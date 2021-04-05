Врач-инфекционист из Тольятти претендует на место в Самарской губернской думе

Профсоюз медработников Тольятти выдвинул кандидатуру Николая Каравашкина для участия в предварительном голосовании "Единой России"

Профсоюз медработников Тольятти выдвинул кандидатуру Николая Каравашкина для участия в предварительном голосовании "Единой России". Он претендует на место в Самарской губернской думе.

Николай Каравашкин работает в системе здравоохранения Тольятти более 12 лет. С 2019 года он возглавляет инфекционную службу городской больницы №5. По отзывам коллег, он первоклассный теоретик и практик, постоянно внедряет в лечебный процесс прогрессивные лечебно-диагностические методы. Это позволяет повышать качество оказания медпомощи в инфекционной службе больницы.

Каравашкин одним из первых стал работать с пациентами, заразившимися коронавирусом.

- С первых дней пандемии Николай Каравашкин вместе с коллегами работал "на передовой", дежурил по несколько смен подряд, с риском для собственной жизни лечил и спасал тяжелых пациентов, - рассказал председатель профкома тольяттинской городской клинической больницы № 5 Петр Брехов.

Брехов предложил Каравашкину принять участие в предварительном голосовании "Единой России". "По мнению нашей общественной организации, кандидатура Николая Викторовича самая достойная для выдвижения в депутаты губернской думы", - отметил Брехов.

Николай Каравашкин рассказал, на каких направлениях сделает акцент в работе, если станет депутатом. "В первую очередь, это развитие и решение проблем сферы здравоохранения в регионе. В частности, хочется обратить внимание на здоровье детей, популяризацию здорового образа жизни с самого раннего возраста, работу с родителями по принципам воспитания и правильного питания. Однозначно готов защищать и интересы нашего профессионального сообщества. Я коренной тольяттинец и готов трудиться на благо города и наших жителей в случае победы", - сказал Каравашкин.

Ранее о своем участии в предварительном голосовании "Единой России" заявили действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Виктор Казаков, а также генеральный директор завода "ТЯЖМАШ" Андрей Трифонов и профсоюзные активисты "АВТОВАЗа" Андрей Игнатьев и Елена Сазонова. Кроме того, волонтерское движение "Мы вместе" поддержало к выдвижению добровольца из Тольятти Ирину Долгополову.

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели.