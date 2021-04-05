Свежие новости о «Крыльях Советов» на 5 апреля 2021: новое имя стадиона и отъезд игрока

«Крылья» так и не вернулись на «Самара Арену», вместо этого они сыграли на «Солидарность Арене». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Перед кубковым поединком с «Динамо» «Крылья» уверенно разобрались с ивановским «Текстильщиком» в ФНЛ 4:0. Сергеев снова оформил хет-трик, а этот матч стал первым в истории на «Солидарность Арене». Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 5 апреля 2021.

Возвращались на «Самара Арену», а сыграли на «Солидарность Арене»

За два дня до игры с «Текстильщиком» пришла неожиданная новость – «Крылья Советов» не вернутся на «Самара Арену», вместо этого ближайшие три года они будут выступать на «Солидарность Арене».

Переименование стадиона произошло в рамках договора правительства региона и банка «Солидарность».

«Крылья» уверяют – новое название стадиона поможет привлечь инвестиции в Самарскую область и развивать территорию вокруг арены.

Следующую игру на «Солидарность Арене» «Крылья» проведут в этот четверг, 8 апреля. Соперник очень серьезный – московское «Динамо».

Назначен глава селекционного отдела

В день матча с «Текстильщиком» произошло еще одно важное событие – «Крылья» объявили о назначении на должность руководителя селекционного отдела клуба Армена Маргаряна. Специалист ранее трудился в «Зените» и «Локомотиве», также у него есть опыт работы скаутом и футбольным аналитиком.

В последние годы в «Крыльях» не было селекционного отдела, а поиском новичков занимались функционеры.

Аймбетов уехал в «Астану»

Кстати о селекции. Самару покинул Абат Аймбетов. Казахстанский нападающий до 1 июля на правах аренды перешел в «Астану».

В «Крыльях» отметили, что приглашение Аймбетова – инициатива главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова.

Ранее в СМИ была информация, что наставник «КС» Игорь Осинькин недоволен уровнем игры форварда. Якобы футболиста подписали без согласования с главным тренером.

«КС-2» обыграли «Оренбург-2»

ПФЛ вышла из спячки. В первый игровой день «Крылья Советов-2» в рамках 17 тура обыграли на «Металлурге» вторую команду «Оренбурга». Примечательно, что за «КС-2» сыграли четыре футболиста основы – Егор Голенков, Данила Смирнов, Дмитрий Прищепа и Владислав Тюрин.

Матч закончился со счетом 2:0. По голу забили Егор Голенков и Александр Волчков.