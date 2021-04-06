Сотрудница НК НПЗ привезла три кубка с первого Всероссийского фестиваля «Игры ГТО»

На счету Марии Серенковой уже два золотых значка ГТО. Фото: АО «НК НПЗ»

Для многих сотрудников НК НПЗ спорт является важной частью жизни. В некоторых дисциплинах нефтепереработчики даже выступают наравне с профессиональными спортсменами.

Специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Мария Серенкова пришла на Новокуйбышевский НПЗ в 2016 году, и сразу поняла, что попала в команду единомышленников - спорт, без которого девушка не представляет своей жизни, здесь в почете. Многие члены коллектива серьезно следят за своей физической формой, и, что немаловажно, завод всячески их в этом поддерживает.

Часть команды

Мария записалась в секцию по легкой атлетике в 8 классе, и увлеклась ею настолько серьезно, что не раз становилась призером и победителем первенства Самарской области. После окончания института, замужества и рождения детей было время, когда Мария думала, что придется распрощаться с «королевой спорта». Но оказалось, что вовсе не обязательно отказываться от любимых тренировок - будучи работающей мамой дочки и сына, можно так же получать удовольствие на треке и побеждать в соревнованиях.

- Моя любимая дистанция - 400 метров, - признается Мария Серенкова. - Но в прошлом году попробовала себя на 800 метров, и она мне тоже пришлась по душе. Горжусь своими достижениями!

Спортсменка совершает пробежки 5-6 раз в неделю, и на них даже не приходится тратить ценное семейное время. В основном Мария тренируется в обеденный перерыв - занимается в заводском тренажерном зале, бегает на стадионе или просто по городу. На предприятии поощряют стремление сотрудников вести здоровый образ жизни, а работу над получением высоких спортивных достижений - особенно. Мария с 2016 года входит в сборную предприятия, представляющую его на корпоративной спартакиаде, и еще ни разу не подвела команду. Заводские легкоатлеты не раз становились призерами и победителями этого масштабного соревнования, охватывающего все предприятия компании «Роснефть», а в 2017 году Мария в личном зачете завоевала бронзу на 500-метровке в финале в г. Сочи.

Рекордсменка ГТО

Разумеется, Мария не могла остаться в стороне и от Всероссийского движения «Готов к труду и обороне». Свой первый золотой значок девушка получила, едва знаменитый комплекс вернулся в спортивную жизнь страны. Перейдя в следующую, седьмую возрастную группу, Мария подтвердила свои успехи. И второй золотой значок получила уже в Москве - из рук заместителя министра спорта РФ.

- В прошлом декабре состоялся первый Всероссийский фестиваль «Игры ГТО», - рассказала Мария Серенкова. - В Кисловодске собрались команды из 32 регионов, в том числе сборная Самарской области, в которую я вошла. Чтобы достойно представить свою область на этих соревнованиях, нужно было не только хорошо бегать. Комплекс, с которым мы выступали на играх, кроме бега на 60 метров, включал наклоны, подтягивание на низкой перекладине, стрельбу из электронного оружия.

Из Кисловодска заводчанка привезла три победных кубка, заняв в своей категории первое место по итогам многоборья, в стрельбе и беге. Рекордное количество наград и обеспечило сотруднице Новокуйбышевского НПЗ, отмечающего в этом году свой 70-летний юбилей, награждение в Москве

- «Игры ГТО» стали ярким событием в моей жизни, - улыбается Мария. - Я не считаю свои данные какими-то исключительными. Просто я - фанат спорта, а еще на протяжении всего спортивного пути мне очень везло с наставниками.

Девушка не ограничивается личными успехами, стараясь популяризировать спорт среди сограждан. Конечно, первыми от этого выигрывают ее коллеги. Два года назад по инициативе спортсменки на НК НПЗ организовали любительский беговой клуб, где Мария тренирует всех желающих. Нефтепереработчики участвуют в различных массовых забегах - ездили на полумарафоны даже в Туапсе и Казань.

Кстати, увлечение Марии спортом активно поддерживает не только заводская семья, но и собственная: муж и сын играют в футбол, дочь занимается легкой атлетикой. Так что яркая жизнь, полная побед и достижений, Марии обеспечена на долгие годы.