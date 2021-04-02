Это поможет местному спорту: стадион «Самара Арена» получил новое имя

У главного спортивного объекта Самарской области новое имя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Главное спортивное сооружение региона получило новое имя. Переименование стадиона «Самара Арена» стало новой вехой в рамках заключенного между правительством Самарской области и АО КБ «Солидарность» в октябре 2020 года соглашения о сотрудничестве.

Значимому объекту присвоено новое название — «Солидарность Арена». Соответствующий договор был подписан 26 февраля 2021 года между АО КБ «Солидарность» и ГАУ СО «Самара Арена», в оперативном управлении которого находится стадион. Изменение имени стадиона — часть программы по реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

— Участие «Солидарности» в этом проекте, как и выбор нового наименования стадиона, не случайны. Оба — и стадион, и банк — являются визитной карточкой Самарской области, а АО КБ «Солидарность» с момента своего основания в 1990 году является надежным стратегическим партнером для Самарской области, — сообщили в пресс-службе банка «Солидарность».

В учреждении отмечают, что проект по переименованию стадиона является частью долгосрочного и плодотворного сотрудничества банка «Солидарность» и губернских властей. Конечно, он представляет для банка большой интерес как нематериальный актив.

— Для нас крайне важно, что переименование стадиона в «Солидарность Арена» позволит многократно увеличить степень узнаваемости банка среди потенциальных клиентов не только на территории области, но и за ее пределами, — делится заместитель председателя правления банка Игорь Гордеев. — Но не менее важно, что благодаря такому сотрудничеству банк «Солидарность» поспособствует популяризации и развитию спорта на территории родной области и поможет вовлечь в спортивное движение все больше молодых людей.

Заместитель председателя правления АО КБ "Солидарность" Игорь Гордеев и директор стадиона Виталий Иванов

Реализация проекта осуществляется при содействии Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области. Директор «Самара Арены» Виталий Иванов добавляет, что в рамках реализации концепции планируется также развитие иных масштабных проектов на объекте и территории рядом с ним. Эту территорию сделают многофункциональной и более привлекательной и интересной для жителей региона.

К слову, банк «Солидарность» с 2018 года поддерживает «Крылья Советов». Новый договор подписан в рамках содействия развитию спорта Самарской области. Это первый нейминг стадиона клуба, выступающего в ФНЛ. Сумма контракта и детали сделки не разглашаются.