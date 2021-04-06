На Волге в Самаре ледокольные судна пробивают путь до Рождествено. Показываем фото с места событий

Ледокольные судна работают не в самом быстром темпе, но отлично справляются со своей задачей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Беспрепятственная перевозка пассажиров по Волге по маршруту «Самара (Речной вокзал) — Рождествено» должна стать доступной уже с завтрешнего дня — 7 апреля. Сейчас суда «Портовый-13» и «Шлюзовой-145» активно освобождают протоки реки ото льда. Журналисты «КП-Самара» отправились в рейс в месте с речниками и посмотрели, как это происходит.

«Шлюзовой» и «Портовый» пробивают ледовой покров с раннего утра. Путь у них выверен — спецсуда следуют друг за другом в сторону правого берега Волги. Управляет процессом опытный «речной волк», который в профессии уже почти 50 лет.

Сегодня рабочие корабли стартовали от речного вокзала Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Цель у экипажа ясная — очистить путь до пристани села Рождествено. Сроки определены — рейсы должны свободно туда прибывать уже с 7 апреля.

Работы контролирует опытный речник Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Да, основная часть Волги уже расстаяла, но есть участки, где без ледокольных судов не справиться. Так, очищать сегодня приходится протоку Рождественская Воложка. Погода в Самаре не самая приятная, но речники справляются.

Единицы техники уверенно следуют друг за другом Фото: Альберт ДЗЕНЬ

— По сравнению с прошлым годом ледоколы мы пустили на месяц позже. Им тяжелее пробивать лед, его толщина где-то 70 сантиметров. Так, 5 апреля мы из реки Самара полтора километра шли два с половиной часа, сегодня стараемся сделать быстрее. Но планируем все успеть и уже завтра пустить «ОМики» от речного вокзала, — поделился первый заместитель генерального директора «Самарского речного порта» Сергей Шептун.

Сергей Шептун отмечает, что ситуация в этом году на Волге не самая простая Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Местами Волга уже освободилась ото льда, но не везде Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Ожидается, что 7 числа первым на пассажирскую линию выйдет теплоход «ОМ-142». Пассажирский маршрут «г. Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено» первую неделю будет работать с 6:00 до 19:00, совершать 14 рейсов в день. Со второй недели время работы увеличится до 21:00. Рейсы будут выполнятся каждый час во встречном направлении двумя теплоходами «ОМ». Когда освободят Рождественскую Воложку ото льда, должна быть открыта и грузопассажирской переправа в Рождествено от Октябрьского спуска.