрироваться на полумарафон можно на сайте https://russiarunning.com/event/SpaceHalfMarathon2021/. Стартовые пакеты для участников будут выдавать в ТЦ «Сила спорта» 9 и 10 апреля.

В полумарафоне будет несколько дистанций: детский забег – 600 м, 3 км, 10 км, 21,1 км, корпоративный забег 5х3 км, «Самарская миля» - 1586 м. В этом году к Космическому полумарафону смогут присоединиться любители скандинавской ходьбы. Они смогут пройти с палками дистанции в 3 и 10 км.

ГДЕ: старт и финиш в зоне амфитеатра у площади Славы.

КОГДА: 11 апреля, с 9.00.

Бежим за космос! Фото: Людмила Грибцова

Творческие конкурсы ко Дню космонавтики 2021

Конкурс рисунка «Полет Гагарина»

Любой желающий может стать участником конкурса космического рисунка. Это творческое состязание проводит популярное сообщество астрономов-любителей «АстроСамара». Условия таковы:

- Нужно подписаться на группу АстроСамара в ВКонтакте и Instagram.

- Поставить лайк и сделать репост записи к себе на стену.

- Выложить до 12.00 10 апреля 2021 года фотографию или скан рисунка в альбом группы.

От одного участника принимают только одну работу. Выбирать победителей будет жюри из семи человек. О результатах конкурса можно будет узнать 12 апреля, работы победителей опубликуют на страницах соцсетей. За 1-е место участник получит сертификат на экскурсию по звездному небу на двоих; за 2-е место – на ту же экскурсию на одного человека; за 3-е место – 50% скидки на эту экскурсию на одного человека. За 4-е место положен сладкий приз.

ГДЕ: группа АстроСамара ВКонтакте.

КОГДА: до 10 апреля 2021 года.

Дети рисуют космос. Фото: pixabay.com

Литературный конкурс для школьников «Россия. Самара. Отечество»

Детские библиотеки нашего города в честь 60-летия полета Гагарина в космос приглашают юных любителей литературы принять участие в творческом конкурсе. Он будет проходить в двух номинациях:

1.«Космос внутри и снаружи» - поэтические работы о космосе и космонавтике.

2.«Дорога к звездам» - работы в жанре прозы о космосе и космонавтике, о Самаре и ее вкладе в космическую отрасль России.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить форму и загрузить в нее свою творческую работу в формате doc или docx до 1 сентября 2021 года. Принять участие могут дети с 7 до 18 лет, а также дети от 5 лет и их родители.

Работы победителей попадут в литературный сборник, который разместят на сайте Центральной Самарской детской библиотеки.

ГДЕ: https://samadm.ru/media/news/29801/

КОГДА: до 1 сентября 2021 года.

Поэтический и конкурс эссе о космосе и космонавтах в самарских библиотеках. Фото: pixabay.com

Творческий конкурс «Люди смотрят вверх» в Историческом парке «Россия – Моя история»

Конкурс талантов, посвященный космосу и человеку – покорителю космического пространства проходит в Историческом парке «Россия – Моя история». Принять в нем участие могут юные жители Самары от 6 до 16 лет.

Для участия в нем нужно прислать рисунки, поделки или стихи собственного сочинения на космическую тематику. Также работы можно принести на стойку информации Исторического парка (не забудьте написать телефон, по которому с вами можно будет связаться) или прислать на электронную почту history-park.samara@yandex.ru.

Итоги будут подведены 19 апреля, а 20 апреля в 14.00 в Историческом парке состоится торжественное награждение и открытие выставки работ в холле музея. Победителям творческого соревнования вручат памятные дипломы и ценные призы. Вопросы можно задать по телефонам: (846) 250-01-52, 250-01-32.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131.

КОГДА: до 19 апреля.

Фотоконкурс «Знаете, каким он парнем был!»

Музей «Самара Космическая» приглашает всех желающих отметить День космонавтики 2021, приняв участие в необычном фотоконкурсе. Условия несложные – нужно сделать фото-реплику одной из пяти известных фото с Гагариным: «Улыбка Гагарина», «12 апреля, Ленинград», «Визит во Францию», «Гагарин с клюшкой», «Поцелуй кинозвезды Джины Лоллобриджиды». Фото отправить на электронную почту samarakosmicheskaya@gmail.com до 15 апреля. Победители получат возможность сходить бесплатно в музеи «Самара Космическая» и музеи заводов «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».

ГДЕ: сайт музея «Самара Космическая».

КОГДА: до 15 апреля 2021 года.

Улыбка Юрия Гагарина

Гагарин во время визита во Францию.

12 апреля, Ленинград.

Гагарин с клюшкой.

Поцелуй кинозведы Джины Лоллобриджиды.

Афиша мероприятий ко Дню космонавтики 2021 в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями!

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