Как самарским бизнесменам бесплатно торговать через OZON и «Яндекс. Маркет» и кто поможет выйти на Wildberries

Сейчас самое время воспользоваться бесплатным подключением к маркетплейсам

Все что захочешь сегодня можно купить на OZON, Wildberries или «Яндекс.Маркет». Это помогает покупателям экономить не только время, но и средства, находить то, что действительно хочется да еще по выгодной цене и с доставкой. Как же представить свои товары на удобных платформах? У самарских предпринимателей для этого появились новые возможности. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы донести свои товары до широкой аудитории и продавать на маркетплейсах из Самары.

Вперед к новым рынкам!

— Маркетплейс – это электронный гипермаркет с огромным каталогом, через который одновременно торгуют тысячи продавцов. Для любого владельца бизнеса или дистрибьютора это в первую очередь быстрый выход на многомиллионную аудиторию. Например, Wildberries ежедневно посещают около 11,5 млн человек – столько нет ни в одном самарском гипермаркете или ТЦ. Попадая на маркетплейс, небольшие бренды получают возможность предложить свой товар сразу огромной новой аудитории и начать получать прибыль, не неся лишних затрат, – рассказали представители агентства по управлению продажами на маркетплейсах Upmarket. Сервис Upmarket помогает бизнесменам правильно представить свои товары на таких площадках как Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркет» и почувствовать их результативность быстрее. Команда Upmarket не просто берет на себя всю рутину (от создания личного кабинета и заполнения карточек товаров до правильной упаковки и нанесения индивидуальных штрихкодов), но и помогает определиться со стратегией выхода, осуществить пробную поставку и продвинуть товары в ТОП при помощи эффективных рекламных инструментов.

В 2021 году главным каналом онлайн-продаж становятся маркетплейсы, по итогам сотрудничества с которыми бизнесмены начинают отказываться от собственных интернет-магазинов.

Самарцы уже не первый год пытаются покорить крупные онлайн-площадки. Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, власти региона помогают бизнесменам освоить OZON, Lamoda и Wildberries. И если в прошлом году услугой в основном пользовались представители крупных брендов, то в 2021 году присоединиться к маркетплейсам могут и средний бизнес, и небольшие производства, и семейные бизнесы. Например, сейчас стать продавцом на Wildberries могут даже самозанятые, а OZON и «Яндекс. Маркет» предлагают гибкие схемы работы, пониженные комиссии и бесплатное присоединение для новичков. В итоге работать на этих площадках стало удобнее и тем, кто отгружает товар сразу фурами, и тем, кто сам собирает несколько заказов в неделю.

Как это работает

Определяемся со стратегией. Большинство компаний, которые еще не выставляют свои товары на маркетплейсы, несмотря на бум онлайн-продаж в эпоху пандемии, имеют страхи или сомнения относительно того, насколько успешен будет этот выход в плане экономики продаж в целом. Что именно продавать, в каком количестве, на какую аудиторию ориентироваться и какую схему логистики использовать? Целиться сразу покорять столицы и города-миллионники или развивать бизнес локально, экономя на транспортных расходах? Эти и другие вопросы справедливо мучают каждого владельца бизнеса. В Upmarket помогут ответить на все эти вопросы до того, как вы совершите первую поставку: любому новому партнеру здесь предлагают наиболее эффективную финансовую модель на основе аналитики, аудита и исследовании конкурентного окружения, чтобы опыт продаж на маркетплейсах с самого начала приносил прибыль.

Заполняем. Один из важных элементов успеха на крупных электронных площадках – правильно заполненная карточка товара. Именно это побуждает человека купить. Здесь важно все: и нейминг, и хорошее фото, и полные характеристики, и грамотное описание, учитывающее не только ключевые слова с точки зрения поиска, но и все особенности использования товара на основе пользовательского опыта.

— Сложность в том, что каждая площадка устанавливает собственные требования к изображениям и описанию продукции, иногда довольно жесткие. Если у вас не так много артикулов и вы готовы выйти на маркетплейс сами, придется довольно долго вникать в нюансы, пытаясь их все учесть. Если товар имеет много конкурентов или, наоборот, уникальный в своей нише, а также когда ассортимент внушительный или вы планируете торговать через несколько платформ одновременно, стоит подумать о том, чтобы воспользоваться профессиональной помощью, – отметили в Upmarket. – Мы фотографируем новые товары наших партнеров в собственной фотостудии, снимаем видеоконтент, делаем графику, профессиональные фотоколлажи и монтаж, и даже над текстовым описанием работает целая команда контент-менеджеров. В своей работе мы часто сталкиваемся с тем, что продавцы в целом довольны имеющимся у них контентом, но при этом на практике маркетплейсов оказывается, что он очень сильно уступает ближайшим конкурентам. Между тем, именно грамотно составленный контент, по нашей статистике, на 34% увеличивает продажи, а при использовании рич-контента количество добавлений товара в корзины покупателей возрастает в среднем на 22%.

