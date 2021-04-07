Формула ЗОЖ: коллектив «Тольяттиазота» отметил День здоровья

В Тольятти можно заниматься спортом, любуясь на Волгу. Фото: Тольяттиазот.

Вынужденные ограничения и прочие неприятности, связанные с пандемией, тольяттинские химики переживают в рабочем режиме: производственные процессы не стоят на месте, а вместе с ними и заводская жизнь. Жизнь эта традиционно тесно связана со спортом, поэтому сотрудники пополняют копилку предприятия не только трудовыми победами, но и спортивными - командными и личными достижениями. А поскольку Тольяттиазот поддерживает стремление к здоровому образу жизни, как в коллективе, так и у горожан, разного рода побед даже в таком непростом 2020-ом году накопилось немало.

Соревнования возвращаются

Один из последних спортивных триумфов коллективу Тольяттиазота принесла баскетбольная команда предприятия - в этом году химики впервые победили в чемпионате города, обыграв в финале команду АвтоВАЗа. С ноября 2020 по март 2021 года тольяттинские последователи Майкла Джордана выиграли во всех десяти играх. Команда стала чемпионом города благодаря воле к победе и обновлению - в ее состав влились новые сильные баскетболисты, проявившие себя за два года соревнований среди цехов. Да, такие чемпионаты на заводе проводятся регулярно, и у них целая армия поклонников - как игроков, так и болельщиков.

Впрочем, у химиков не только баскетбольный мяч значится в списке любимых спорттоваров. Коньки здесь тоже очень уважают. Настолько, что Масленицу тоазовцы провели, легко скользя по мартовскому льду. Этот семейный праздник для заводчан организовал хоккейный клуб «Тольяттиазот» при поддержке администрации и профсоюза.

- На коньках мы Масленицу еще не встречали, - отмечает заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - Спасибо нашей хоккейной команде! Мы за спорт и семейные ценности, поэтому обкатаем праздник в прямом и переносном смысле, и будем думать, как еще порадовать семьи заводчан совместным отдыхом.

Одно название чего стоит - «Хоккейная Масленица». В этот день на льду спорткомплекса «Труд» побывали почти сто заводчан со своими семьями, и каждый смог найти занятие по силам и интересам. Прокат, стойка на одной ноге, движения - тренер по фигурному катанию Дарья Тарасова учила девушек азам танцев на льду. А мальчишки вместе с папами учились правильной хоккейной разминке, осваивали ведение шайбы. Не обошлось без горячего чая и блинов, и, похоже, теперь Масленица на коньках станет традиционной.

Не упустили заводчане возможности этой зимой «прокачать» и свои лыжные навыки: в феврале, после долгого отказа от путешествий, тоазовский автобус взял курс на Хвалынск. Здесь химики освоили трассы горнолыжного курорта, надеясь, что за этой поездкой последуют и другие.

«Хоккейную Масленицу» заводчане запомнят надолго! Фото: Тольяттиазот.

Выбирай активность по душе

Спортсменов на Тольяттиазоте много, и это закономерно: если предприятие предоставляет возможности для развития, кто же откажется стать сильнее, стройнее, здоровее? Каждый сотрудник может выбрать подходящую для себя активность и включить в личное расписание занятия спортом и физкультурой. Футбол и волейбол, тяжелая атлетика и шахматы, дисциплины ГТО и многое, многое другое - каждый, желающий вести здоровый образ жизни, здесь найдет занятие по душе. Здоровому образу жизни на Тольяттиазоте даже посвятили одну из тем лектория «Химия слова»: для горожан и сотрудников ТОАЗа состоялась лекция «ЗОЖ - это ложь? Или нет?», которую провел московский врач-кардиолог, популяризатор медицины Алексей Утин. Вероятно, в ЗОЖ на заводе верят: День физкультурника в августе собирает сотни химиков - тут заводчане заряжаются энергией, бодростью и позитивом, обладателей которых ни один вирус не берет.

Многих из них вместе с семьями можно увидеть на детско-спортивной площадке на набережной Комсомольского района - это популярное среди горожан место появилось на карте города два года назад, в том числе благодаря Тольяттиазоту. Предприятие внесло в строительство самый крупный взнос, оплатив 300 м2 специального резинового покрытия. Теперь здесь любой желающий может заниматься спортом и любоваться вдохновляющим видом на Волгу, а дети - кататься на качелях и каруселях.

Баскетбольная команда ТОАЗа - чемпион Тольятти. Фото: Тольяттиазот.

И себе, и людям

Тольяттиазот поддерживает множество городских спортивных инициатив. Например, при поддержке предприятия в Комсомольском районе открылась новая площадка для уличной гимнастики, с современными тренажерами для воркаута и полимерным покрытием. Проект, предложенный школой олимпийского резерва № 11 по боксу, был реализован в рамках губернаторской программы «Содействие» при поддержке Тольяттиазота. И это уже шестая площадка, которая появилась в районе благодаря ТОАЗу. Свое пространство для физкультуры на свежем воздухе теперь есть и у самых маленьких жителей района - 250 дошкольников из детского сада «Веточка» получили от химиков многофункциональную спортивную площадку «Страна Спортландия».

Федерация вольной борьбы Тольятти со своим проектом «Борись и побеждай» вошла в число победителей грантового конкурса ТОАЗа «Химия добра». На полученные от предприятия средства она организует и проводит соревнования - в конце февраля прошло первенство Тольятти по вольной борьбе среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В течение двух дней на приобретенном на средства гранта борцовском ковре сражались более 150 участников, в том числе - ребята, чьи мамы и папы трудятся на химическом гиганте.

Свою «порцию» «Химии добра» получили и тольяттинские каратисты. Поволжская академия боевых искусств использовала грант на пополнение спортивного арсенала и новое татами, которое уже получило боевое крещение на Всероссийских соревнованиях по карате WKC.

В прошлом году Тольяттиазот также стал партнером Центра физкультуры и спорта, в котором химики и их семьи уже три года сдают нормы ГТО. С помощью софинансирования химпредприятия Центр получил грант госпрограммы на реализацию проекта «Общегородской фестиваль ГТО». Теперь доказать свою спортивную состоятельность и получить значки смогут все желающие тольяттинцы. Химики довольны: чем больше в таком деле единомышленников, тем лучше!