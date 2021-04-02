В Самаре завершился окружной этап Всероссийского конкурса «Строймастер»

Конкурс «Строймастер» в Самаре проводится впервые. Фото: предоставлено ГК «Финстрой»

Не хватает каменщиков, сварщиков, штукатуров

Конкурс «Строймастер» с 2015 года имеет статус всероссийского. Но проводится он уже 11 лет и собирает лучших строителей со всей страны. В Самаре мероприятие проходит впервые. Окружной этап в новой номинации – «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» - собрал победителей регионального этапа со всего Поволжского федерального округа. Лучшие специалисты приехали на соревнования из Татарстана, Башкирии, Мордовии, Ульяновска, Оренбурга, Пензы и, конечно же, Самары.

- Главная цель нашего конкурса - поднять престиж рабочих профессий. В условиях пандемии в 2020 году мы реально почувствовали, как нам не хватает рабочих рук. Нам не хватает высококвалифицированных каменщиков, сварщиков, штукатуров. Спасибо за помощь в организации правительству Самарской области, федеральному инспектору по Самарской области Юрию Рожину, а также компании KNAUF, нашему генеральному спонсору, - рассказывает председатель правления группы компаний «Финстрой»¸, председатель конкурсной комиссии, координатор ассоциации НОСТРОЙ по ПФО Любовь Аристова.

Ответственный момент: жеребьевка. Фото: предоставлено ГК «Финстрой»

Ждем молодых

В течение шести часов специалисты выполняли сложнейшие задачи, поставленные перед ними организаторами. Ставки высоки, ведь победитель не только получит весомый денежный приз, но и будет отстаивать честь ПФО в финальном этапе конкурса. Он пройдет в Сочи уже 20 апреля. Его проводит Минстрой России совместно с госкорпорацией Росатом. - Это престижные конкурсы, которые собирают настоящих профессионалов. Но мы, в первую очередь, хотели показать, что обращаем большое внимание на подготовку молодежи, - отметила Любовь Аристова.

Место для проведения конкурса выбрано не случайно. С Поволжским строительно-энергетическим колледжем им. Мачнева НОСТРОЙ сотрудничает давно.

- Здесь очень хороший полигон. В июне на этой же базе в окружном этапе конкурса «Строймастер» сразятся каменщики, сварщики и штукатуры, - продолжает Аристова. - Я очень надеюсь, что все это будет примером для воспитанников нашего подшефного Первого детского дома. Многих из них мы уже обучаем: больше 10-ти человек учатся в колледже, еще 7 уже окончили. Двое из них работают сварщиками и будут участвовать в конкурсе в июне.

В течение шести часов специалисты выполняли сложнейшие задачи, поставленные перед ними организаторами. Фото: предоставлено ГК «Финстрой»

Дом не просто дом

Свою квалификацию участники конкурса подтвердили делом. Главная награда для них - хорошее настроение и удовлетворение от качественно выполненной работы. А призы и дипломы участникам вручил первый заместитель министра строительства Самарской области, главный архитектор региона Анатолий Баранников.

- В Самарской области огромный объем строительных работ, вводимого в эксплуатацию нового жилья, - подчеркнул замминистра. –При этом задач, которые не решены, и которые во многом зависят от кадрового потенциала, еще немало. И значимость этого конкурса в этом отношении сложно переоценить. В период пандемии многие из нас поняли, что квартира – это не просто место для ночевки, а действительно крепость. Спрос на квартиры вырос, начался бум индивидуального жилого строительства. Эти задачи невозможно решать без людей, которые сейчас работают на стройках региона, без тех, кто придет сюда в будущем.

С заданиями все справились на «отлично». Фото: предоставлено ГК «Финстрой»

К новому этапу готов

Испытать себя решились не только рабочие, но и застройщики.

- 25 потов сошло за эти шесть часов, - делится впечатлениями участник конкурса «Строймастер» Александр Горшенин. – Я уже давно не занимаюсь отделкой, но вспомнил, какой это кайф опять вернуться к работе руками, находиться среди тех людей, которые все это умеют, знают. Я вчера в половину первого ночи приехал в Самару и еще до четырех утра смотрел ролики в интернете, вспоминая, как это делается. Это все здорово! И, надеюсь, я показал, что застройщики тоже умеют работать руками. Спасибо большое организаторам - мы все очень довольны.

Рустем Хусаинов (в центре) будет защищать честь ПФО на финальном этапе конкурса 20 марта в Сочи. Фото: предоставлено ГК «Финстрой»

Перед судейской коллегией стояла непростая задача – ведь все участники справились с заданиями на «отлично». Но победитель должен быть один. Им стал Рустем Хусаинов, строитель из Уфы.

- Основной фронт моих работ – это все-таки штукатурные работы. Но и каркасно-обшивные конструкции тоже – в современных условиях приходится быть строителем-универсалом, - говорит триумфатор. - К конкурсу готовился не так много, но я уже почти 16 лет в профессии. Опыт помог, помогли организаторы. Задание выглядело не очень сложным, но на самом деле надо было работать с точностью в миллиметр. Это заставило нас очень сильно концентрироваться на задании, а это колоссальная нагрузка на нервную систему. Вроде бы все знаешь, понимаешь. Но гипс – хрупкий материал. Одно неточное движение, все приходится переделывать. Конечно, усталость у нас у всех накопилась очень серьезная. Несмотря на усталость, победитель готов к поездке в Сочи и новому этапу борьбы. - Мне понравилось участвовать, задора хватает. Постараемся наш федеральный округ представить на самом высоком уровне, - обещает Рустем Хусаинов.