Упаковываем. У каждой торговой площадки в интернете есть свои требования к упаковке и маркировке товаров. Привести товар в надлежащий вид также могут помочь сервисы по выводу поставщиков на маркетплейсы. Они могут предоставить склад, переупакуют и промаркируют товары при необходимости, самостоятельно соберут по всем требованиям торговых площадок или дадут консультации по этому вопросу.

Только на Wildberries сегодня совершается около 1,5 млн заказов в день, а количество ежедневной активной покупательской аудитории перевалило уже за отметку 11,5 млн.

Оцениваем. Как и на любой другой торговой площадке, важная доля успеха продаж на маркетплейсах – стоимость товара. В электронных гипермаркетах свои особенности ценообразования, регулярные акции для продавцов и покупателей, и неправильный расчет цены может стать препятствием на пути к успешным продажам.

– Важно сначала изучить правила, по которым работает площадка: выясните, во сколько обойдется обслуживание, хранение, логистика, упаковка и нанесение штрихкодов. Затем рассчитайте цену с нуля, заложив в нее все расходы. Другой важный момент — скидки во время промоакций маркетплейса и расходы на продвижение товара в поисковой выдаче. Таким образом, в стоимость должна быть заложена возможность снижать цену, оставаясь в плюсе. Хорошим инструментом для этого является динамическое ценообразование, а также постоянный ценовой аудит конкурентов, – рекомендует Олег Неворотов, сооснователь и CEO компании Upmarket.

Доставляем. Как правило, крупные электронные торговые площадки предлагают две схемы организации логистики: фулфилмент (маркетплейс хранит ваш товар у себя на складе и организует поставку «под ключ» – вам не нужно переживать из-за упаковки и сроков доставки) или же товар хранится на складе продавца. Тогда его упаковка и доставка до маркетплейса находятся в зоне ответственности селлера, а площадка только доставляет товар конечному покупателю. Сейчас некоторые маркетплейсы предлагают еще и принцип витрины: новая схема может быть особенно интересна продавцам из регионов, так как дает широкий доступ к платежеспособной аудитории маркетплейса, но при этом позволяет доставлять заказы клиентам самостоятельно.

Находимся на связи. Чтобы освоить маркетплейсы, больше не нужно думать об обучении своих сотрудников или нанимать специалистов – достаточно одного менеджера, который будет получать статистику по заказам, контролировать финансовые показатели и планировать новые поставки. Несмотря на то, что над управлением продажами партнеров работает целая команда высококлассных специалистов, общение с клиентом в Upmarket происходит тоже только с одним project-менеджером, который максимально вовлечен в процессы конкретного продавца.

Для успеха в электронной коммерции важно также постоянно быть на связи со своими покупателями: отвечать на вопросы и отзывы, адекватно и оперативно реагировать в случае брака и возврата. Как правило, у владельцев даже малого бизнеса просто нет на это времени.

Продвигаем. Мало просто загрузить товары, для успешной работы необходимо еще стимулировать продажи и отзывы покупателей, откликаться на промоакции маркетплейсов, использовать имеющиеся и пробовать новые рекламные инструменты – например, создавать брендовые полки, чтобы ваши новинки быстрее попали в категорию бестселлеров, а не были преданы забвению в конце поисковой выдачи.

Чтобы освоить маркетплейсы совместно с агентством-партнером, достаточно одного менеджера, который будет получать статистику по заказам, контролировать финансовые показатели и планировать новые поставки

Пробуем Ozon и «Яндекс. Маркет» бесплатно

В этом году сервис Upmarket прошел аттестацию и стал официальным технологическим партнером OZON, а через некоторое время – и партнером «Яндекс.Маркет» по привлечению и сопровождению новых клиентов. Теперь попасть на эти маркетплейсы вместе с Upmarket станет еще проще: OZON и «Яндекс. Маркет» предлагают бесплатное подключение и сопровождение новых продавцов до конца года. Предложение включает в себя консультации по вопросам условий, комиссий и ставок, выбору наиболее успешной стратегии выхода и оптимальной логистической схемы, подключение личных кабинетов, загрузку до 400 карточек товаров в месяц, поддержание актуальных остатков, предоставление статистики по продажам, а также рекомендации по рекламным кампаниям и способам повышения продаж. Предложение ограничено по количеству партнеров и распространяется только на тех, кто еще не продавал на маркетплейсах OZON и «Яндекс. Маркет».

Если у вас есть бизнес, который хочется эффективно развивать в сфере онлайн, то сейчас самое время воспользоваться бесплатным подключением к маркетплейсам, на площадках которых ежедневно совершается более 1 700 000 продаж, среди которых могли бы быть и ваши.