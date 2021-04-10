«Хочу подарить девушкам незабываемый праздник»: жительница Самары, лишившаяся ног, организовала особенный конкурс красоты

Надежда на фотосессии конкурса "Невская краса" Фото: Личный архив героя публикации

Надежда Панина полна сил и энергии. У нее предстоит насыщенный год: при поддержке администрации города она организовала конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья.

В 2014 году с Надеждой Паниной произошёл несчастный случай, который полостью изменил ее жизнь: женщина выпала с 8 этажа и оказалась в инвалидном кресле. Но Надежде некогда предаваться страшным воспоминаниям — надо воплощать мечты!

Два года назад самарчанка участвовала в конкурсе красоты и таланта «Невская краса». Женщина осталась под большим впечатлением: конкурс северной столицы вдохновил ее организовать нечто подобное в Самаре.

— Я подумала: «Почему у наших девочек нет такого прекрасного праздника?». Тогда и зародилась идея. Было бы здорово, если бы у нас в Самаре, в нашем красивом городе, в котором живет много талантливых девушек с ограниченными возможностями, был бы свой конкурс красоты, — рассказывает Надежда.

В осуществлении мечты помог сенатор

Надежда Панина ведет активный образ жизни: периодически участвует в различных конкурсах и мероприятиях. И так вышло, что она не успела поддать заявку на Президентский Гранд. Но сдаваться и в мыслях не было — решила попробовать попросить помощи у заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина. С сенатором Надежда познакомилась на конкурсе красоты «Рожденная побеждать» и после поддерживала с ним связь.

Встреча с сенатором Мухаметшином и представителями общественная организация «Парус Надежды». Фото: Личный архив героя публикации

— Я поделилась с ним своей идеей, рассказала о том, что есть проект конкурса красоты для самарских девочек, ведь не все могут позволить себе участие в проектах, которые проходят в других городах, — вспоминает собеседница.

Фарит Мухаметшин заинтересовался идеей и взялся помочь. Он связался с администрацией Самары и рассказал им про мечту Надежды.

Сестра помогает с трудностями

Как бы все удачно не складывалось, проблемы стороной не обойдут. Чтобы осуществить свою мечту, Надежде пришлось решить ряд трудностей. Одна из них — найти организацию, которая бы помогла женщине. Соорганизатором стала общественная организация «Парус Надежды».

— Средства на проведение конкурса не могут выдаваться физическому лицу. Нужно было найти организацию, которая была бы готова принять участие в моей затеи, — рассказывает организатор конкурса.

Надежда с сестрой Татьяной Фото: Личный архив героя публикации

Поддерживают Надежду родные и знакомые. Сестра Таня живет в городе Похвистнево и старается помочь ей всем, чем может.

— У нас была проблема с созданием группы в социальных сетях, посвященной конкурсу. Нужно было найти человека, который мог вести эту группу, оперативно обновлять информацию в ней. Я обратилась к сестре с этим вопросом, и Таня среди своих знакомых искала для нас такого человека, - улыбается Надежда.

Привлекут и фитнес-тренера

Участницам конкурса предстоит пройти отбор, и лишь 12 девушек смогут участвовать дальше. После девушек ждут три конкурсных задания: визитная карточка, презентация образа и творческий конкурс. У всех участниц будут кураторы, которые помогут им во всем разобраться.

За две недели до финала у девушек будет интересный и насыщенный график: фотосессии в красивых нарядах, мастер-классы с различными подарками и репетиции номеров.

— Девушкам будут предоставлены визажисты и стилисты, которые помогут собрать образ. У людей на колясках большая нагрузка на спину, поэтому будет привлечен фитнес-тренер. Он расскажет, как снять нагрузку и какие лучше упражнения выполнять, — рассказывает собеседница.

В последний день конкурса девушки будут выступать на сцене перед зрителями и жюри. Победительниц ожидает много различных подарков.

«Переродившись, они начнут любить себя»

Надежда признается, что участие в конкурсе красоты «Невская краса» подарило ей перерождение. Она посмотрела на себя с другой стороны и увидела, что красивая и ее можно любить. А теперь тоже самое хочет подарить и самарским девушкам.

— Когда на фотосессии меня одевали и фотографировали, я ощутила себя именно леди. Мне так захотелось остаться принцессой на долгое-долгое время. Но эта принцесса на самом деле есть и сейчас: она живет во мне. Я хочу, чтобы во время нашего конкурса в каждой девочке такая принцесса родилась. Этот конкурс — праздник не одного дня.

Надежда уверена ее проект — не просто конкурс, а шанс для каждой девушки переродиться. Она хочет подарить участницам незабываемый праздник и верит, что в каждой девушке родится та самая принцесса.