АО «Тепличный» приглашает сотрудников

Ирина Баева: еще вчера экономист, а сегодня — овощевод. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все официально

АО «Тепличный» почти 70 лет выращивает для самарцев вкуснейшие огурцы и помидоры, грибы и зелень. Бренд «Тепличный» - синоним гарантированного качества: эти овощи на нашем столе и зимой, и летом. И за этим стоит кропотливый труд овощеводов.

- Последний год был непростым: мы реально ощутили нехватку рабочих рук. Поэтому мы, всем нашим дружным коллективом, очень ждем новых людей, - приглашает генеральный директор АО «Тепличный» Михаил Фаерман.

АО «Тепличный» почти 70 лет выращивает для самарцев вкуснейшие огурцы и помидоры, грибы и зелень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина Анисимова работает в «Тепличном» уже 14 лет: ее привлекает стабильность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя зарплата на предприятии – 30 тысяч рублей. Все официально: вам и в банке кредит дадут, и больничный с отпуском оплатят. Более того, в АО «Тепличный», как во времена СССР, все работники получают 13-ю зарплату. А еще возможность дважды в месяц покупать свежие овощи с 50-типроцентной скидкой.

- Мы возим людей в Самару из районов: из Красноармейского, Волжского, из Октябрьска.Готовы возить из любого города и поселка, если будет такая необходимость. Транспортом обеспечим, наставника выделим: у нас замечательные опытные специалисты: они обучат всем технологиям выращивания. Стажеры получают не менее 20-ти тысяч ученических, а потом зарплата растет в соответствии с квалификацией, - продолжает руководитель предприятие.

В теплицах и чисто, и тепло. Работать в таких условиях — одно удовольствие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В АО «Тепличный», как во времена СССР, все работники получают 13-ю зарплату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 лет на одном месте

Сельское хозяйство сегодня – это совсем не то, что 30 или даже 10 лет назад. Ручной труд, если и не остался в прошлом, то значительно облегчился благодаря новым технологиям. Системами жизнеобеспечения специалисты могут управлять из любой точки земного шара, через интернет.

- Еще совсем недавно овощеводы работали с землей. Практически все делалось вручную – и поливали из шлангов, и копали – это непросто, - рассказывает агроном бригады №5 Юрий Артемов. – Сейчас все автоматизировано: наши сотрудницы занимаются лишь уходом за растениями и сбором урожая. А как стало чисто в теплицах. Мы выращиваем растения на кокосовом субстрате. О грязи мы забыли. Лето круглый год: за окном мороз, а у нас пахнет свежестью, и летают шмели и пчелы.

Овощи и зелень выращиваются в максимально естественных условиях, чтобы сохранить вкус и сочность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Их опыляют привезенные из-ща рубежа шмели и пчелы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опылителей в «Тепличном» покупают за рубежом. Здесь стараются выращивать все максимально естественно, чтобы сохранить вкус, сочность. И никакой химии.

- Тележки все тоже автоматизированные – нажал на кнопочку и поехал по рядам, поднялся или опустился. Нагрузки минимальные. Целый гектар обслуживают всего 9 человек. Среди них учителя, врачи, инженеры. Например, начальник цеха, где выращиваются салаты, Ирина Баева, в прошлом экономист.Но в первую очередь мы ждем людей рабочих специальностей. Мы для каждого найдем дело, - уверяет агроном.

Овощеводы в среднем получают 30 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как на курорте

Температура в теплицах круглый год регулируется с математической точностью. Столбик термометра замирает на цифре 20. Погрешность – полградуса. Это ли не чудо?

- Мы тут как на курорте, - считает начальник цеха Екатерина Анисимова. Она работает в «Тепличном» уже 14 лет – это ее единственное место работы. – Наше предприятие получает хороший урожай, постоянно развивается, и, как следствие, мы неплохо и, самое главное, стабильно зарабатываем. Да и работа с растениями очень приятна: ты наглядно видишь результат своего труда. Поэтому у нас очень много людей, в трудовой книжке у которых всего одна запись, а при этом 30 или 40 лет стажа.

Помидоры от АО «Тепличный» — гарантия качества и свежести. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из таких старожил «Тепличного» - Лилия Ребенко.

- Я пришла сюда сразу после школы, и уже много десятилетий работаю, - говорит овощевод. – Как все поменялось за это время – словами не описать. И чисто, и тепло, и красиво, и ящики с помидорами и огурцами грузить не приходится. Руководство с пониманием к нашим проблемам относится, всегда идет навстречу. О другой работе я и не думаю.

Ольга Мартынова пять лет назад пришла в «Тепличный» с большого промышленного предприятия. И не пожалела.

- Я рядом живу, и работу не сравнить: тут намного проще. Коллектив замечательный, начальство понимающее. Ничего не собираюсь менять, разве что ждем новых сотрудников! Приходите, мы научим всему. Наша работа действительно приносит радость.

В АО «Тепличном» ждут людей с любым образованием. Особенно рады будут представителям рабочих специальностей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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