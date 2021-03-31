Раскрутился в 90-е: стрелявший по силовикам миллионер Владимир Барданов поднялся на фарцовке в Самаре

Предположительно на этом фото Владимир Барданов со своей дочкой Фото: Соцсети

Взрывы гранат, стрельба и пожар, пламя от которого было видно далеко вокруг – так 30 марта в Московской области пытались задержать Владимира Барданова – самарца, который в 90-е переехал в столицу и развернул там такой бизнес, что долгие годы к нему было не подступиться.

С чего все начиналось

Утром 30 марта в элитный коттеджный поселок Вешки в Мытищах приехали полицейские и ФСБшники. Им поступила информации о незаконном обороте оружия, они попытались попасть в трехэтажный особняк Владимира Барданова. 61-летний владелец подмосковной усадьбы был в это время дома с женой, детьми и внуками. На визит полицейских последовала неожиданная реакция: в них начали стрелять.

После этого на место вызвали спецназ, подтянули дополнительные силы, но владелец особняка не сдавался: поливал стражей порядка градом пуль. Мужчина выпустил обитателей дома, а сам забаррикадировался. Попытки проникнуть в дом вызывали жесткий отпор, при этом складывалось ощущение, что у мужчины там просто неиссякаемый запал боеприпасов.

Этот особняк вчера пытались взять штурмом спецподразделения Фото: Александр РОГОЗА

Через 8 часов в доме начался пожар, владелец особняка погиб. Следователи уже возбудили уголовное дело по ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», теперь им предстоит выяснить, кто такое Владимир Барданов, как он заработал себе на здоровенный особняк и откуда у него столько оружия.

Кто такой Владимир Барданов

Известный самарский блогер, автор книг «Бандитская Самара» и «Криминальный Тольятти» Олег Иванец уже выяснил, что Владимир Барданов – наш земляк, родился 60-е в Куйбышеве, как тогда назывался город.

- Раньше он жил в 9-этажке на пересечении ул.Ново-Вокзальной и Московского шоссе, - рассказал Олег Иванец корреспонденту «КП-Самара». – В эпоху лихих 90-х Барданов прославился фарцовкой. В 90-е же переехал в Москву и почти сразу купил там квартиру. На какие деньги – думайте сами. В общем, эпатажный человек из «Бандитской Самары».

Александр Хинштейн опубликовал фотографии арсенала, который остался нетронутым после вчерашнего штурма Фото: Соцсети

Интересно, что, не смотря на слухи о спекуляции и незаконном обороте оружия, имя Владимира Барданова пока не связывают с какой-то определенной организованной преступной группой, хотя вряд ли такой человек мог существовать отдельно и независимо от бандитов разных мастей.

Никто из бывших соседей Барданова уже не помнит - народ в многоэтажке сменился, следы предприимчивого самарца затерялись.

По некоторым данным, после переезда в Москву мужчина владел ЧОПами, автосервисом и стройфирмой, был судим - его обвиняли в присвоении акций ЗАО «Тверь-экспресс» на сумму почти в 300 тысяч рублей.

Барданов также вполне легально владел оружием: на нем зарегистрирован травматический пистолет и 5 дорогих охотничьих ружей. Фотографии целого арсенала, который остался целым и невредимым после перестрелок и пожаров сегодня опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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