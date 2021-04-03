"Нужно встряхнуть команду": Тренер "Уфы" Рахимов подал в отставку после разгрома от "Динамо"

Рахимов решил подать в отставку. Фото: ФК Уфа

Тренер футбольного клуба "Уфа" Рашид Рахимов подал в отставку после игры с "Динамо", которая закончилась с разгромным счетом 4:0. Матч проходил в Москве и горожане потерпели уже третье поражение подряд. Сейчас клуб находится на 14 строчке, это предпоследнее место и зона 100% вылета, от стыковых матчей клуб отделяет три очка. Неудивительно, что тренер команды после столь обидного поражения решил, что пора уступить кому-то место.

- Меня не устраивает та ситуация, которая складывается. Надо что-то делать, встряхивать команду, дать какой-то другой импульс. Сейчас я поговорю с руководством, и мы решим, как лучше встряхнуть команду, - подчеркнул Рашид Рахимов сразу в послематчевом интервью.

Он подчеркнул, что импульс команде может дать смена на тренерском мостике.

- Для себя я такое решение уже принял, - уточнил тренер.

Руководство команды отставку тренера приняли. Как сообщают в официальной группе клуба, эту просьбу удовлетворили.

- Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере! - написали здесь. Впрочем, среди болельщиков есть те, кто отмечает: тренера сливали сами игроки, в итоге клуб оказался в плачевном положении. Другие же называют его поступок мужским. Интересно отреагировал на новость молдавский футболист Карп, который 18 января разорвал контракт с клубом. Под записью об отставке он оставил два смайлика-аплодисменты и два смайлика-клоуна.

Впереди у Уфы шесть очень непростых матчей в РПЛ. 10 апреля команда сыграет с "Ахматом", 18-го - со "Спартаком". В матчах с "Сочи" и "ЦСКА Москва" клубу тоже вряд ли что-то светит, а вот с "Арсеналом" из Тулы можно попробовать очки отыграть и уже побороться за место в РПЛ в стыковых матчах.

Напомним, что сегодня также стало известно, что после разгрома от "Ахмата", посте тренера "Краснодара" готов покинуть Мусаев. Его место может занять экс-руководитель ЦСКА Ганчаренко, а вот о том, кто будет тренировать "Уфу" пока не известно. Сами болельщики хотели бы видеть на этом месте Игоря Колыванова, который когда-то вывел команду из ФНЛ в РПЛ. Также призывают и Вадима Евсеева, уволенного в октябре 2020 года как раз за неудовлетворительные результаты.