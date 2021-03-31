Написать тотальный диктант может любой желающий Фото: Артем КИЛЬКИН

Масштабный Тотальный диктант 2021 в Самаре, успевший полюбиться уже многим самарцам, состоится в субботу 10 апреля в 15.00 по местному времени. Поскольку режим ограничений еще не окончательно снят, «акция грамотности» пройдет в смешанном формате - очном и заочном. Каждый год текст для Тотального диктанта готовит кто-то из российских писателей. На этот раз автором стал Дмитрий Глуховский - автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034», мистических «Сумерек» и реалистического романа «Текст». «КП»-Самара» рассказывает, как зарегистрироваться на Тотальный диктант 2021 в Самаре и где его написать.

Всего в марафоне участвуют 12 городских площадок, это, как обычно, вузы и библиотеки. Однако из-за мер безопасности почти все университеты будут проводить акцию в закрытом режиме и проверять на грамотность своих студентов. Из вузов двери для горожан откроет только Самарский филиал Московского городского педагогического университета (ул.Стара-Загора, 76). Участников рассадят с соблюдением норм социальной дистанции. А маски и перчатки нужно принести с собой. Кроме того, самарцы смогут вспомнить школьные годы и написать текст на слух очно в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А), Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) и других филиалах Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы (полный список см. ниже). На все площадки нужна регистрация, сделать это можно на официальном сайте Тотального диктанта, выбрав город Самару - https://totaldict.ru/samara/.

Заочный формат предполагает две формы участия – написание диктанта онлайн (это когда вы под авторскую диктовку пишете текст «в окошечке» сайта и потом сами же его отправляете) и написание диктанта дистанционно. Это значит, что вы выбираете площадку, которая вам географически удобна из отмеченных хэштегом #ПИШЕМДОМА. Проходите онлайн-регистрацию, затем ногами приходите туда и получаете фирменные бланк и ручку, а потом приносите заполненный бланк на проверку. Распечатать, конечно, бланк можно и дома, но на проверку все же придется сходить отнести.

Главное новшество этого года - проверить свои знания можно будет и на английском языке. Этот диктант состоится через полтора часа после начала русскоязычного (в очном формате его можно написать в Самарской областной универсальной научной библиотеке, здесь готовят 50 посадочных мест). Онлайн английский диктант написать нельзя. Организаторы обещают разыграть среди всех участников двухнедельный курс в любой школе международного образовательного центра по обучению английскому языку (EF Education First): победитель будет выбран 15 апреля генератором случайных имен среди всех участников диктанта.

Организаторы диктанта постоянно расширяют форматы и границы акции. Собственно, это уже давно не просто акция (пусть и международного уровня) по проверке грамотности, а целый марафон событий – лекций, круглых столов, подготовительных занятий.

- Проект «Тотальный диктант» способствует сплочению людей на основе духовных ценностей, главной из которых является русский язык, - говорит координатор Тотального диктанта в Самаре Елена Бондарчук. – Язык объединяет нас и обеспечивает взаимопонимание. Наша задача - беречь русский язык.

Остается добавить, что всем желающим проверить свою грамотность, стоит поторопиться пройти регистрацию: ведь количество мест как в оффлайне, так и в дистанте ограничено.

На какую площадку прийти писать диктант очно

- ВЕДУЩАЯ ПЛОЩАДКА Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева» (Самарский университет) - ул. Лукачева, 45. Обязательная регистрация. Осталось 276 мест*(*на момент публикации статьи).

- Самарская областная универсальная научная библиотека - проспект Ленина, д. 14 А. Обязательная регистрация. Нужен паспорт. Осталось 27 мест. Читает тележурналист Данил Рыбалко,

- Самарская областная юношеская библиотека - пр. Ленина, д. 14. Обязательная регистрация. Нужен паспорт. Осталось 28 мест. Читает актер Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Маркелов.

- Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (Самарский филиал) - ул. Стара-Загора, 76. Обязательная регистрация. Нужен паспорт. Осталось 127 мест. Читает заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент Олег Московский.

- Библиотека № 15 СМИБС – ул. Республиканская, 59. Обязательная регистрация. Нужен паспорт. Осталось 15 мест. Читает к.ф.н., преподаватель Самарского университета Ксения Сундукова.

- Библиотека № 1 СМИБС - пр. Карла Маркса, 165. Обязательная регистрация. Нужен паспорт. Осталось 20 мест. Читает режиссер-педагог, руководитель театральной студии "Летучий корабль" Валентина Чуваева.

- Библиотека № 8 СМИБС- ул. Николая Панова, 30. Обязательная регистрация. Нужен паспорт. Осталось 15 мест. Читает д.ф.н., профессор Самарского университета Михаил Перепёлкин.

- Библиотека № 21 СМИБС- ул. Г. Димитрова, 7. Обязательная регистрация . Нужен паспорт. Осталось 25 мест. Читает заведующий библиотекой № 21 "CМИБС" Татьяна Богатырева.

- Самарская областная детская библиотека- ул. Невская, д. 8. Обязательная регистрация . Нужен паспорт. Осталось 19 мест. Читает тележурналист Ольга Христенко.

#ПИШЕМДОМА

- Библиотека № 15 СМИБС - ул. Республиканская, 59.Обязательная регистрация. Осталось 15 мест.

- Самарская областная детская библиотека - ул. Невская, д. 8. Обязательная регистрация . Осталось 19 мест.

- Самарская областная универсальная научная библиотека - пр. Ленина, д. 14 А. Обязательная регистрация. Осталось 41 место.

- Самарская областная юношеская библиотека - пр. Ленина, д. 14. Обязательная регистрация. Осталось 24 места.

- Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (Самарский филиал) - г. Самара, Третий проезд, 63, Приёмная ректората; ул. Стара-Загора, 76. Центр молодёжной инноватики . Обязательная регистрация.

- Библиотека № 8 СМИБС - ул. Николая Панова, 30. Обязательная регистрация. Осталось 20 мест.

- Библиотека № 1 СМИБС - пр. Карла Маркса, 165. Обязательная регистрация. Осталось 2 места.

- Библиотека № 21 СМИБС - ул. Г. Георгия Димитрова, 7. Обязательная регистрация. Осталось 20 мест.